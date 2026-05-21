Se si investono 10.000 euro in buoni postali conti deposito e offerte Supersmart quanto si guadagna?

Lasciare il denaro fermo sul conto corrente non è buona idea in quanto può perdere di valore nel tempo. Il motivo non è solo l’inflazione che riduce il potere di acquisto dei risparmi, ma anche il rendimento che è quasi sempre molto basso.

Una soluzione è quella di investire in buoni fruttiferi postali, conti deposito o nei Depositi Supersmart di Poste Italiane.

Ecco dunque le soluzioni più interessanti da valutare per investire 10.000 euro senza esporsi troppo ai mercati finanziari.

In quali conti deposito investire 10.000 euro?

I conti deposito convengono più dei conti correnti perché garantiscono solitamente interessi più alti. Inoltre, non c’è rischio di perdere denaro in quanto quest’ultimo, fino a 100.000 euro a banca e a depositante, è garantito dal Fitd, che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Conto deposito Arancio

Tra i migliori conti deposito del momento nei quali investire 10.000 euro c’è quello di banca Ing. Si tratta del conto Arancio grazie al quale si può ottenere il 4% per dodici mesi fino a un deposito massimo di 50.000 euro. Per poter fruire dell’offerta, è necessario aprire il conto corrente Arancio insieme al deposito entro il 23 maggio 2026 e poi fare un primo bonifico entro il 30 giugno 2026. Inoltre, è necessario accreditare la pensione, lo stipendio oppure ricevere entro il 31 agosto 2026 un bonifico di almeno 1.000 euro e mantenerlo per l’intero periodo promozionale.

Nel caso si vogliano investire 10.000 euro nel conto deposito di Ing, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che si ottengono alla fine del periodo promozionale 10.400 euro senza considerare l’imposta di bollo.

Conto deposito Cherry Bank

C’è anche il conto deposito di Cherry Bank tra i migliori per investire 10.000 euro. La versione vincolata, ovvero quella che non dà la possibilità di svincolo offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

si ottiene il 3,25% dopo 6-12 mesi;

si ottiene il 2,20% dopo 18-24 mesi;

si ottiene il 3,25% dopo 36 mesi;

si ottiene il 3,50% dopo 48-60 mesi.

Investendo 10.000 euro in questa tipologia di conto, come si evince dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito, si ottengono dopo 60 mesi 11.295 euro netti dai quali va sottratta l’imposta di bollo.

Conto deposito Ibl banca

Il Time Deposit di Ibl banca, fino al prossimo 30 giugno 2026, propone tassi di interesse promozionali se si sceglie il deposito vincolato.

Si guadagnano esattamente:

l’1,80% dopo 3 mesi;

il 2,50% dopo 6 mesi;

il 2,80% dopo 12 mesi;

il 2,95% dopo 18 mesi;

il 3,05% per 24 mesi;

il 3,25% dopo 36 mesi;

il 3,50% dopo 48 mesi.

Investendo 10.000 euro in questo conto, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che al termine dei 48 mesi si ottengono 1.036 euro di interessi. Nel calcolo non è stata però considerata l’imposta di bollo.

In quali buoni fruttiferi postali investire 10.000 euro?

Anche i buoni fruttiferi postali consentono di ottenere tassi di interesse più alti rispetto ai conti correnti. I vantaggi di depositare il proprio denaro in questi prodotti sono molteplici. Sono infatti emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati sul mercato da Poste Italiane e sicuri perché garantiti dallo Stato.

Buono Premium 4 anni Plus

Se si desidera investire denaro per brevi periodi, si può optare per il buono fruttifero postale 4 anni Plus che dura 4 anni e offre un tasso di interesse lordo dell’1,50%. Il rimborso di questo titolo si può ottenere in qualsiasi momento purché avvenga entro il termine di prescrizione, esattamente 10 anni dopo la scadenza del titolo cartaceo.

Investendo 10.000 euro in questo titolo, dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che si ottiene un rendimento netto alla scadenza di 10.536,94 euro. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo che si calcola in base alla normativa vigente.

