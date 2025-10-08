Ecco quali sono i migliori cinque conti deposito da scegliere a ottobre 2025, quelli con i quali è possibile ottenere un tasso di interesse che arriva fino al 3,70%

I conti correnti offrono tassi di interesse pressoché nulli ed è per questo che i conti deposito rappresentano una delle opzioni più interessanti per chi vuole tenere al sicuro il proprio denaro e ottenere un rendimento discreto. Questi prodotti di risparmio e investimento non espongono infatti ai rischi dei mercati azionari ed offrono una forma di risparmio “attivo”. Ecco dunque quali sono i migliori 5 da scegliere a ottobre 2025.

Vantaggi e svantaggi del conto deposito

I conti deposito sono dei prodotti pensati per far crescere i risparmi. A differenza dei conti correnti, non offrono la possibilità di effettuare operazioni come bonifici, pagamenti o domiciliazioni. Servono solo a depositare denaro e a ricevere interessi.

Esistono versioni libere del conto deposito e versioni vincolate. Le prime permettono di prelevare e versare denaro quando si vuole, con le seconde i soldi restano bloccati per un periodo prestabilito offrendo tassi più alti rispetto agli altri.

Investire il proprio denaro nei conti deposito offre i seguenti vantaggi:

un rendimento più elevato del conto corrente;

la sicurezza che i propri soldi fino a 100.000 euro a depositante siano protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

la possibilità di scegliere tra depositi vincolati e liberi a seconda delle proprie esigenze.

I contro del conto deposito sono:

la tassazione sugli interessi del 26%;

l’imposto di bollo che si applica sulle giacenze superiori ai 5.000 euro;

il rendimento più basso rispetto ad investimenti più rischiosi come le azioni o le obbligazioni;

il rischio di liquidità se si sceglie un deposito vincolato.

Quali sono i migliori 5 conti deposito di ottobre 2025?

Per scegliere i migliori conti deposito è importante confrontare il tasso lordo e il tasso netto, la tipologia di vincolo, la durata, i costi e le eventuali spese aggiuntive.

Le offerte attuali da prendere in considerazione sono:

Si conto;

deposito X Risparmio;

conto deposito Rendimax;

conto deposito Illimity;

Time Deposit Ibl Banca.

Si conto

Il Si conto non sviconlabile della Banca Sistema è il conto deposito che offre i tassi di interesse tra i più alti di ottobre. I rendimenti annui lordi sono i seguenti:

2% dopo 3 mesi;

2,05% dopo 6 mesi;

2,10% dopo 9 mesi;

2,35% dopo 12 mesi;

2,45% dopo 24 mesi;

2,55 dopo 36 mesi;

3,70% dopo 120 mesi.

Tale conto è a zero spese, si può aprire in filiale oppure online e l’importo minimo da investire è di 500 euro.

Deposito X Risparmio

C’è anche il conto deposito X Risparmio vincolato di Banca Aidexa tra i migliori di ottobre 2025. Esso non ha costi di apertura, gestione e chiusura e offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

2,5% dopo 3 – 6 mesi;

2,9% dopo 12 mesi;

2,5% dopo 18 – 24 mesi;

3,4% dopo 36 mesi.

Sarà possibile anche scegliere di non rinnovare il vincolo. Qualora si opti per tale soluzione, però, sarà necessario comunicarlo alla banca dall’area riservata a partire da 32 giorni dalla scadenza del vincolo.

Inoltre, si potrà anche riavere il proprio capitale anche se vincolato ma con un preavviso di 32 giorni. In questo caso non si otterranno gli interessi maturati sulle somme svincolate.

Conto deposito Rendimax

Tra i migliori conti deposito di ottobre 2025 c’è il Rendimax che è a zero spese. Le soluzioni offerte sono tre: quella libera, la Like e quella vincolata.

La libera:

offre un tasso annuo lordo dello 0,25%;

non ha alcun costo di apertura e chiusura;

la disponibilità del denaro è immediata;

non vi è alcun importo minimo;

la liquidazione degli interessi è trimestrale.

