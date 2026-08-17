Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Guida alle spese recuperabili tramite il Modello 730

La dichiarazione dei redditi in Italia non è una passeggiata di salute per nessuno. Chi non ha mai aperto le linee guida per la compilazione è una persona molto fortunata. In tantissimi delegano quest’arduo compito a specialisti, patronati e commercialisti, ma in tanti casi è bene sapere con cosa si ha a che fare per sfruttare al meglio le possibilità date dal Modello 730. Tra le tabelle e le voci da spuntare, è possibile recuperare somme preziose sotto forma di rimborsi e abbattere il carico fiscale complessivo.

Per farlo senza commettere errori, occorre conoscere la differenza tra spese detraibili e spese deducibili, e rispettare scrupolosamente le regole su tracciabilità e scadenze.

Il calendario fiscale e la regola d’oro

Il percorso della dichiarazione dei redditi ha scadenze ben precise:

il 30 aprile rappresenta la data di messa a disposizione del Modello 730 precompilato online;

a metà maggio si aprono le funzioni per la modifica, l’accettazione e l’invio telematico;

il 30 settembre segna il termine ultimo e perentorio per la trasmissione del modello;

tra luglio e settembre scatta il conguaglio fiscale con l’accredito dei rimborsi o la trattenuta in busta paga e nella pensione.

Per beneficiare delle detrazioni al 19% la legge ha imposto l’obbligo di pagamento tracciabile tramite carte, bancomat, bonifici o assegni. L’unica eccezione riguarda l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e le prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate con il Ssn, per le quali è ancora consentito l’uso del contante. Questo perché l’erogatore di servizio è obbligato a emettere fattura elettronica, che funge da garanzia per il pagamento.

Le principali spese detraibili dall’imposta

Le detrazioni riducono direttamente l’Irpef da pagare in base a precisi limiti di spesa:

le spese sanitarie e mediche consentono di recuperare il 19% sulla quota che supera la franchigia di 129,11 euro;

gli interessi passivi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili fino a un massimo di 4.000 euro annui;

le spese scolastiche prevedono un tetto di 800 euro per figlio, mentre per le rette degli asili nido il limite è di 632 euro a figlio;

le attività sportive dei figli tra i 5 e i 18 anni danno diritto alla detrazione fino a 210 euro per ragazzo;

gli abbonamenti al trasporto pubblico locale o regionale sono detraibili fino a un limite complessivo di 250 euro;

i canoni di locazione per studenti universitari fuori sede prevedono un tetto massimo di 2.633 euro annui;

le spese veterinarie per gli animali domestici sono detraibili fino a 500 euro con una franchigia di 129,11 euro.

Spese deducibili per abbattere il reddito

Le deduzioni riducono direttamente la base imponibile Irpef prima del calcolo delle tasse:

i versamenti alla previdenza complementare e ai fondi pensione sono deducibili fino a un soffitto massimo di 5.164,57 euro all’anno;

i contributi per lavoratori domestici versati per colf, badanti e babysitter si possono dedurre fino a 1.549,37 euro annui;

l’assegno di mantenimento all’ex coniuge fissato da una sentenza è interamente deducibile dal reddito complessivo;

le spese mediche e di assistenza per disabili sono deducibili senza limiti d’importo, anche se sostenute per familiari non a carico.

I bonus casa e la conservazione dei documenti

Gli interventi dedicati agli immobili garantiscono detrazioni importanti che vengono ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Il Bonus Ristrutturazione copre il 50% delle spese fino a un massimo di 96.000 euro per immobile tramite bonifico parlante, mentre l’Ecobonus richiede l’invio della documentazione all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Per evitare sanzioni in caso di controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, è obbligatorio conservare tutte le fatture, le ricevute e le Certificazioni Uniche per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione.

Come annullare o correggere il 730

Capita spesso di trasmettere la dichiarazione e accorgersi qualche giorno dopo di aver dimenticato uno scontrino medico o una fattura importante. Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate prevede diverse vie d’uscita per rimediare all’errore e recuperare le somme spettanti: