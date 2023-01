Case di lusso, assalto all’Italia: dove comprano i turisti stranieri

Sono giornate di forte preoccupazione quelle che ci hanno trasportato dal 2022 al nuovo anno. Le notizie provenienti dalla Cina – con il repentino passaggio del Dragone dalle ferree limitazioni anti Covid alla libertà pressoché totale dei cittadini – hanno creato un palpabile stato di tensione in tutto l’Occidente. I governi europei – primo fra tutti quello Italiano – hanno riattivato i controlli sui voli provenienti da Pechino , nel tentativo di capire se sia in corso una nuova proliferazione di varianti .

Per fortuna, al momento, i risultati dei test condotti sui passeggeri hanno intercettato solo ceppi virali già conosciuti, tutti riconducibili alla famiglia Omicron. Eppure, quest’ultimo episodio ha messo in mostra come l’emergenza pandemica, a distanza di tre anni dai primi casi segnalati a Wuhan, abbia stravolto il modo di interagire e relazionarsi tra gli Stati di tutto il mondo.

Case di lusso e turismo straniero, Italia in cima alla lista dei desideri: da dove provengono

Tuttavia, l’allentamento delle misure restrittive a cui abbiamo assistito per buona parte dello scorso anno è servito a risollevare un comparto – quello turistico – che ha subito le conseguenze maggiori dai periodi di lockdown. Tutti i report diffusi dalle associazioni di categoria mostrano infatti come l’estate del 2022, la prima senza alcun vincolo negli spostamenti, abbia visto un rimbalzo positivo delle presenze in tutte le località balneari e le città d’arte del nostro Paese.

Oltre ad una rinnovata vitalità delle famiglie italiane, che hanno letteralmente invaso hotel, alberghi e strutture ricettive in tutta la penisola, in questi mesi si è registrato anche un ritorno di fuoco dei turisti stranieri. Chi manca all’appello sono chiaramente i viaggiatori provenienti dalla Russia, ma dagli altri continenti il flusso dei voli diretti in Italia ha ripreso a macinare numeri molto importanti: dai cinesi agli americani, passando per i giapponesi, milioni di persone sono tornate a scegliere l’Italia per le proprie vacanze.

Case di lusso, perché gli investitori stranieri scelgono l’Italia

Nonostante i magnati provenienti da Mosca siano da sempre una platea di gente assai facoltosa, la loro momentanea perdita non preoccupa il turismo di élite, che nel nostro Paese ha ripreso ad occupare una fetta importante dell’indotto complessivo del settore. In particolare, riscuotono sempre più successo ville e case di pregio dislocate su tutta la Penisola. Migliaia di piccoli paradisi a misura d’uomo che molto spesso finiscono nel mirino di ricche famiglie desiderose di acquistare una residenza in cui godere del clima mite tipico dell’area mediterranea.

“L’Italia rimane una delle destinazioni più attrattive per gli investitori stranieri, soprattutto per la qualità della vita. Ma ci sono anche precise motivazioni economiche che spingono i diretti interessati ad acquistare casa da noi”. A parlare è Roberto Giglio, presidente e amministratore delegato di Coldewell Banker Italy, un’azienda che fa parte di un gruppo internazionale (con sede a San Francisco) specializzato nella vendita degli immobili di lusso.

In una recente intervista sul Corriere della Sera, il manager ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’interesse costante nei confronti del mercato immobiliare di lusso italiano. “Sono i cittadini americani quelli ad essere più sensibili alle ragioni fiscali – prosegue, affermando che – risultano un aspetto primario nella loro valutazione su dove comperare casa. E da noi i fattori attrattivi non mancano, a cominciare dalla flat tax per chi viene a vivere in Italia. Poi rimane valido il fatto che qui i prezzi sono storicamente un po’ più bassi rispetto a quelli degli Stati Uniti. Inoltre, il cambio della moneta è favorevole per chi raggiunge il Vecchio Continente”.

Case di lusso, quali sono le località più scelte in Italia

Ma quali sono le mete più gettonate per chi sceglie di comperare un’abitazione di lusso nel nostro Paese? Senza dubbio le città d’arte e i comuni situati lungo i litorali, in particolare quello tirrenico e quello ionico. Non stupisce dunque che i tre posti più ricercati dagli investitori stranieri siano Milano (tra il Duomo e il Quadrilatero), Roma (nel centro storico) e Portofino. Di seguito l’elenco completo delle aree più attenzionate da chi desidera acquistare una casa di lusso in Italia:

la Toscana , con un focus sulla Versilia e, nello specifico, su Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta;

, con un focus sulla e, nello specifico, su Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta; in Sardegna l’egemonia è della Costa Smeralda , mentre in Liguria è di Sestri Levante ;

l’egemonia è della , mentre in è di ; la Puglia , con una richiesta sopra la media concentrata nel golfo di Taranto e sulle spiagge dell’estremo Sud, nei pressi di Santa Maria di Leuca ;

, con una richiesta sopra la media concentrata nel e sulle spiagge dell’estremo Sud, nei pressi di ; tornando a Nord, grande interesse per le località situate sul Lago di Como , tra cui Menaggio, Cernobbio e Bellagio;

, tra cui Menaggio, Cernobbio e Bellagio; chi ama la montagna sceglie Cortina d’Ampezzo e, in generale tutto il Passo di Falzarego;

e, in generale tutto il Passo di Falzarego; tra i capoluoghi d’arte , oltre alle due metropoli principali del nostro Paese, le ricerche si concentrano anche su Firenze, Venezia, Napoli e Palermo;

, oltre alle due metropoli principali del nostro Paese, le ricerche si concentrano anche su Firenze, Venezia, Napoli e Palermo; numeri in forte crescita anche per diverse aree interne con condizioni climatiche assai favorevoli, tra cui le Langhe, l’Appennino umbro, quello marchigiano, l’entroterra toscano e i colli laziali.

Case di lusso, le richieste dei turisti e la questione del prezzo

Un’ulteriore riconferma di come il Covid abbia modificato i parametri di ricerca dei turisti stranieri ci è data dalle esigenze di servizi esplicitate dagli interessati. “Dopo l’emergenza pandemica – spiega Roberto Giglio – negli ambienti residenziali classici le richieste si sono indirizzate su case più grandi e dotate di spazi esterni. Stessa cosa è successa per le abitazioni di pregio, anche se in questo ambito si è sempre fatto riferimento a proprietà dall’ampia metratura. Nella maggior parte dei casi, i confort più ricercati sono i giardini e le terrazze all’aperto“.

Per quanto riguarda i prezzi, la tendenza è notevolmente cambiata nel corso del tempo. Se una volta l’idea predominante era quella di “oscurare il costo” fino alla trattativa, oggi il trend predominante è quello di mostrare fin da subito il valore economico della villa, anche quando parliamo di diversi milioni di euro. Soprattutto a livello internazionale, la possibilità di informarsi su ogni aspetto relativo all’abitazione (spesa inclusa) viene visto come un sintomo di professionalità di chi propone le residenze. “La chiarezza e la trasparenza non sono mai state tanto apprezzate come al giorno d’oggi” conclude Roberto Giglio. Sperando che la recrudescenza pandemica di questi giorni non imponga nuovi stop alle vendite di lusso.