Il buono 3×4 con premio

Tra i migliori buoni fruttiferi postali del momento c’è anche il 3×4 con premio che dura dodici anni e offre dei rendimenti predefiniti e crescenti che vengono riconosciuti dopo tre, sei, nove e dodici anni. Prima del terzo anno, si ha diritto solo alla restituzione del capitale investito, mentre il premio si ottiene solo alla scadenza del dodicesimo anno.

Il tasso annuo lordo comprensivo del premio alla scadenza è:

dell’1% dopo 3 anni;

dell’1,50% dopo 3 anni;

del 2% dopo 9 anni;

del 2,87% dopo 12 anni.

Il premio lordo viene erogato esclusivamente a scadenza e sul valore nominale ed è del 6%, come riportato nelle condizioni in vigore dall’8 aprile 2026.

Investendo 10.000 euro in questo prodotto, dal calcolatore di Poste si evince che il valore di rimborso netto alla scadenza è di 13.542,78 euro di cui 525 euro di premio netto alla scadenza. L’imposta di bollo non è però considerata nel calcolo.

Buono ordinario

I buoni ordinari sono prodotti ideali per chi cerca lunghi investimenti in quanto durano 20 anni. Sono tra i prodotti più antichi collocati da Poste e offrono i seguenti tassi di interesse annui lordi:

0,75% dopo 1-2-3-4 anni;

0,90% dopo 5 anni;

1,04% dopo 6 anni;

1,14% dopo 7 anni;

1,25% dopo 8 anni;

1,36% dopo 9 anni;

1,47% dopo 10 anni;

1,57% dopo 11 anni;

1,64% dopo 12 anni;

1,75% dopo 13 anni;

1,86% dopo 14 anni;

1,97% dopo 15 anni;

2,07% dopo 16 anni;

2,18% dopo 17 anni;

2,28% dopo 18 anni;

2,37% dopo 19 anni;

2,50% dopo 20 anni.

Nel caso si vogliano investire 10.000 euro in questo buono, dal calcolatore messo a disposizione da Poste emerge che il valore di rimborso netto alla scadenza è di 15.587,92 euro. Non è però considerata nel calcolo l’imposta di bollo.

Depositi Supersmart

Per ottenere dei tassi di interesse più alti si può depositare il proprio denaro anche nei Depositi Supersmart se si ha un libretto di risparmio Smart. Offrono infatti rendimenti più alti rispetto a quelli del libretto base, che sono dello 0,001% annuo lordo.

Depositi Supersmart Plus

Il deposito Supersmart Plus è un prodotto dedicato ai clienti maggiorenni con Opzione Risparmio Smart attiva che offre dopo 181 giorni sulle somme accantonate un tasso annuo lordo del 3,25%. Si può sottoscrivere a partire dai 500 euro e fino ad un massimo di 10.000 euro per singolo libretto e si può disattivare in ogni momento. In quest’ultimo caso, però, gli accantonamenti disattivati con anticipo sono remunerati al tasso di interesse base del Libretto Smart. Questa tipologia di offerta è dedicata a chi apre un conto BancoPosta o richiede una carta Postepay Evolution e non è già titolare di un libretto Smart.

Nel caso si investano 10.000 euro in quest’offerta, dal calcolatore messo a disposizione da Poste, si evince che gli interessi netti che si percepiscono sono di 119,26 euro. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Deposito Supersmart Rinnova

C’è infine il deposito Supersmart Rinnova che garantisce rendimenti più alti del semplice libretto postale. Non è però un’offerta disponibile per tutti, ma solo per chi ha uno o più accantonamenti di offerte o Depositi Supersmart scaduti a partire dal 1° aprile 2025. Con esso, si guadagna l’1,75% lordo alla scadenza di 540 giorni. Le somme libere, invece, ovvero quelle che non sono oggetto di accantonamento e gli accantonamenti disattivati in anticipo, sono remunerati al tasso base ovvero allo 0,001%.