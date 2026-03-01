Quali sono i migliori conti deposito liberi e vincolati che anche nel mese di marzo 2026 offrono tassi di interesse fino al 3,50% e perché sono prodotti a basso rischio

123RF A marzo 2026 ci sono ancora conti deposito che offrono tassi di interesse fino al 3,50%?

I conti deposito sono degli strumenti di risparmio/investimento a basso rischio. Sono infatti protetti dal Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi) fino a 100.000 euro a depositante, per cui, se si ha un conto cointestato, la garanzia totale sale fino a 200.000 euro. Tale copertura è importante perché se la banca fallisce, il fondo interviene rimborsando sia il capitale che gli interessi maturati in tempi molto brevi. Quali sono dunque i conti che offrono i tassi di interesse più alti fino al 3,50% a marzo 2026?

La convenienza dei conti deposito

A differenza delle criptovalute o delle azioni, i conti deposito sono dei prodotti a basso rischio perché il capitale che si versa non può crollare a causa delle oscillazioni del mercato. Il valore nominale infatti non cambia in quanto è fissato fin dall’inizio.

Si tratta poi di strumenti strategici per il proprio portafoglio di investimento. Il motivo è che in momenti di incertezza politica è sempre meglio avere una quota di soldi bloccata e garantita.

I conti deposito funzionano infatti come un parcheggio remunerato. Si affida il proprio denaro a un istituto di credito per un determinato periodo e in cambio si riceve una percentuale di interessi.

Se si sceglie la formula vincolata, i rendimenti generalmente sono più alti per cui conviene a chi ha la certezza che quei soldi non serviranno nell’immediato.

Se invece il denaro serve, è più opportuno scegliere la formula libera che di solito offre interessi più bassi ma dà la possibilità di utilizzare i soldi quando servono.

Tra le migliori offerte di conti deposito di marzo ci sono:

conto deposito Cherry Bank;

Si!Conto deposito di banca Sistema;

Conto deposito Ibl Banca;

Conto deposito Vivibanca;

Conto deposito Illimity.

Conto deposito Cherry Bank

Nonostante rispetto ai mesi scorsi i tassi di interesse proposti dalle banche più importanti siano calati, è comunque possibile ancora trovare delle discrete offerte come quelle di Cherry Bank.

Tale istituto di credito mette a disposizione di chi apre un conto corrente, tre diverse soluzioni di conto deposito.

La prima si chiama Cherry Box ed offre un tasso di interesse annuo lordo dello 0,25%. Tale formula è ideale se si desidera avere sempre a portata di mano il denaro.

C’è poi la Cherry Recall che offre un tasso di interesse dell’1,75%. Il vantaggio di questa soluzione è che il denaro è bloccato ma lo si può richiamare quando si vuole con un preavviso di 32 giorni.

Infine c’è la linea Cherry Vincolata che è quella che offre rendimenti lordi annui più alti. Essi sono esattamente del:

2,20% dopo 6-12-18-24 mesi;

2,40% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 48-60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

supponendo di voler depositare nel conto vincolato di Cherry Bank la cifra di 7.100 euro, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si evince che il totale netto dopo 60 mesi sarà di 8019,45 euro. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Si!Conto deposito di banca Sistema

Offre un discreto tasso di interesse anche il Si!Conto deposito di banca Sistema. Così come l’altro, per aprirlo è necessario possedere un conto corrente con banca Sistema. Inoltre l’importo minimo previsto è di 5.000 euro.

I tassi di interesse annui lordi sono i seguenti:

2,20% dopo 3 mesi;

2,25% dopo 6 mesi;

2,40% dopo 9 mesi;

2,70% dopo 12 mesi;

2,75% dopo 18 mesi;

2,80% dopo 24 mesi;

2,85% dopo 30 mesi;

2,90% dopo 36-42-48 mesi;

2,95% dopo 54 mesi;

3% dopo 60 mesi;

3,50% dopo 120 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

supponendo di voler investire 7.100 euro in tale conto deposito, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che la cifra netta che si percepirà senza calcolare l’imposta di bollo è di 8.938,90 euro.

Conto deposito Ibl Banca

Fino al 31 marzo 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta, chi sottoscriverà un conto deposito con Ibl banca potrà contare di discreti tassi di interesse annui. Nel caso si scelga la formula vincolata si percepirà:

1,95% dopo 3 mesi, liquidazioni degli interessi alla scadenza del vincolo;

2,50% dopo 6 mesi, liquidazione alla scadenza o trimestrale;

2,70% dopo 12 mesi, liquidazione alla scadenza o trimestrale;

2,85% dopo 18 mesi, liquidazione alla scadenza o trimestrale;

2,90% dopo 24 mesi, liquidazione alla scadenza o trimestrale;

3% dopo 36 mesi, liquidazione alla scadenza o trimestrale;

3,25% dopo 48 mesi, liquidazione degli interessi trimestrale.

Qualora invece, si preferisca la formula non vincolata grazie alla quale i propri soldi saranno sempre a disposizione, i tassi di interesse lordi sono i seguenti:

2,10% dopo 6 mesi, liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

2,30% dopo 12 mesi, liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

2,50% dopo 24 mesi, liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo.

Ecco un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano investire 7.100 euro nel conto deposito di Ibl banca, dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito si evince che si percepiranno 683 euro di interessi netti. Nel calcolo, però, non è stata calcolata l’imposta di bollo.

Conto deposito Vivibanca

Chi vuole depositare dai 1.000 ai 500.000 euro può scegliere anche il conto deposito di Vivibanca Extra. Esso offre i seguenti tassi di interesse annui lordi:

2,50% dopo 6 mesi;

3% dopo 12 mesi;

3,10% dopo 18 mesi;

3,25% dopo 24 mesi;

3,10% dopo 30 mesi;

3% dopo 36-42-48-54-60 mesi.

C’è poi la formula Plus che dà la possibilità di ritirare il capitale investito senza alcuna penale al netto degli interessi maturati che non saranno erogati nel caso di prelievo effettuato con anticipo. Le somme prenotate per lo svincolo anticipato saranno disponibili dopo 33 giorni e accreditate sul conto corrente Viviconto. I rendimenti lordi sono i seguenti:

1% dopo 6 mesi;

1,25% dopo 12 mesi;

1,50% dopo 18 mesi;

1,75% dopo 24 mesi;

1,85% dopo 30 mesi;

2% dopo 36 mesi;

2,15% dopo 42 mesi;

2,25% dopo 48 mesi;

2,35% dopo 54 mesi;

2,50% dopo 60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

supponendo di voler investire nel conto Extra 7.100 euro, dopo 60 mesi si riceveranno secondo quanto comunica il calcolatore messo a disposizione dalla banca interessi netti di 788,10 euro. In tale calcolo non è stata però considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito Illimity

Tra i migliori conti deposito, c’è infine quello Premium di banca Illimity. Esso è presente nella versione svincolabile e non svincolabile. Partiamo dalla prima, ecco i tassi di interesse annui lordi:

2,05% dopo 6-12 mesi;

2,15% dopo 18 mesi;

2,55% dopo 24-36-48-60 mesi.

L’altra versione, invece, offre i seguenti rendimenti:

2,65% dopo 6-12 mesi;

2,75% dopo 18 mesi;

3,15% dopo 24-36-48-60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento: