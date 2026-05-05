Quali sono i 5 migliori conti deposito vincolati e liberi del mese di maggio 2026, che offrono tassi di interesse fino al 4%

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Quali sono i migliori conti deposito di maggio 2026?

I conti deposito sono degli strumenti di investimento a basso rischio, pensati per far crescere il proprio capitale senza esporsi alle oscillazioni dei mercati.

A differenza del conto corrente, che viene utilizzato soprattutto per le operazioni quotidiane, questi prodotti hanno un obiettivo più specifico che è quello di valorizzare il capitale nel tempo. In cambio della giacenza del denaro, infatti, l’istituto di credito riconosce un tasso di interesse più alto rispetto a quello del conto corrente tradizionale.

Quali sono dunque i migliori conti deposito da scegliere a maggio 2026, quelli che offrono un rendimento che arriva fino al 4%?

Migliori conti deposito di maggio 2026

Esistono due tipologie di conti deposito: ci sono infatti i liberi e i vincolati.

I primi, come si evince dal nome, danno la possibilità di prelevare il denaro depositato in ogni momento senza dover pagare delle penali. Si tratta quindi di una soluzione più elastica perché i risparmi sono sempre disponibili. L’istituto di credito, però, non avendo la certezza di poter disporre di quei fondi a lungo termine offre dei tassi di interesse più bassi.

I conti deposito vincolati, invece, prevedono che ci si impegni a non prelevare una determinata somma per un periodo di tempo stabilito che può variare dai 3 mesi fino ad arrivare anche a 60 mesi e più. Grazie a questa promessa, la banca riconosce al cliente un tasso di interesse che di solito è più alto della versione libera.

Tra i migliori conti deposito di maggio 2026 ci sono:

conto deposito Ing;

conto deposito Cherry Bank;

conto deposito Ibl banca;

conto deposito banca Sistema;

conto deposito Yes.

Conto deposito banca Ing

Si può ottenere il 4 % annuo lordo sul conto Arancio di banca Ing per 12 mesi fino a un deposito massimo di 50.000 euro se:

si apre il conto corrente Arancio di banca Ing entro il 23 maggio 2026 e contestualmente si attiva anche il conto deposito con un primo bonifico entro il 30 giugno 2026;

si accredita lo stipendio o la pensione sul conto corrente Arancio oppure si riceve un bonifico di almeno 1.000 euro entro il 31 agosto 2026 e lo si mantiene per tutto il periodo promozionale.

Il riconoscimento del tasso promozionale si ottiene dopo che la banca verifica che tutte le condizioni dell’iniziativa siano state rispettate. Queste verifiche richiedono dei tempi tecnici per cui il rendimento promozionale potrebbe non essere visibile subito sul conto.

Ecco un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano investire 30.000 euro nel conto Arancio Ing, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si evince che dopo 12 mesi si ottengono 30.200 euro. Nel calcolo però non è considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito Cherry Bank

Tra i migliori conti deposito di maggio 2026 c’è anche quello di Cherry Bank che offre tre soluzioni diverse.

C’è la Cherry Box che garantisce la massima libertà di svincolo in ogni momento senza alcuna penale. Il tasso di interesse che si percepisce è però dello 0,25%.

La formula Recall, invece, dà la possibilità di svincolare i risparmi anche solo parzialmente con un preavviso di 32 giorni. Questa tipologia di conto offre un tasso di interesse annuo lordo dell’1,75% con possibilità di aggiungere denaro quando si desidera.

Infine, si può scegliere il conto Cherry vincolato che offre i seguenti tassi di interesse lordi:

3,25% dopo 6-12 mesi;

2,20% dopo 18-24 mesi;

3,25% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 48-60 mesi.

Lo svincolo anticipato di quest’ultimo conto non è previsto e l’importo minimo che si può depositare è di 3.000 euro.

Ecco un esempio di calcolo:

qualora si vogliano investire 30.000 euro nei conti deposito Cherry, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si evince che con il Cherry Box si ottiene un rendimento netto di 30.277,5 euro, con il Recall di 31.942,5 euro e con il vincolato di 33.885 euro. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito Ibl banca

Fino al 30 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta, con il Time Deposit di Ibl banca fino a 1 milione di euro, si può ottenere il seguente tasso di interesse annuo lordo:

1,80% per 3 mesi con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

2,50% per 6 mesi con liquidazione degli interessi alla scadenza o trimestrale;

2,80% per 12 mesi con liquidazione degli interessi alla scadenza o trimestrale;

2,95% per 18 mesi con liquidazione degli interessi alla scadenza o trimestrale;

3,05% per 24 mesi con liquidazione degli interessi alla scadenza o trimestrale;

3,25% per 36 mesi con liquidazione degli interessi alla scadenza o trimestrale;

3,50% per 48 mesi con liquidazione degli interessi trimestrale.

La formula libera che dà la possibilità di svincolare il denaro in ogni momento offre invece i seguenti rendimenti lordi:

2,10% per 6 mesi con liquidazione interessi alla scadenza del vincolo;

2,40% per 12 mesi con liquidazione interessi alla scadenza;

2,65% per 24 mesi con liquidazione interessi alla scadenza.

Solo in filiale, poi, è presente la promozione sul deposito a 6 mesi che offre un rendimento lordo del 3% anche in caso di svincolo.

Ecco un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano investire 30.000 euro nel conto Ibl banca vincolato, dopo 48 mesi, come si evince dal calcolatore messo a disposizione dall’istituto di credito, si ottengono 3.108 euro di interessi netti. Qualora, invece, si scelga la formula svincolabile, dopo 24 mesi si ottengono interessi netti di 1.177 euro. Non è però considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito banca Sistema

Offre un buon rendimento anche il conto deposito di banca Sistema. L’importo minimo per aprirlo è di 500 euro e si può scegliere se sottoscrivere uno o più vincoli per scadenze da 3 a 120 mesi.

I tassi di interesse annui lordi sono i seguenti:

2,20% dopo 3 mesi;

2,25% dopo 6 mesi;

2,40% dopo 9 mesi;

2,70% dopo 12 mesi;

2,75% dopo 18 mesi;

2,80% dopo 24 mesi;

2,85% dopo 30 mesi;

2,90% dopo 36 mesi;

2,90% dopo 42 mesi;

2,90% dopo 48 mesi;

2,95% dopo 54 mesi;

3% dopo 60 mesi;

3,50% dopo 120 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

se si investono 30.000 euro nel conto deposito su indicato, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si evince che al termine dei 120 mesi si ottengono 7.770,00 euro di interessi netti. Nel calcolo non è però considerata l’imposta di bollo.

Conto deposito Yes

Così come gli altri, anche il conto deposito Yes si può gestire interamente online senza alcun costo di apertura o di gestione.

Offre il seguente tasso di interesse annuo lordo:

2,50% dopo 6 mesi;

2,75% dopo 12 mesi;

2,85% dopo 18 mesi;

2,95% dopo 24 mesi;

3% dopo 36-48 e 60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

nel caso si vogliano depositare 30.000 euro in questo conto, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, emerge che si ottengono al termine dei 60 mesi 3.328,18 euro. Nel calcolo però non è considerata l’imposta di bollo.