Dal 28 settembre al 4 ottobre una settimana di scioperi: Enav il 30 con voli a rischio in quattro aeroporti, poi trasporti, scuola e sanità

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ANSA

Nella settimana tra il 28 settembre e il 4 ottobre si terranno alcuni scioperi che rischiano di causare forti disagi ai cittadini. Si fermeranno i dipendenti dell’Enav, con conseguenze sui voli, i marittimi e alcuni lavoratori delle aziende del trasporto pubblico locale.

Ci sarà però anche uno sciopero generale, che coinvolgerà nello stesso giorno sia le scuole, sia i trasporti ferroviari.

Il 28 settembre scioperano i marittimi in tutta Italia

Lunedì 28 settembre Usb ha indetto uno sciopero dei dipendenti delle aziende a cui si applica il contratto collettivo nazionale porti. La mobilitazione durerà tutta la giornata, con possibili conseguenze sulla regolarità degli orari dei traghetti in tutta Italia.

Lo sciopero è stato proclamato perché il Governo non avrebbe avviato, come promesso, un tavolo di confronto con i sindacati per riconoscere i lavori portuali come usuranti ai fini pensionistici.

Lo sciopero di Enav il 30 settembre, voli a rischio ritardi e cancellazioni

Uno degli scioperi dal maggiore impatto potenziale nella settimana a cavallo tra settembre e ottobre è quello dei dipendenti di Enav organizzato da Uiltrasporti. Enav si occupa del controllo del traffico aereo, quindi sono suoi dipendenti molti degli operatori delle torri di controllo negli aeroporti italiani.

Lo sciopero proclamato da Uiltrasporti non è nazionale, ma è un insieme di diverse mobilitazioni locali. Sciopereranno i dipendenti Enav degli aeroporti di:

Bari;

Bologna;

Napoli;

Milano Linate.

In questi aeroporti il personale Enav sciopererà dalle 13 alle 17. Gli orari, però, nel caso di questo sciopero, potrebbero non garantire l’assenza di disagi in altri momenti, soprattutto dopo la fine della mobilitazione. Ritardi e cancellazioni potrebbero avere ripercussioni sui voli successivi, quindi l’intera giornata, dalle 13 in poi, è da considerarsi a rischio.

Si fermeranno anche i dipendenti Enav della sede centrale nelle ultime 4 ore della giornata lavorativa, ma questo non dovrebbe avere particolare impatto sulla regolarità dei voli. Si fermeranno dalle 13 alle 17 anche i dipendenti di Techno Sky, azienda di manutenzione dei sistemi controllata da Enav.

Il 29 settembre scioperano anche gli elicotteristi

Sempre nell’ambito dell’aviazione civile, il 29 settembre sciopereranno i dipendenti di Avincis Italia, azienda che fornisce servizi aerei antincendio e di emergenza attraverso elicotteri. A fermarsi saranno i piloti, ma sarà solamente uno sciopero digitale. I lavoratori rinunceranno alla paga ma continueranno a garantire i servizi, anche vista la delicatezza dell’attività che svolgono i piloti Avincis.

Sciopero generale il 2 ottobre, fermi treni e scuola

Il 2 ottobre invece si terrà anche uno sciopero multisettore organizzato da Csle, il sindacato dei lavoratori europei. Coinvolgerà:

ferrovie;

trasporti marittimi;

scuola;

sanità;

agricoltura;

enti locali;

vigilanza privata.

Lo sciopero è così esteso che la Commissione di garanzia lo segnala come generale sul proprio sito. Particolarmente problematiche le mobilitazioni della scuola e della sanità, che potrebbero avere ripercussioni sulla vita delle famiglie. La protesta durerà per tutta la giornata, tranne che nel comparto ferroviario, dove è stato limitato dalle 11 alle 14.

Gli scioperi del trasporto pubblico locale

A questi grandi scioperi se ne aggiungeranno altri tre che riguarderanno il trasporto pubblico locale.

Lo sciopero di Air Campania il 28 settembre

Il 28 settembre Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero per l’azienda Air Campania, che opera bus extraurbani sulle linee:

Avellino-Napoli;

Benevento-Napoli;

Caserta-Napoli;

Salerno-Napoli;

Caserta-Afragola Alta Velocità-Aeroporto Capodichino-Napoli Metropark;

Avellino-Afragola Alta Velocità.

Lo sciopero si terrà dalle 8 alle 12 per il personale viaggiante (gli autisti degli autobus), con conseguenti disagi per i passeggeri. Il resto del personale, invece, sciopererà nelle ultime quattro ore del servizio.

Lo sciopero di SASA in Alto Adige il 30 settembre

Il 30 settembre, per tutta la giornata, si fermeranno gli autobus di SASA, la società di trasporto pubblico locale dell‘Alto Adige che gestisce i trasporti urbani ed extraurbani a Bolzano, Merano e Laives. Sono state stabilite alcune fasce di garanzia:

dalle 6 alle 9 la mattina;

dalle 12 alle 15 il pomeriggio.

Si ferma AMT a Genova il 2 ottobre

Infine, il 2 ottobre sciopereranno i dipendenti di AMT, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici urbani, extraurbani di Genova e la ferrovia che collega il capoluogo ligure a Casella. Anche in questo caso si tratta di uno sciopero di 24 ore, ma con fasce di garanzia che variano però a seconda del servizio: