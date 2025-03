Quali sono i migliori conti deposito di marzo 2025 per proteggere e far crescere i propri risparmi in modo sicuro e quali sono le offerte più convenienti sul mercato

Fonte: 123RF Quali sono i migliori conti deposito di marzo 2025?

La scorsa settimana la Bce ha annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Si tratta della sesta riduzione consecutiva dallo scorso giugno che porterà chi ha un mutuo a sostenere delle rate più basse. Tale politica, però, se da una parte ha portato benefici ai mutuatari, dall’altra ha ridotto la convenienza dei conti deposito.

Nonostante questo, è ancora possibile trovare depositi che offrono un rendimento lordo fino al 4%. Ecco dunque le migliori soluzioni di marzo 2025.

Il calo dei tassi di interesse

A seguito degli ultimi tagli dei tassi effettuati dalla Bce, la convenienza dei conti deposito si è ridotta e ciò lo conferma anche uno studio realizzato da Segugio.it che ha messo a confronto i tassi di marzo 2025 con quelli del 2024.

Considerando il tasso lordo medio a confronto, si evince che la variazione è:

-0,78 pp per la durata a 6 mesi – a marzo 2024 era del 3,42% mentre a marzo 2025 è del 2,64%;

-0,69 pp per la durata a 12 mesi – a marzo 2024 era del 3,39% mentre a marzo 2025 è del 2,70%;

-0,59 pp per la durata a 18 mesi – a marzo 2024 era del 3,19% mentre a marzo 2025 è del 2,60%;

-0,72 pp per la durata a 36 mesi – a marzo 2024 era del 3,19% mentre a marzo 2025 è del 2,47%;

-0,64 pp per la durata a 60 mesi – a marzo 2024 era del 3,12% mentre a marzo 2025 è del 2,48%.

Considerando, invece, il tasso lordo massimo a confronto, la variazione è:

-1 pp per la durata a 6 mesi – a marzo 2024 era del 5% mentre a marzo 2025 è del 4%;

-1 pp per la durata a 12 mesi – a marzo 2024 era del 5% mentre a marzo 2025 è del 4%;

-1,1 pp per la durata a 18 mesi – a marzo 2024 era del 4,5% mentre a marzo 2025 è del 3,4%;

-1,1 pp per la durata a 36 mesi – a marzo 2024 era del 4,5% mentre a marzo 2025 è del 3,4%;

-1,25 pp per la durata a 60 mesi – a marzo 2024 era del 4,75% mentre a marzo 2025 è del 1,25%.

Nonostante ci sia stato il calo di tassi, i conti deposito restano un’opzione da sfruttare se si dispone di liquidità in eccesso. In più danno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fidt ovvero del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi fino a 100mila euro a depositante.

Quali sono i migliori conti deposito di marzo 2025?

Qual è il conto deposito migliore del mese in corso, quello che offre il tasso di interesse più alto?

Ecco le migliori soluzioni di marzo 2025:

conto Arancio di Banca Ing;

conto Premium di Banca Illimity;

conto Progetto di Banca Progetto;

conto Deposito Più di Banca Credem;

conto Rendimax di Banca Ifis.

Conto Arancio di Banca Ing è un deposito libero che offre un tasso di interesse lordo del 4% per i primi 12 mesi dalla data di attivazione fino a un massimo di 50mila euro. I propri soldi con questo conto saranno sempre a disposizione. Si potranno infatti trasferire sul conto corrente e prelevarli quando servono. In più le operazioni di trasferimento, gestione e chiusura saranno gratuite.

Conto Premium di Banca Illimity, vincolato, offre un tasso di interesse annuo lordo del 3,50% per vincoli dai 12 ai 24 mesi e del 3,40% per quelli da 36 a 60 mesi. Per fruire di tale offerta è però necessario aprire il conto corrente Illimity Premium.

Conto Progetto di Banca Progetto offre un tasso lordo fino al 3,35% per 60 mesi per la tipologia svincolabile. Per quella non svincolabile, invece, il rendimento lordo arriva al 3,50%. Così come per il conto Ing, per poter disporre di tale offerta sarà necessario aprire prima il conto corrente.

Conto Deposito Più di Banca Credem offre un tasso lordo annuo a 6 mesi a scadenza del 3% se si depositano almeno 5mila euro. Per poter disporre di tale prodotto è necessario aprire il conto corrente online Credem Link.

Conto Rendimax vincolato di Banca Ifis offre un rendimento annuo lordo del 3% dopo 3-4 e 5 anni se si accantonano minimo 1000 euro.