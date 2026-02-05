Scopri quali sono i migliori conti deposito di febbraio 2026, quelli grazie ai quali è possibile ottenere rendimenti più alti rispetto ai conti correnti tradizionali

iStock Quali sono i conti deposito da scegliere a febbraio 2026 per ottenere interessi fino al 4%?

I conti deposito sono una soluzione semplice e sicura per ottenere un rendimento reale sui propri risparmi. Offrono infatti spesso dei tassi di interesse superiori rispetto ai conti correnti tradizionali e proteggono il capitale fino ai limiti previsti dai sistemi di garanzia. Permettono inoltre di scegliere se lasciare i soldi sempre disponibili o vincolarli per un periodo prestabilito in cambio di un interesse maggiore. Quali sono dunque le migliori offerte da scegliere a febbraio 2026?

Qual è la differenza tra conti deposito liberi e vincolati?

Lasciare i propri risparmi fermi sul conto corrente non è sempre una buona scelta perché nella maggior parte dei casi i rendimenti sono molto bassi o addirittura assenti.

I conti deposito rappresentano quindi un’alternativa semplice e sicura soprattutto per chi non vuole esporsi ai rischi di strumenti finanziari più complessi come le azioni.

Tali prodotti si dividono in due categorie: ci sono i vincolati e i liberi. I primi prevedono che il denaro resti bloccato per un periodo stabilito che può andare da pochi mesi fino anche a 5 anni o più. In cambio di tale vincolo, l’istituto di credito riconosce un tasso di interesse più alto rispetto alle soluzioni senza vincoli.

Gli altri, invece, non prevedono dei vincoli temporali sulle somme depositate per cui il denaro si può ritirare in qualsiasi momento senza penalità. I tassi di interesse che vengono applicati, però, sono più bassi.

Tra le migliori offerte di febbraio 2026 ci sono:

conto deposito banca ING;

conto deposito Cherry Bank;

conto deposito Illimity Bank;

conto deposito Yes;

conto deposito Cf+;

conto deposito Rendimax.

Conto deposito banca ING

Tra i migliori conti deposito di febbraio 2026 c’è quello di banca ING in quanto offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 6 mesi. Per aprire tale conto non si paga nulla così come per la gestione. Per fruire di tale offerta è però necessario:

aprire il conto corrente Arancio con il codice ING2025 entro il 28 febbraio;

aggiungere la carta di debito e il conto Arancio, attivarli e fare acquisti con la carta entro il 21 marzo 2026.

Oltre a ricevere il 4% di interessi sui depositi (fino a 50.000 euro) si riceverà anche il 4% di cashback per 6 mesi fino a 500 euro di spesa mensile.

Nel caso si apra un conto Arancio e non si completino tutti gli step richiesti come ad esempio almeno un acquisto con la carta di debito, verrà riconosciuto il 4% solo fino al 21 marzo 2026. Sulle somme depositate che superano i 50.000 euro o dopo 6 mesi, invece, verrà applicato il tasso base indicato nella documentazione contrattuale. Nel foglio informativo si legge che il tasso creditore annuo nominale a partire dal 1° marzo 2026 sarà dello 0,20% invece dello 0,50%.

Conto deposito Cherry Bank

Anche il conto deposito di Cherry Bank offre dei buoni tassi di rendimento nel mese in corso. È possibile scegliere tre soluzioni diverse: la Recall, la Vincolata e la Box.

Con la prima si ha la massima libertà di gestione del proprio denaro con un tasso di interesse vantaggioso dell’1,75% per 6-12-18-24-36-48-60 mesi. Lo si attiva una sola volta ed è possibile alimentare e spostare il capitale quando si vuole. Per richiamare la somma, però, è necessario un preavviso di 32 giorni.

La seconda formula offre un rendimento maggiore, i tassi lordi sono infatti i seguenti:

2,20% dopo 6 mesi;

2,20% dopo 12 mesi;

2,20% dopo 18 mesi;

2,20% dopo 24 mesi;

2,40% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 48 mesi;

3,50% dopo 60 mesi.

L’importo minimo da vincolare è di 3.000 euro mentre quello massimo di 3.000.000 euro. La liquidazione degli interessi è invece trimestrale e posticipata.

C’è infine la soluzione Box che offre un rendimento lordo dello 0,25% ma le somme sono sempre disponibili in ogni momento.

Ecco un esempio di rendimento:

Supponendo di voler accantonare 12.000 euro nel conto vincolato di Cherry Bank, il totale netto dopo 60 mesi come si evince dal calcolatore messo a disposizione dalla banca sarà di 13.554 euro. Dal calcolo è però esclusa l’imposta di bollo che si calcolerà a parte.

Conto deposito Illimity Bank

C’è anche il conto deposito di Illimity Bank tra i migliori di febbraio 2026. Così come quello di Cherry Bank è presente in due soluzioni, quella vincolata e la libera per i clienti Premium. La prima offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

2,65% dopo 6 mesi;

2,65% dopo 12 mesi;

2,75% dopo 18 mesi;

3,15% dopo 24 mesi;

3,15% dopo 36 mesi;

3,15% dopo 48 mesi;

3,15% dopo 60 mesi.

La libera invece offre i seguenti rendimenti lordi:

2,05% dopo 6 mesi;

2,05% dopo 12 mesi;

2,15% dopo 18 mesi;

2,55% dopo 24 mesi;

2,55% dopo 36 mesi;

2,55% dopo 48 mesi;

2,55% dopo 60 mesi.

L’importo minimo per entrambe le tipologie è di 1.000 euro mentre quello massimo di 20.000 euro.

Ecco un esempio di calcolo:

Supponendo di voler investire 12.000 euro nel conto vincolato di Illimity, che è quello che offre interessi più alti, il rendimento netto senza considerare l’imposta di bollo secondo il calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito sarà di 13.398 euro.

Conto deposito Yes

Il conto deposito Yes è completamente online e per aprirlo bastano solo pochi minuti in quanto tale operazione si può effettuare con lo Spid o la Cie. Inoltre, non ha costi di apertura e gestione.

È presente nella versione vincolata con il seguente tasso di interesse annuo lordo:

2,75% dopo 6 mesi;

2,90% dopo 12 mesi;

2,90% dopo 18 mesi;

2,90% dopo 24 mesi;

3% dopo 36 mesi;

3% dopo 48 mesi;

3% dopo 60 mesi.

Così come gli altri conti si rivolge a cittadini italiani di maggiore età e che risiedono sul territorio nazionale. La soglia minima da investire però è di 5.000 euro.

Ecco un esempio di rendimento:

Supponiamo di voler accantonare 12.000 euro nel conto deposito Yes. Dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che gli interessi netti dopo 60 mesi saranno di 1332 euro. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito Cf+

Il conto deposito di banca Cf Plus è disponibile in tre soluzioni diverse:

flessibile;

svincolabile;

vincolata.

Partiamo dalla prima. Essa offre un rendimento annuo lordo del 2,30% fino al 30 giugno 2026. Dal 1° luglio fino al 30 settembre 2026, invece, il tasso lordo applicato sarà almeno dell’1,50%. Per tale prodotto non è previsto un minimo da vincolare e si possono richiamare i propri risparmi con un preavviso di almeno 31 giorni.

La formula svincolabile prevede invece i seguenti tassi di interesse lordi:

2,60% dopo 12 mesi;

2,60% dopo 18 mesi;

2,70% dopo 24 mesi;

2,70% dopo 36 mesi;

2,80% dopo 48 mesi;

2,80% dopo 60 mesi.

L’importo minimo vincolabile per tale tipologia è di 5.000 euro mentre la remunerazione degli interessi è con cedola unica posticipata. C’è poi possibilità di svincolo sia parziale che totale ma le somme sono disponibili solo dopo 32 giorni dalla richiesta. Nel caso si scelga lo svincolo totale, invece, la banca non riconosce alcun interesse mentre nel caso di parziale, gli interessi vengono calcolati sulle somme residue a seguito dello svincolo.

Infine, la formula vincolata offre il seguente rendimento annuo lordo:

2,60% dopo 6 mesi;

2,80% dopo 12 mesi;

2,80% dopo 18 mesi;

2,90% dopo 24 mesi;

2,90% dopo 36 mesi;

3% dopo 48 mesi;

3% dopo 60 mesi.

Per la tipologia vincolata si può scegliere per la remunerazione degli interessi sia la cedola trimestrale che quella annuale senza attendere la scadenza naturale del vincolo. L’importo minimo vincolabile è di 5.000 euro mentre non c’è possibilità di svincolo sia parziale che totale.

Ecco un esempio di rendimento:

Supponiamo di voler investire 12.000 euro nella forma vincolata che è quella che offre interessi maggiori. Dal calcolatore messo a disposizione da banca Cf Plus emerge che l’interesse netto totale che si percepirà senza calcolare l’imposta di bollo sarà di 1332 euro.

Conto deposito Rendimax

Infine tra i conti deposito migliori del mese in corso c’è anche il Rendimax di banca Ifis che offre tre differenti tipologie: la vincolata, la Like e la libera.

La prima offre i seguenti rendimenti annui lordi:

2,50% con vincolo posticipato e 2,45% con vincolo anticipato dopo 6 mesi;

2,50% con vincolo posticipato e 2,40% con vincolo anticipato dopo 9 mesi;

2,50% con vincolo posticipato e 2,40% con vincolo anticipato dopo 12 mesi;

2,60% con vincolo posticipato e 2,50% con vincolo anticipato dopo 18 mesi;

3% con vincolo posticipato e 2,85% con vincolo anticipato dopo 2 anni;

3% con vincolo posticipato e 2,80% con vincolo anticipato dopo 3 anni;

3% con vincolo posticipato e 2,80% con vincolo anticipato dopo 4 anni;

3% con vincolo posticipato e 2,75% con vincolo anticipato dopo 5 anni.

L’importo minimo da sottoscrivere per tale soluzione è di 1.000 euro mentre la liquidazione degli interessi è:

anticipata al momento dell’attivazione se si sceglie il vincolo anticipato;

trimestrale posticipata se si sceglie il vincolo posticipato.

La formula Like offre invece per tutti i mesi sopra indicati un tasso annuo lordo dell’1,25%. L’importo minimo da depositare è di 1.000 euro mentre per avere la disponibilità della somma è necessario un preavviso di 33 giorni.

L’ultima formula è quella Libera che offre un rendimento annuo lordo dello 0,25%. Non vi è alcun importo minimo da sottoscrivere per ottenere tale tasso, la liquidazione degli interessi è trimestrale mentre le somme sono disponibili subito.

Ecco un esempio di rendimento:

Supponiamo di voler investire 12.000 euro nel conto deposito di banca Ifis vincolato. Dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito si evince che dopo 60 mesi si riceveranno 1331,27 euro in caso di vincolo posticipato e 1221 euro in caso di vincolo anticipato. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.