Fonte: ANSA Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle entrate

Ernesto Maria Ruffini ha annunciato di essersi dimesso dall’Agenzia delle entrate, che ha diretto quasi ininterrottamente dal 2015. Durante il suo mandato, Ruffini ha contribuito alla digitalizzazione del fisco italiano con misure come il 730 precompilato e l’obbligo di fatturazione elettronica. Con l’eccezione del periodo del primo Governo Conte, è rimasto alla guida dell’AdE nonostante i cambi di Governo.

Ruffini ha giustificato le sue dimissioni con il mutato clima politico, che ha definito ostile alla lotta all’evasione, e con alcune pressioni che avrebbe subito a seguito di commenti e dichiarazioni rilasciati nei giorni scorsi.

Ruffini si dimette dall’Agenzia delle entrate

Il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini si è dimesso dal proprio ruolo. La decisione è stata annunciata a sorpresa con un’intervista al Corriere della Sera. Da diversi giorni alcuni quotidiani riportavano voci di una possibile candidatura in politica di Ruffini, che però lo stesso ex direttore dell’Ade esclude.

Avvocato tributarista, fu nominato alla direzione dell’Agenzia nel 2015, dal Governo Renzi. Esterno alle logiche politiche, riesce a mantenere il ruolo nonostante i numerosi cambi di governo intercorsi, fatta eccezione per il primo esecutivo di Giuseppe Conte, quello sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle.

Le dimissioni sarebbero dovute a un cambiamento del clima politico nei suoi confronti con il governo Meloni. Ruffini ha parlato di una maggiore resistenza a combattere l’evasione fiscale: “Se il fisco in sé è demonizzato, si colpisce il cuore dello Stato; tanto più che il livello della tassazione lo decide il legislatore, non l’Agenzia. Personalmente ho sempre pensato che a danneggiare i cittadini onesti siano gli evasori” ha dichiarato all’interno dell’intervista.

“A volte sembra quasi che contrastare gli evasori sia una colpa e ci si preoccupi più di questo che degli ospedali che chiudono, delle scuole che non hanno fondi o della carenza di servizi perché le risorse sono insufficienti. Lo ripeto, se tutti contribuissimo in ragione della nostra condizione economica, tutti pagheremmo meno (molto meno) e avremmo la concreta possibilità di avere a disposizione servizi migliori” ha poi concluso Ruffini.

Come Ruffini ha cambiato il fisco

Durante la direzione di Ruffini l’Agenzia delle entrate è cambiata profondamente. Negli ultimi 9 anni il fisco italiano ha subito una digitalizzazione molto rapida, recuperando un ritardo tecnologico accumulato nel primo decennio del secolo. Tra le misure più importanti ci sono il modello 730 precompilato, che ha semplificato la dichiarazione dei redditi di milioni di italiani, e l’obbligo di fattura elettronica.

Queste misure hanno anche aiutato a ridurre l’evasione fiscale. Dal 2017 in poi il sommerso ha continuato a calare dopo anni di stabilità, scendendo da 108,4 miliardi di euro a 82 miliardi nel 2021, dato poi rimasto simile fino al 2024. La percentuale del totale dovuto evasa ha raggiunto il 15%.

Ruffini ha ance dovuto gestire il periodo pandemico, in cui l’Agenzia delle entrate ha avuto un ruolo importante nei sollievi distribuiti dal Governo alla popolazione in difficoltà: “Quel periodo, che ci è valso il soprannome di Agenzia delle uscite: in un momento drammatico, abbiamo consentito al governo di erogare le risorse direttamente sul conto corrente degli aventi diritto nell’arco di una decina di giorni appena. Solo di contributi a fondo perduto parliamo di 8 milioni di pagamenti e 25 miliardi immessi nell’economia reale” ha raccontato l’ex direttore.