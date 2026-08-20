ANSA Cedolino INPS settembre 2026, data di pubblicazione e rimborso 730.

Il cedolino della pensione di settembre 2026 è disponibile alla consultazione online a partire dal 20 agosto. I pensionati possono verificare l’importo della rata gli eventuali conguagli e, per chi ne ha diritto, anche il rimborso 730 sulla pensione di settembre.

Ma nel cedolino della pensione vengono mostrati anche le addizionali regionali e comunali, eventuali trattenute per prestiti o cessioni del quinto, arretrati e altre variazioni dell’importo. In alcuni casi il dettaglio completo potrebbe comparire nell’area personale con qualche giorno di ritardo.

Come vedere il cedolino della pensione di settembre 2026

Come detto, il cedolino Inps di settembre 2026 può essere consultato online dal 20 agosto, anche se per alcuni pensionati l’aggiornamento dell’area riservata potrebbe richiedere qualche giorno in più.

Per consultare il documento è necessario accedere al sito dell’Inps e utilizzare il servizio dedicato al cedolino della pensione. L’accesso all’area personale avviene tramite Spid, Cie o Cns. Una volta effettuato il login, è possibile entrare nel Fascicolo previdenziale del cittadino e seguire il percorso dedicato ai pagamenti. In particolare, dal menu presente nell’area riservata occorre entrare in “Prestazioni – Pagamenti”. A questo punto sarà possibile visualizzare la rata relativa alla pensione di settembre 2026, con la data di disponibilità e l’importo netto.

Un’altra modalità indicata per la consultazione consiste nell’entrare nel servizio e selezionare “Vuoi visualizzare il cedolino” nella sezione “Verifica pagamenti”.

Oltre alla consultazione online è anche possibile procedere a scaricare il cedolino o stamparlo.

Pagamenti pensioni settembre 2026, cosa controllare

Cliccando sulla rata numero 9 si possono visualizzare i dettagli relativi alla pensione di settembre 2026 e le diverse componenti dell’importo. Nel cedolino possono essere presenti anche le variazioni legate alle rivalutazioni Istat. Gli eventuali aumenti possono essere differenti in base all’importo della pensione percepita.

Per chi non dovesse visualizzare già da adesso l’ultimo cedolino della pensione, l’indicazione è di non allarmarsi e di verificare nuovamente nei giorni successivi.

Il servizio Cedolino pensione online mette inoltre a disposizione diverse funzionalità, tra cui:

visualizzazione dei cedolini precedenti;

elenco dei prospetti di liquidazione, compresi i modelli TE08;

elenco e gestione delle deleghe sindacali;

comunicazioni Inps;

dettaglio dei recapiti;

modifica dei dati personali;

riepilogo dei dati anagrafici;

riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento;

informazioni relative alla Pec;

variazione dell’ufficio pagatore;

modifica dei dati anagrafici, dell’indirizzo e dei recapiti;

recupero della Certificazione Unica;

stampa della Certificazione Unica.

Rimborso 730 sulla pensione di settembre, chi può riceverlo

Un’altra voce da controllare nel cedolino della pensione di settembre riguarda l’eventuale rimborso 730.

La possibilità interessa i pensionati che hanno presentato il Modello 730/2026 e per i quali dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito da rimborsare. Il rimborso derivante dal Modello 730 viene accreditato sulla pensione a partire dal mese successivo alla trasmissione della dichiarazione da parte del Caf o del professionista abilitato. Di conseguenza, chi ha trasmesso la dichiarazione nelle prime settimane di luglio può ricevere, se spettante, il rimborso Irpef sulla pensione di settembre.

Il rimborso può derivare, tra le altre cose, da detrazioni relative a:

spese mediche;

familiari a carico;

interessi passivi del mutuo;

spese scolastiche;

altri oneri detraibili indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’accredito avviene automaticamente.