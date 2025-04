Tornano i Btp Italia, tra i prodotti finanziari legati al debito pubblico dello Stato di maggior successo. La nuova emissione dei titoli inizierà dal 27 maggio e prevederà una fase iniziale completamente riservata ai risparmiatori, che sono il principale target di questa operazione.

I Btp Italia sono una famiglia di buoni del Tesoro che indicizzano il proprio rendimento all’andamento dell’inflazione. Rendono di più all’aumentare dei prezzi e sono quindi uno strumento utile per le famiglie che vogliono difendere il proprio patrimonio e non perdere potere d’acquisto.

Come detto, il primo giorno della nuova emissione dei Btp Italia sarà martedì 27 maggio 2025. In questa giornata partirà la fase destinata solo ai cosiddetti utenti retail, i risparmiatori privati che sono il principale target di questi prodotti. Fino al 29 maggio, a meno di una chiusura anticipata dovuta a un eccesso di domanda, le vendite rimarranno aperte esclusivamente ai privati.

Dal 30 maggio in poi invece sarà il momento degli investitori istituzionali. Banche, società e anche altri Stati potranno partecipare all’emissione e acquistare titoli di debito italiani.

Il Btp Italia avrà una durata totale di 7 anni, che inizieranno a partire dal 4 giugno. Lo Stato restituirà quindi il denaro il 4 giugno 2032. La tassazione sarà agevolata al 12,5% e il valore di questi titoli di Stato concorrerà all’esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in buone del Tesoro.

I tassi del Btp Italia saranno legati all’andamento dell’inflazione in Italia. Negli ultimi sei mesi i prezzi nel nostro Paese sono cresciuti fino a sfiorare un aumento del 2% su base annua a marzo. Non si tratta dei dati più alti degli ultimi anni, visti i picchi del 2022 e del 2023, ma sono comunque significativi rispetto a quelli molto bassi del periodo precedente alla pandemia.

Questo non significa però che i Btp Italia saranno completamente legati all’inflazione. Avranno infatti dei tassi minimi garantiti, che saranno comunicati lunedì 26 maggio. Nel caso in cui il risparmiatore che acquista il titolo di stato dovesse tenerlo fino alla scadenza, senza quindi venderlo nei 7 anni di validità, otterrà anche un premio finale pari all’1% della cifra investita.

Per i risparmiatori, acquistare i Btp Italia sarà semplice. Questi titoli di Stato infatti saranno disponibili attraverso il sito di home banking della propria banca. Bisognerà però abilitare l’opzione per il trading online. Una volta ultimata questa operazione, si potranno acquistare i titoli di Stato direttamente da casa.

In alternativa, è sempre possibile rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli per acquistare i Btp Italia.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo esclusivamente informativo, possono essere modificate in qualsiasi momento e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza finanziaria con figure professionali specializzate. QuiFinanza non offre servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione e non si assume alcuna responsabilità in relazione a ogni utilizzo delle informazioni qui riportate.