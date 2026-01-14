Comuni italiani sempre più Plastic Free, in Abruzzo quelli più virtuosi

Cresce in tutta Italia il numero dei Comuni premiati per il loro impegno ambientale. Anche nel 2026 la Regione al top è l’Abruzzo, seguita da Sicilia, Lombardia e Veneto

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

GettyImages Rocca San Giovanni è uno dei 24 comuni abruzzesi Plastic Free

Cresce la rete dei Comuni italiani impegnati nella riduzione dell’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus, ottenendo il riconoscimento riservato alle amministrazioni locali più virtuose nella gestione sostenibile del territorio e nella promozione di comportamenti responsabili.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141. Un risultato che premia l’impegno concreto delle amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari. Sensibilizzando i cittadini, intervenendo nelle scuole e dialogando con le istituzioni, riusciamo ogni giorno a seminare cultura ambientale e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni”

ha spiegato il presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano. Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, al Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale dedicato ai Comuni Plastic Free.

I criteri e il sistema delle “tartarughe”

La valutazione si basa su 20 criteri, che includono il contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), la riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici, la collaborazione attiva con Plastic Free e le iniziative di sensibilizzazione sul territorio.

A ogni Comune viene assegnato un livello di virtuosità rappresentato da 1, 2 o 3 tartarughe, fino alla massima onorificenza delle “3 tartarughe gold”, riservata alle realtà più avanzate.

Numeri e territori

Nei primi anni di attività, Plastic Free Onlus ha coinvolto oltre 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative di pulizia ambientale, rimuovendo 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti. L’associazione è attiva in oltre 40 Paesi, ha siglato più di 500 protocolli d’intesa con i Comuni e ha raggiunto 350.000 studenti con oltre 4.000 incontri nelle scuole. Di recente è stato firmato anche un protocollo nazionale con ANCI, per rafforzare la collaborazione tra enti locali e volontariato ambientale.

“Il problema non è la plastica in sé, ma l’impiego spesso smodato e soprattutto l’abbandono incontrollato che ne deriva. Ecco perché è fondamentale la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini. Il lavoro di Plastic Free si dimostra efficace proprio perché unisce la sensibilizzazione alla concretezza, grazie a campagne di pulizia e informazione capaci di coinvolgere migliaia di volontari in tutta Italia”

ha dichiarato il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli.

Classifica per numero di Comuni

A livello territoriale, anche nel 2026 l’Abruzzo è la Regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free (24), seguita da Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12), Campania (11) e Puglia (10). Tra le città premiate figurano grandi centri come Roma, Milano, Torino e Bari, accanto a numerosi capoluoghi e realtà medio-piccole che stanno investendo su politiche ambientali più sostenibili.