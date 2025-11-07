iStock Quali sono i migliori conti deposito di novembre 2025, quelli che offrono un rendimento fino al 4%?

Affidarsi a conti deposito è una scelta strategica se si desidera far fruttare il denaro che non si utilizza nel medio periodo. Rispetto ai conti correnti tradizionali, infatti, essi offrono un rendimento più alto, soprattutto se si sceglie la tipologia vincolata con la quale il denaro resta accantonato per un periodo prefissato. Per ricevere il tasso di interesse più alto, quali conti deposito scegliere quindi a novembre 2025?

Per chi sono indicati i conti deposito?

I conti deposito sono uno strumento di risparmio e investimento adatto a chi cerca sicurezza e flessibilità. Quest’ultima, sopratutto se si opta per il deposito libero in quanto con esso è possibile accedere ai propri fondi quando si vuole. I tassi di interesse, però, sono più contenuti per cui è un prodotto l’ideale per chi cerca un’alternativa al conto corrente senza rinunciare alla disponibilità immediata del proprio patrimonio. Se si ha la possibilità di attendere, la soluzione vincolata è la migliore.

Entrambi i conti, in ogni caso, sono ideali:

se si hanno degli obiettivi a medio termine in quanto la durata massima del vincolo solitamente è di 60 mesi anche per alcune banche arriva fino a 120 mesi;

se si desidera risparmiare in modo graduale in quanto per la tipologia non vincolata è possibile versare anche somme periodiche.

Quali sono i migliori conti deposito vincolati di novembre?

I conti deposito vincolati, come spiegato, offrono dei tassi di interesse più alti rispetto a quelli liberi in cambio del blocco temporaneo delle somme.

Chi li sceglie può ottenere guadagni sicuri e privi di rischi grazie al fatto che il capitale depositato è garantito dal Fitd ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro a depositante.

Se la banca non è italiana la tutela si ha lo stesso in quanto la direttiva 2009/14/Ce ha fissato a centomila euro il limite uniforme di copertura dei depositi in tutta l’Unione Europea.

Quali scegliere dunque a novembre per far fruttare i propri risparmi? Sicuramente tra i migliori conti deposito ci sono:

conto Arancio banca Ing;

Si conto banca Sistema;

conto deposito vincolato Cf;

conto deposito Illimity;

Time deposit Ibl banca.

Conto Arancio banca Ing

Il conto deposito che offre il tasso di interesse più alto di novembre 2025 è quello di banca Ing. Per fruire di tale offerta è necessario aprire il conto corrente utilizzando il codice “ING2025” entro il 24 gennaio 2026, aggiungere anche il deposito per i risparmi e la carta di debito Mastercard.

In alternativa, la carta di debito e il conto Arancio si possono chiedere anche dopo l’apertura del conto con il medesimo codice dalla propria area riservata o dal sito Ing. Per fruire del 4% per 6 mesi, sia il conto corrente che quello deposito devono avere la stessa intestazione.

Qualora non si effettuino tutti i passaggi indicati, come ad esempio almeno un acquisto con la carta di debito, verrà riconosciuto un tasso promozionale del 4% sulle somme depositate fino al 28 febbraio 2026. Per gli importi che superano i 50 mila euro oppure dopo i primi 6 mesi dall’apertura del conto, si applicherà invece il tasso nominale annuo lordo di base.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler accantonare 10.000 euro nel conto Arancio. Dal calcolatore messo a disposizione da banca Ing, si evince che dopo 6 mesi i propri risparmi diventeranno 10.200 euro.

Si conto banca Sistema

Il Si conto deposito di banca Sistema è prodotto sicuro in quanto aderisce al Fitd che garantisce al cliente una copertura massima di 100.000 euro. È a zero spese con imposta di bollo dello 0,20% a carico dell’istituto di credito. Per aprirlo non è necessario possedere un conto corrente con banca Sistema ma l’importo minimo per il deposito deve essere di 500 euro.

I rendimenti annui lordi in base al vincolo sono i seguenti:

dopo 3 mesi si ottiene il 2%;

dopo 6 mesi si ottiene il 2,05%;

dopo 9 mesi si ha il 2,10%;

dopo 12 mesi il 2,35%;

dopo 18 mesi il 2,40%;

dopo 24 mesi il 2,45%;

dopo 30m mesi il 2,50%;

dopo 36 mesi il 2,55%;

dopo 42 mesi il 2,65%;

dopo 48 mesi il 2,70%;

dopo 54 mesi il 2,75%;

dopo 60 mesi il 2,90%;

dopo 120 mesi il 3,70%.

Ecco un esempio di rendimento:

immaginiamo di accantonare 10.000 euro nel Si conto. Dopo 120 mesi si otterranno, come si evince dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito, interessi netti di 2.738,00 euro.

Conto deposito vincolato Cf

Banca Cf Plus propone un conto deposito vincolato che offre il seguente rendimento annuo lordo:

dopo 6 mesi il 2,60%;

dopo 12 e 18 mesi il 2,80%;

dopo 24 e 36 mesi il 2,90%;

dopo 48 e 60 mesi il 3%.

Tale tipologia di conto prevede un importo minimo di investimento di 10.000 euro e non offre possibilità di svincolo né totale, né parziale.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di investire 10.000 euro in questo conto deposito. Dal calcolatore messo a disposizione da banca Cf Plus si evince che dopo 60 mesi si percepirà un interesse netto totale di 1.110,00 euro. L’imposta di bollo sarà a carico del cliente e calcolata dalla data di apertura del conto.

Conto deposito Illimity

C’è poi tra i migliori conti deposito di novembre 2025 il deposito vincolato di banca Illimity per i clienti Premium che offre i seguenti rendimenti annui lordi:

dopo 6 mesi del 2,30%;

dopo 12 mesi del 2,60%;

dopo 18 mesi del 2,70%;

dopo 24 mesi del 2,80%;

dopo 36 mesi del 2,85%;

dopo 48 mesi del 2,90%;

dopo 60 mesi del 3%.

Per tale tipologia di conto l’importo minimo depositabile è di 1.000 euro mentre quello massimo di 20.000.000,00 euro.

Ecco un esempio di rendimento:

immaginiamo di investire 10.000 euro nel conto deposito Premium di Illimity. Dal calcolatore presente sulla pagina ufficiale della banca si evince che dopo 60 mesi l’importo totale netto che si percepirà è di 1.109 euro. Tale simulazione è al netto della ritenuta fiscale ma non dell’imposta di bollo che è dovuta al momento della rendicontazione annuale o alla ricezione degli interessi alla fine del vincolo.

Time deposit Ibl banca

Infine, segnaliamo il conto deposito vincolato di Ibl banca grazie al quale si potranno incassare gli interessi in un’unica soluzione oppure ogni tre mesi. Per le attivazioni dal 3 novembre al 31 dicembre 2025, salvo chiusura anticipata dell’offerta, si otterranno i seguenti tassi di interesse lordi:

dopo 3 mesi l’1,95% con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo;

dopo 6 mesi il 2,45% con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

dopo 12 mesi il 2,60% con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

dopo 18 mesi il 2,70% con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

dopo 24 mesi il 2,80% con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo o trimestrale;

dopo 36 mesi il 2,85% con liquidazione interessi trimestrale.

Le somme si potranno vincolare sia in filiale che online, anche mediante l’app.

Ecco un esempio di rendimento: