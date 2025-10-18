Manovra 2026 da 16 miliardi, ma quanto spenderemo per le armi?

La prossima Manovra, la quarta del Governo Meloni, costerà all’Italia 16 miliardi di euro, con un impatto dello 0,1% sul Pil per i prossimi due anni.
Si tratta di una Manovra incompleta e a tratti fumosa: all’interno del documento, infatti, nessun riferimento alle strategie del Paese per affrontare il post PNRR, che finirà nel giugno 2026.
Nessun dubbio invece per quanto riguarda le armi, con un aumento della spesa militare pari a 12 miliardi di euro per il prossimo triennio, in pieno accordo con quanto dettato da Trump alla NATO.