Fonte: ANSA Professori durante un esame

Con l’arrivo delle tredicesime, i dipendenti della pubblica amministrazione stanno iniziando a ricevere anche il bonus Natale. Il contributo da 100 euro per le famiglie in difficoltà anticipato dal governo di Giorgia Meloni di alcune settimane, dall’inizio di gennaio 2025 a dicembre 2024, si calcola come le mensilità aggiuntive e viene accreditato insieme a esse.

Per ottenerlo era però necessario fare richiesta al proprio datore di lavoro entro il 22 novembre e versare l’Irpef, guadagnando all’anno più del minimo che rientra nella no tax area. Nonostante la necessità di fare domanda però, sarà possibile ottenere nuovamente il bonus in futuro, al momento della propria dichiarazione dei redditi per il 2024

Quando sarà accreditato il bonus natale per la scuola

Il 12 dicembre lo Stato ha aggiornato il cedolino sull’applicazione NoiPa per i dipendenti del sistema scolastico italiano. Sul portale creato per permettere ai lavoratori pubblici di controllare il proprio stipendio, sono comparsi quindi gli importi della tredicesima del 2024, calcolati in base al numero di stipendi ricevuti durante l’anno.

Ad aumentare l’ammontare di questa cifra, in alcuni casi, c’era anche il bonus Natale. Questo contributo è stato anticipato dal Governo di Giorgia Meloni da gennaio a dicembre, per aiutare le famiglie in difficoltà. Per ottenerlo era necessario avere un Isee inferiore a 28mila euro all’anno e avere un figlio a carico, ma soprattutto fare richiesta al proprio datore di lavoro entro il 22 novembre.

Si tratta inoltre di uno sconto fiscale sull’Irpef, quindi chi ha guadagnato meno del limite sotto il quale la tassa sul reddito non si applica, 8.500 euro all’anno, non ha potuto beneficiarne. Il calcolo di questo bonus era lo stesso della tredicesima. Se ne maturava quindi un dodicesimo per ogni stipendio dell’anno. Più stipendi un lavoratore ha ricevuto, più alto era l’importo, fino ad arrivare al massimo di 100 euro.

Come ottenere il bonus natale senza aver fatto richiesta

Chi non ha fatto richiesta al proprio datore di lavoro entro il 22 novembre scorso non potrà quindi ricevere il bonus Natale insieme alla tredicesima. Questo non significa però essere totalmente esclusi da questo sussidio. Esiste un modo per ottenere lo sconto fiscale anche senza aver fatto richiesta.

Basterà infatti segnalare all’Agenzia delle entrate di aver avuto, durante il 2024, tutti i requisiti necessari per rientrare nelle categorie a cui era riservato il bonus natale, sia per quanto riguarda il criterio del reddito che per i figli a carico. A quel punto bisognerà segnalare che non si è fatta richiesta per il bonus entro il 22 novembre, al momento della dichiarazione dei redditi.

A quel punto i 100 euro, o la cifra dovuta in caso si sia lavorato meno di 12 mesi per lo stesso datore di lavoro durante il 2024, sarà accreditata sotto forma di sconto fiscale Irpef in automatico.