Fonte: iStock Basilicata quali sono i comuni più ricchi e più poveri

Tra le regioni più povere d’Italia c’è la Basilicata secondo il Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi. Questo studio si basa sull’anno d’imposta del 2023 e colloca il territorio lucano al 17esimo posto, davanti solo a Sicilia, Puglia, Molise e Calabria. Grazie ai dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è possibile scoprire anche che il comune più ricco della Basilicata è Potenza con 23.371,16 euro di reddito medio annuo.

Il capoluogo di regione è ampiamente in testa alla classifica dei comuni più ricchi superando di quasi 2000 euro il secondo posto, pesa ovviamente anche il fatto che si tratta anche del comune con più abitanti dell’intero territorio.

Quali sono i comuni più ricchi

Dietro Potenza spicca Episcopia comune di soli 1245 abitanti e che supera città più conosciute come Lagonegro e Matera, quest’ultima Capitale europea della cultura nel 2019. Lagonegro si ferma a 21.680,81 euro di reddito medio annuo, mentre Matera occupa il quarto posto con 21.494,67 euro. Nella classifica dei comuni più ricchi della Basilicata ci sono anche Marsicovetere, Melfi e Pietragralla. Chiudono la top 10 Avigliano, Corleto Perticara e Castelluccio Inferiore.

La classifica dei primi 10 posti

Questa è la classifica dieci comuni più ricchi della Basilicata:

Potenza – 23.371,16; Episcopia – 21.741,91; Lagonegro – 21.680,81; Matera – 21.494,67; Marsicovetere – 20.939,66; Melfi – 19.722,03; Pietragalla – 19.670,04; Avigliano – 19.609,31; Corleto Perticara – 19.564,30; Castelluccio Inferiore – 19.499,79

I comuni più poveri della Basilicata

Come detto la Basilicata è una delle regioni più povere d’Italia e il Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi permette anche di conoscere quali sono i comuni lucani con il reddito medio annuo più basso. Al primo posto c’è Carbone, piccolo comune di soli 485 abitanti in provincia di Potenza. Al secondo posto Craco conosciuta per essere spesso set cinematografico a causa del vecchio centro storico abbandonato dopo una frana e diventata una vera città fantasma. Nella classifica dei comuni più poveri della Basilicata ci sono anche Pietrapertosa, Accettura, Aliano e Ruvo del Monte.

Carbone – 12.558,19; Craco – 12.941,45; San Mauro Forte – 13.073,12; Pietrapertosa – 13.090,62 Castelgrande – 13.443,53; Accettura – 13.451,58; Rotondella – 13.795,93; Forenza – 13.902,76; Ruvo del Monte – 14.016,06; Aliano – 14.079,95

La classifica delle regioni

La classifica delle regioni vede in testa la Lombardia con 28.100 euro. La Basilicata è molto distante con i suoi 19.400 euro di reddito medio annuo che però le permettono di mettersi alle spalle Sicilia, Puglia, Molise e Calabria. Con 20.000 euro la Campania conquista il sedicesimo posto, poi ci sono Sardegna, Abruzzo, Umbria e Marche. Sul podio Bolzano con 27.300 euro ed Emilia-Romagna con 25.900 euro, stesso reddito medio annuo del Laizio.

Questa la graduatoria regionale completa: