Ecco quali sono gli investimenti sicuri del 2025 e dove conviene mettere i propri risparmi per proteggerli dall’inflazione che non accenna ad arretrare, le migliori opzioni

Fonte: 123RF Quali sono gli investimenti più sicuri del 2025?

Al giorno d’oggi effettuare degli investimenti sicuri è di fondamentale importanza. L’economia è infatti instabile, l’inflazione non accenna ad arretrare e i costi dei prodotti che si utilizzano quotidianamente continuano a crescere. Chi ha una somma da parte, quindi, si chiede dove convenga mettere i propri risparmi. Ecco dunque quali sono gli investimenti più sicuri del 2025 tra conti deposito, buoni fruttiferi postali, titoli di Stato, polizza assicurative, offerte postali e mattone.

Conviene investire nei titoli di Stato?

Tra gli investimenti più sicuri e semplici del 2025 ci sono sicuramente i titoli di Stato italiani che sono dei prestiti che i cittadini fanno allo Stato. Il meccanismo è il seguente: quando si acquistano tali prodotti si danno soldi allo Stato che in cambio promette di restituirli dopo un determinato periodo e con un piccolo interesse. I principali titoli italiani sono:

i Bot che sono i buoni ordinari del Tesoro a breve termine con scadenza massima di un anno. Non prevedono interessi e il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore rimborsato alla scadenza. L’acquisto avviene mediante delle aste riservate agli operatori autorizzati nelle quali le offerte sono fatte in base al rendimento e non al prezzo;

i Ctz che durano massimo due anni e per i quali non si pagano gli interessi. Si guadagna infatti dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza. Come i Bot si acquistano mediante delle aste riservate agli operatori autorizzati;

i Btp che sono buoni del Tesoro poliennali che durano da alcuni anni fino a dieci e che pagano interessi ogni sei mesi. Così come altri prodotti indicati, nella maggior parte dei casi, si comprano in aste riservate a operatori autorizzati.

Al momento i Bot e Btp hanno rendimenti in discesa per cui ci si chiede se convenga ancora scegliere tali strumenti. Ebbene, se si desidera un investimento sicuro senza rischiare la fluttuazione del mercato allora questi prodotti restano una buona scelta. In più, se la Banca Centrale Europea dovesse tagliare ancora i tassi, potrebbe convenire bloccare ora i rendimenti sui Btp a lungo termine.

I conti deposito per mettere i propri risparmi

Sicuramente anche i conti deposito sono tra gli investimenti sicuri del 2025 anche se i rendimenti sono in calo rispetto allo scorso anno. In media, il rendimento nel gennaio 2024 era del 5% mentre ora arriva circa al 4%. Ci si aspetta, però, che nei prossimi tempi vi sia un nuovo taglio dei rendimenti in linea con le politiche monetarie europee.

Nonostante tutto, si possono considerare ancora degli strumenti di investimento capaci di difendere in parte il proprio denaro dall’inflazione. In più sono convenienti perché non si paga nulla per la loro sottoscrizione e poi sono sicuri perché garantiti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante e a banca.

Ci sono due tipologie di conti deposito:

non vincolata che permette di prelevare il denaro quando si vuole ma che offre un tasso di interesse più basso;

vincolata con la quale il denaro è bloccato per un periodo stabilito. I rendimenti sono però più alti.

Buoni fruttiferi postali

Se ci cercano investimenti sicuri nel 2025 senza correre rischi anche i buoni postali sono un’opzione da prendere in considerazione ma i rendimenti sono più bassi rispetto ad altre tipologie di investimento.

Esistono vari tipi di bfp per cui, prima di sceglierne uno, è necessario capire qual è quello più adatto alle proprie esigenze. Alcuni, infatti, sono di breve di durata mentre altri come gli ordinari durano fino a venti anni ma rendono di più. Sono considerati prodotti molto sicuri perché garantiti dallo Stato Italiano.

Offerte Supersmart su libretto postale

Anche le offerte Supersmart su libretto postale sono un’opzione sicura per investire denaro nel 2025. Come i buoni fruttiferi postali, infatti, sono garantiti dallo Stato Italiano.

Per attivare tali offerte, che oggi si chiamano depositi Supersmart, è necessario avere un libretto Smart. I tassi di interesse annui lordi arrivano fino al 2,25% e sicuramente convengono rispetto al tasso base del libretto che è dello 0,001%. Così come i conti deposito, però, per ottenere tale rendimento è necessario tenere vincolati i propri soldi per un determinato periodo.

Polizze vita: sono un buon investimento nel 2025?

Chi cerca investimenti sicuri nel 2025 può optare anche per le polizza vita che garantiscono la restituzione del capitale versato con gli interessi maturati. Quando scadono, infatti, l’assicurazione restituisce non soltanto la cifra versata ma anche i guadagni che nel frattempo sono maturati.

Tra i vantaggi di questo investimento ci sono la protezione del capitale investito e gli interessi garantiti e consolidati mentre tra gli svantaggi i costi che spesso sono alti e le regole rigide che rendono complicato il ritiro anticipato del denaro senza pagamenti di penale. Tali prodotti sono una scelta sicura ma bisogna valutare i costi e le condizioni per evitare brutte sorprese.

L’investimento in oro

Per proteggere i propri risparmi in tempi di crisi e con l’inflazione che non accenna ad arretrare è possibile anche optare per un investimento in oro. Si tratta di una materia prima stabile e meno influenzata dai cicli economici e poi funziona bene per proteggere e diversificare gli investimenti. Ci sono due modi per investire nell’oro:

si possono acquistare monete e lingotti e in questo caso si investe direttamente sul prezzo dell’oro;

si può investire in Etf legati all’oro valutando, però, il rischio associato alla volatilità del mercato.

In ogni caso l’oro è da sempre considerato un investimento sicuro perché ritenuto un bene di rifugio. Il motivo è che quando il mercato va male, mantiene il suo valore. Inoltre protegge il proprio portafoglio perché non segue l’andamento delle obbligazioni e delle azioni. In più su di esso non si paga l’Iva.

Anche gli investimenti immobiliari sono sicuri

Tra gli investimenti sicuri del 2025 c’è anche il mattone. Investire in immobili infatti produce diversi vantaggi: