Dai dati sui redditi medi per provincia la Puglia è tra le regioni meno ricche. Bari non guida la classifica: in cima tra i comuni più ricchi c’è Cellamare

Fonte: 123RF I comuni più ricchi della Puglia.

Come per le altre regioni italiane, anche in Puglia a sorprendere è un piccolo comune: si tratta di Cellamare, in provincia di Bari, con un reddito medio di 24.290 euro. Con i suoi circa 6.000 abitanti, Cellamare conquista il primo posto nella classifica regionale, superando anche il capoluogo Bari. Seguono a ruota Triggiano e Bari stessa, rispettivamente con 24.204 e 23.339 euro di reddito medio annuo per contribuente.

I numeri emergono dal report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024, basate sull’anno d’imposta 2023 e pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Scopriamo la Regione.

I comuni più ricchi della Puglia

La Puglia si piazza nella parte medio-bassa della classifica nazionale, con un reddito medio annuo di circa 17.000 euro. Alcuni comuni, però, si distinguono nettamente rispetto alla media regionale.

Ecco i 10 comuni più ricchi della Puglia:

Cellamare (BA) – 24.290 euro;

Triggiano (BA) – 24.204 euro;

Bari (BA) – 23.339 euro;

Noicattaro (BA) – 23.314 euro;

Modugno (BA) – 22.969 euro;

Capurso (BA) – 22.805 euro;

Bitritto (BA) – 22.732 euro

San Cesario di Lecce (LE) – 22.469 euro;

Monopoli (BA) – 22.384 euro;

Brindisi (BR) – 22.310 euro.

Il dominio della provincia di Bari è evidente: ben 7 comuni su 10 nella parte alta della classifica appartengono all’area barese, trainata probabilmente dal peso delle attività economiche e dei servizi nel capoluogo e nell’hinterland.

E Bari? Bari, capoluogo della Regione, non è riuscita a conquistare il primo posto ma si difende bene, classificandosi terza. Il reddito medio dei baresi, 23.339 euro, è inferiore di circa mille euro rispetto a quello registrato a Cellamare. Anche in questo caso, si conferma il trend visto in molte regioni, come Piemonte e Campania: piccoli comuni o centri dell’hinterland superano i grandi centri urbani.

I 10 comuni più poveri della Puglia

La fotografia della Regione mostra anche forti diseguaglianze. Ecco i 10 comuni con il reddito medio più basso:

Roseto Valfortore (FG) – 10.542 euro;

Celenza Valfortore (FG) – 11.071 euro;

Panni (FG) – 11.390 euro;

Carlantino (FG) – 11.576 euro;

Orsara di Puglia (FG) – 11.838 euro;

Volturino (FG) – 12.002 euro;

Faeto (FG) – 12.167 euro;

Deliceto (FG) – 12.344 euro;

Accadia (FG) – 12.528 euro;

Casalnuovo Monterotaro (FG) – 12.565 euro.

Qui è evidente il peso della provincia di Foggia, dove si concentrano piccoli comuni rurali con redditi medi molto inferiori alla media regionale e nazionale.

Il divario tra il primo comune della classifica alta (Cellamare, 24.290 euro) e il primo di quella bassa (Roseto Valfortore, 10.542 euro) è di oltre il doppio, segno di un divario socio-economico ancora forte all’interno della Regione.

Le province

Se si guarda invece al reddito medio delle province pugliesi:

Bari – 18.254 euro;

Taranto – 17.564 euro;

Brindisi – 16.918 euro;

Lecce – 16.570 euro;

Barletta-Andria-Trani – 16.109 euro;

Foggia – 15.059 euro.

Bari si conferma la provincia più ricca, seguita da Taranto e Brindisi. Foggia invece chiude la classifica regionale, con un reddito medio di circa 15.000 euro.