La linea Like:

offre un tasso annuo lordo dell’1,25%;

non ha alcun costo di apertura e chiusura;

la disponibilità del denaro si ottiene con un preavviso di 33 giorni;

l’importo minimo è di 1.000 euro;

la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Infine c’è la linea vincolata posticipata con la quale gli interessi sono liquidati trimestralmente e l’anticipata con la quale sono liquidati subito alla sottoscrizione del vincolo. I rendimenti annui lordi sono i seguenti:

2,50% dopo 6 mesi con vincolo posticipato e il 2,45% con quello anticipato;

2,50% dopo 9-12 mesi con vincolo posticipato e il 2,40% con quello anticipato;

2,60% dopo 18 mesi con vincolo posticipato e il 2,50% con quello anticipato;

2,70% dopo 24 mesi con vincolo posticipato e il 2,55% con quello anticipato;

2,80% dopo 36 mesi con vincolo posticipato e il 2,65% con quello anticipato;

2,90% dopo 48 mesi con vincolo posticipato e il 2,70% con quello anticipato;

3% dopo 60 mesi con vincolo posticipato e il 2,75% con quello anticipato.

Conto deposito Illimity

Anche il conto deposito offerto da Banca Illimity ai clienti Premium è tra quelli che offre i tassi di interesse migliori. Per la linea svincolabile essi sono:

1,70% annuo lordo dopo 6 mesi;

2,00% annuo lordo dopo 12 mesi;

2,10% annuo lordo dopo 18 mesi;

2,20% annuo lordo dopo 24 mesi;

2,25% annuo lordo dopo 36 mesi;

2,30% annuo lordo dopo 48 mesi;

2,40% annuo lordo dopo 60 mesi.

Con la linea non svincolabile, invece, si ottiene il seguente rendimento annuo lordo:

2,30% dopo 6 mesi;

2,60% dopo 12 mesi;

2,70% dopo 18 mesi;

2,80% dopo 24 mesi;

2,85% dopo 36 mesi;

2,90% dopo 48mesi;

3% dopo 60mesi.

L’importo minimo depositabile per entrambi i conti è di 1.000 euro mentre quello massimo di 20.000.000 euro.

Per quanto riguarda la linea vincolata non c’è la possibilità di svincolare le somme con anticipo. L’altra, invece, consente lo svincolo parziale o totale. In caso si scelga quest’ultimo, l’istituto di credito non riconoscerà interessi. Qualora si scelga il parziale, gli interessi saranno calcolati sulle somme residue a seguito dello svincolo.

Time Deposit

La linea di depositi vincolati di Ibl Banca è un’altra delle soluzioni miglioriper ottenere un rendimento sui propri risparmi. Si può scegliere tra due opzioni: la Time Deposit e la Time Deposit svincolabile.

La prima se si attiva entro il 30 novembre 2025, salvo chiusura anticipata dell’offerta, offre i seguenti rendimenti annui lordi, con liquidazione alla scadenza del vincolo dopo 3 mesi o la possibilità di liquidazione trimestrale negli altri casi:

2,10% per vincoli a 3 mesi;

2,40% per vincoli a 6 mesi;

2,55% per vincoli a 12 mesi;

2,70% per vincoli a 18 mesi;

2,75% per vincoli a 24 mesi;

2,75% per vincoli a 36 mesi.

La linea svincolabile, invece, dà la possibilità di svincolare il denaro in qualsiasi momento per cui si può ottenere anche prima della scadenza. I tassi di interesse offerti sono:

2% per vincoli a 6 mesi con liquidazione a scadenza;

2,15% per vincoli a 12 mesi con liquidazione a scadenza o trimestrale;

2,35% per vincoli a 24 mesi con liquidazione a scadenza o trimestrale.

Per entrambe le tipologie di conto non si paga nulla per l’attivazione e la gestione. Inoltre sono al 100% online.