Il Molise è la seconda regione più povera d’Italia, seconda soltanto alla Calabria. È quanto emerge dal Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi 2024, sull’anno d’imposta 2023, pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con un reddito medio di 19.200 euro, la regione sannitica è la penultima delle 21 (considerando le province autonome di Trento e Bolzano).

Il confronto con il 2023

La situazione reddituale media in Molise rimane tra le più basse d’Italia, ma registra un leggero miglioramento rispetto alle dichiarazioni del 2023, quando il reddito medio relativo all’anno di imposta 2022 era di 18.390 euro, anche in quel caso davanti soltanto alla Calabria (17.160 euro).

Tra i due capoluoghi di provincia, Campobasso aveva fatto registrare un reddito medio di 22.468 euro, mentre Isernia di 21.136, entrambi in calo. A Termoli (CB) il valore si attestava a 20.655 euro, 19.660 a Venafro (IS).

A sostegno del reddito dei molisani, i ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno appena varato un decreto di oltre 5 milioni di euro destinato per il 2025 ai lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa.

In Molise si tratta dell’area di “Venafro, Bojano e Campochiaro”, comprendente 67 comuni tra le province di Campobasso e Isernia, dalle quali sono scomparse le attività del polo avicolo e agro-alimentare con capofila la Solagrital-Gam, quello tessile guidato da Ittierre e le produzioni metalmeccaniche dell’ambito Venafro-Pozzilli.

I comuni più ricchi del Molise

Ad aggiudicarsi il primo posto tra i comuni più ricchi del Molise è Ferrazzano, centro di circa 3.300 abitanti nella provincia di Campobasso, che si riconferma il territorio con il reddito medio più alto della regione (681esimo in tutta Italia) migliorando i numeri del 2023, quando il reddito medio era a quota 24mila euro.

Il capoluogo di Regione si piazza al secondo posto, ma alla posizione 2611 tra tutti i comuni del nostro Paese, fa peggio l’altro capoluogo di provincia, Isernia, quarto in regione e al 3595esimo posto in Italia.

Di seguito la classifica dei primi 10 comuni del Molise per reddito medio:

Ferrazzano (CB): 25.341,82 Campobasso (CB):22.166,13 Pesche (IS): 21.105,17 Isernia (IS): 20.946,41 Termoli (CB): 20.610,78 Oratino (CB): 20.335,47 Castel del giudice (IS): 19.730,69 Pescopennataro (IS): 19.685,25 Venafro (IS): 19.565,15

I comuni più poveri

Ribaltando la classifica, i municipi più poveri risultano essere quasi tutti della provincia di Campobasso, dove si trovano otto degli ultimi 10 paesi per reddito medio.

In fondo all’elenco si trova Provvidenti, che nella graduatoria dei comuni di tutta Italia si trova alla posizione numero 7869 su 7897. Ecco i 10 paesi più poveri del Molise:

Provvidenti (CB): 11686,40 Limosano (CB): 11798,54 Castelmauro (CB): 11823,23 San Biase (CB): 11952,96748 Castelbottaccio (CB): 12429,52 Castellino del Biferno (CB): 12480,92 Poggio Sannita (IS): 12568,12 Morrone del Sannio (CB): 12632,03 Montelongo (CB): 12734,20 Longano (IS): 12924,51

La classifica regionale

Di seguito la classifica delle regioni italiane per reddito medio annuale. La graduatoria dà una rappresentazione plastica della spaccatura tra la ricchezza dei cittadini del Sud e del Nord. In testa all’elenco Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano ed Emilia-Romagna, in fondo Puglia, Molise e Calabria: