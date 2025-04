Fonte: 123RF Anche ad aprile si possono trovare conti deposito con tassi fino al 4%.

L’inflazione che non accenna ad arretrare, i prezzi alti e l’incertezza sui mercati obbligazionari e azionari. Ecco i principali motivi per i quali molti risparmiatori si stanno orientando verso soluzioni a basso rischio per investire il proprio denaro come i conti deposito. Questi prodotti offrono tassi di interesse migliori rispetto ai conti correnti tradizionali e aiutano a preservare il proprio capitale. Quali sono dunque i migliori di aprile 2025?

I conti deposito sono una scelta popolare

I motivi per i quali negli ultimi anni i conti deposito sono diventati una scelta sempre più popolare sono diversi. Prima di tutto, sono considerati degli investimenti sicuri perché i fondi sono garantiti fino a 100mila euro a persona e per banca dal Fidt, che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, a differenza di obbligazioni, azioni o Etf non si rischia di perdere il capitale e in più si può scegliere se vincolare o meno il proprio denaro.

Sono diventati inoltre un’alternativa ai mercati volatili in quanto offrono dei rendimenti certi e prevedibili, ideali per coloro che vogliono evitare rischi. Investendo in azioni e crypto, invece, si potrebbero subire le forti oscillazioni di mercato.

Qual è il miglior conto deposito di aprile 2025

Tra i migliori conti deposito di aprile, così come per marzo scorso, c’è il Conto arancio di Banca Ing che offre il 4% per 12 mesi senza alcun vincolo. Per poter fruire di quest’offerta, però, è necessario aprirlo entro il 24 aprile e attivare contestualmente il conto corrente con un bonifico entro il 30 giugno. Solo seguendo tali indicazioni si ha accesso al 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100mila euro.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler accantonare 10.000euro. Come si evince dal calcolatore di Ing, i propri risparmi diventeranno al termine del periodo dei dodici mesi 10.400euro al lordo della ritenuta fiscale.

Gli altri migliori conti deposito del mese

Oltre a quello di banca Ing, gli altri conti deposito che offrono i migliori tassi di interesse di aprile 2025 sono:

conto Premium di Illimity Bank;

conto Rendimax di Banca Ifis;

conto Deposito Più di Banca Credem;

conto vincolato di Ibl Banca.

Come funziona il conto deposito Premium di Illimity Bank

Il conto deposito Premium di banca Illimity può essere svincolabile, con i seguenti tassi di interesse annui lordi:

0,80% dopo 6 mesi;

3,10% dopo 12-18 e 24 mesi;

3% dopo 36-48 e 60 mesi.

Nel caso si scelga invece la tipologia vincolata, i rendimenti annui lordi sono i seguenti:

1,30% dopo 6 mesi;

3,50% dopo 12-18 e 24 mesi;

3,40% dopo 36-48 e 60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler accantonare 10.000euro nel conto non svincolabile. Dopo 60 mesi, come si evince dal calcolatore di Illimity bank, l’importo totale che si otterrà sarà di 11.258euro. In tale calcolo non è stata però considerata l’imposta di bollo.

Le caratteristiche del conto Rendimax

Anche il conto deposito Rendimax di Banca Ifis è tra i migliori di aprile 2025. Esistono 3 tipologie diverse di conto:

libero;

Like;

vincolato.

Il conto libero offre un tasso annuo lordo dello 0,25% ma con possibilità di ottenere immediatamente la somma accantonata. Non c’è da sostenere alcun costo per l’apertura o la chiusura, non c’è alcun importo minimo e la liquidazione degli interessi è trimestrale;

Il conto Like offre un tasso annuo lordo dell’1,25% con possibilità di poter disporre della somma se si dà un preavviso di 33 giorni. L’importo minimo da accantonare per fruire dell’offerta è di 1.000 euro mentre la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per il conto vincolato, come si evince dal nome, offre un tasso di interesse annuo lordo fino al 3% solo alla scadenza del vincolo. Così come per gli altri due non si devono sostenere costi per l’apertura e la chiusura mentre la liquidazione degli interessi può essere anticipata o trimestrale posticipata.

Ecco un esempio di rendimento del vincolato:

supponiamo di accantonare 10.000 euro. Dal calcolatore di banca Ifis si evince che dopo 5 anni se si sceglierà il vincolo posticipato, gli interessi netti saranno indicativamente di 1.109,39 euro. Nell’altro caso, invece, di 1.036 euro.

I tassi di interesse annui lordi più del deposito vincolato sono esattamente:

2,75% per il vincolo anticipato e 2,85% per quello posticipato dopo 6 e 9 mesi;

2,80% per il vincolo anticipato e 2,90% per quello posticipato dopo 1 anno e 18 mesi;

2,80% per il vincolo anticipato e 2,95% per quello posticipato dopo 2 anni;

2,80% per il vincolo anticipato e 3% per quello posticipato 3-4 e 5 anni.

L’offerta del conto deposito Più al 3%

Tra le offerte migliori di aprile 2025 sui conti deposito c’è anche quella di banca Credem. Il conto deposito Più, infatti, ha degli interessi annui a scadenza e la possibilità di svincolare le somme quando si vuole. In tal caso però, sarà applicata una penale minima di 100 euro. Offre:

un tasso del 3% annuo lordo a scadenza per 6 mesi sulla nuova liquidità depositata che dovrà essere minimo di 5.000 euro;

del 3,25% annuo lordo per 7 mesi a scadenza se si attiverà un piano di accumulo in fondi di investimenti di almeno 36 mesi e con versamenti mensili di minimo 100 euro (offerta riservata a chi immette nuova liquidità per un minimo di 5.000 euro sul conto corrente e la attiva in filiale);

del 4% annuo lordo per 10 mesi a scadenza se si immette nuova liquidità (minimo 5.000 euro) e si sottoscrive un prodotto o un servizio di investimento come ad esempio Fondi e Sicav uguali almeno al 30% dell’importo accantonato nel deposito.

Come funziona il conto vincolato Ibl banca

Anche il conto deposito di Ibl banca offre dei tassi di interesse esclusivi per chi attiva tale prodotto entro il 30 aprile 2025 salvo chiusura anticipata dell’offerta. Se si opta per il deposito vincolato Time Deposit si otterrà un rendimento annuo lordo:

del 2,60% per somme vincolate per 3 mesi;

del 2,65% per somme vincolate per 6 mesi;

del 2,75% per denaro vincolato per 12 mesi;

del 2,85% per somme vincolate per 18 e 24 mesi.

Gli interessi saranno poi liquidati al termine del vincolo.

Nel caso si scelga invece il vincolo con la cedola trimestrale grazie al quale si potranno incassare gli interessi ogni tre mesi sul conto collegato, il rendimento annuo lordo sarà il seguente:

2,65% per 6 mesi;

2,75% per 12 mesi;

2,85% per 18-24 e 36 mesi.