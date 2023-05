Centrodestra a raffica alle Comunali. Meloni: “Addio roccaforti”

Fonte: ANSA Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

Centrodestra pigliatutto alle elezioni amministrative. Vittoria per la coalizione di governo in 5 capoluoghi di provincia al ballottaggio su 7: Ancona, Siena, Pisa, Massa e Brindisi. E a Terni prevale una lista civica di area centrodestra. La sinistra si consola vincendo di misura a Vicenza, scalzando l’amministrazione di centrodestra, e confermando i sindaci di Brescia e Teramo.

Ballottaggi 2023: centrodestra a valanga

Di seguito una sintesi del voto:

ad Ancona nelle Marche viene eletto per la prima volta un sindaco di centrodestra: si tratta di Daniele Silvetti con il 51,7%. Sconfitta Ida Simonella che si ferma al 48,3%;

a Pisa riconfermato il sindaco uscente Michele Conti con il 52,11% dei voti. Lo sfidante di centrosinistra Paolo Martinelli si ferma al 47,89%;

a Siena il centrodx vince con Nicoletta Fabio con il 52,16% delle preferenze. Il centrosx rappresentato da Anna Ferretti è sconfitto con il 47,84% dei voti.

a Massa in Toscana le destre prevalgono con Francesco Persiani che supera Romolo Ricci fermo al 45,6%;

a Brindisi il centrodestra vince con Giuseppe Marchionna che conquista il 54% dei voti. Il centrosinistra, precedente amministrazione, cede il Comune fermandosi al 46% con Roberto Fusco;

Vicenza è l'unico capoluogo di provincia in cui hanno vinto le sinistre. La coalizione capitanata dal Pd strappa il Comune al centrodestra con Giacomo Possamai che batte (con 23.416 voti) il sindaco uscente Francesco Rucco (che ottiene 22.916 voti).

è l’unico capoluogo di provincia in cui hanno vinto le sinistre. La coalizione capitanata dal Pd strappa il Comune al centrodestra con che batte (con 23.416 voti) il sindaco uscente Francesco Rucco (che ottiene 22.916 voti). A Terni in Umbria battaglia fra cugini: il candidato civico di centrodestra Stefano Bandecchi, patron della Ternana, ottiene il 54,6% dei voti e batte il candidato sostenuto dai partiti della coalizione di governo Orlando Masselli (45,4%).

I risultati alle elezioni comunali 2023 confermano dunque gli ultimi sondaggi che hanno visto il centrodestra in netto vantaggio.

Elezioni amministrative 2023: il voto in Sicilia

Sono quattro i capoluoghi di provincia siciliani in cui si è votato al primo turno per le elezioni comunali 2023.

Il centrodestra vince nettamente a Catania con Enrico Trantino che ottiene il 67%, secondo le proiezioni. Il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta si ferma al 26,4%. La città etnea torna ad essere guidata da un’amministrazione politica dopo un lungo commissariamento;

a Siracusa con lo spoglio ancora in corso Ferdinando Messina della coalizione di Centrodestra è in vantaggio. Seguono Francesco Italia del Terzo Polo e Renata Giunta del centrosinistra;

a Trapani il sindaco uscente Giacomo Tranchida sostenuto da liste civiche ottiene il 40% secondo le proiezioni e si avvicina a conquistare la riconferma. Il candidato di centrodestra Maurizio Miceli ottiene il 37,5%;

a Ragusa Giuseppe Cassì, sostenuto da liste civiche, secondo le proiezioni ottiene 60% dei voti, contro l'antagonista Riccardo Schininà che non supera il 17%.

Giorgia Meloni sulle elezioni amministrative 2023

“Abbiamo ottenuto conferme importanti, e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte, valutando i programmi e le persone”, commenta in un videomessaggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il centrodestra vince queste elezioni amministrative, conferma il suo consenso fra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra, che hanno premiato il nostro buon governo, le nostra proposte, la nostra concretezza. È un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e fare ancora meglio. Faccio i miei auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti. Troverete il governo sempre al vostro fianco”, ha aggiunto Meloni.

Alle elezioni comunali 2023 l’effetto Schlein non si è sentito. E Salvini commenta caustico “non c’è che dire: un ottimo effetto Schlein“.

Elly Schlein ammette la “sconfitta netta”. “Sono elezioni amministrative, ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte”, dice la segretaria del Pd. “Non si cambia in due mesi e il cambiamento non passa mai da singole persone. Ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e per ricostruire un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”.