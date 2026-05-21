Il prodotto annunciato dal Mef è indicizzato all'inflazione nazionale e sarà disponibile dal 15 al 19 giugno. Previste cedole semestrali e un premio di fedeltà finale per chi manterrà il titolo fino alla scadenza

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

ANSA

Il Ministero dell’Economia ha lanciato un nuovo titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori: si chiama Btp Italia Sì e sarà collocato da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026, salvo chiusura anticipata. La novità principale è l’indicizzazione all’inflazione nazionale, con cedole semestrali e un premio di fedeltà finale per chi manterrà il titolo fino alla scadenza.

L’iniziativa ha lo scopo di offrire al cosiddetto “mercato retail” uno strumento che difenda il potere d’acquisto in una fase in cui l’andamento dei prezzi resta una delle principali preoccupazioni di famiglie e contribuenti individuali.

Cos’è il Btp Italia Sì e come funziona

Il Btp Italia Sì si configura come una nuova versione del Btp Italia tradizionale, ma con caratteristiche specifiche studiate per il mercato retail, cioè per i piccoli risparmiatori. Eccone di seguito uno schema:

durata di 5 anni;

cedole pagate ogni sei mesi;

indicizzazione all’inflazione nazionale;

premio fedeltà finale;

tassazione agevolata al 12,5%, come gli altri titoli di Stato italiani.

Come sottolineato anche dal Mef, la struttura punta meno sulla ricerca di rendimenti elevati e più sulla protezione del capitale reale nel tempo. La normativa prevede inoltre l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro complessivamente investiti in titoli di Stato.

Cosa vuol dire che il nuovo Btp protegge dall’inflazione

Il motore dell’iniziativa, lo abbiamo detto è proprio il meccanismo anti-inflazione. Le cedole saranno calcolate attraverso due componenti: un tasso fisso minimo garantito e il tasso d’inflazione rilevato nel periodo di riferimento. Questo significa che se i prezzi dovessero aumentare, anche il rendimento riconosciuto al risparmiatore crescerebbe di conseguenza.

Il meccanismo è stato inoltre semplificato rispetto ad altre emissioni precedenti. Il tasso fisso minimo garantito verrà comunicato dal Ministero il 12 giugno 2026, pochi giorni prima dell’apertura del collocamento. Potrà essere modificato solo al rialzo in base alle condizioni di mercato.

Cedole semestrali e premio fedeltà: quanto si può ottenere

Un altro elemento che distingue il nuovo titolo statale è il premio per chi mantiene l’investimento fino alla scadenza. Chi acquisterà il Btp Italia Sì durante i giorni di emissione e lo terrà per tutti i cinque anni riceverà un premio extra finale pari allo 0,6% del capitale investito.

Le cedole, invece, saranno pagate ogni sei mesi. A differenza di altri strumenti, non si tratta di interessi fissi identici per tutta la durata del titolo: una parte varierà seguendo l’andamento dell’inflazione.

Come specificato sempre dal Mef, l’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca (se previsti).

Chi può ottenere e come acquistare il nuovo Btp Italia Sì

Iniziamo con l’inquadrare meglio la platea dei destinatari. Per la prima volta questa emissione sarà riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori e ai soggetti retail. Potranno cioè aderire persone fisiche, piccoli investitori privati e soggetti assimilati al mercato retail. Restano dunque esclusi gli investitori istituzionali.

L’obiettivo del Tesoro è rafforzare ulteriormente la partecipazione diretta delle famiglie italiane al debito pubblico. La sottoscrizione avverrà con modalità simili a quelle già utilizzate per altri titoli destinati ai piccoli risparmiatori. L’acquisto potrà essere effettuato:

tramite banca;

tramite home banking abilitato;

attraverso intermediari finanziari autorizzati.

Che differenza c’è tra Btp Italia Sì e Btp Valore

Molti risparmiatori potrebbero chiedersi quale differenza esista tra Btp Italia sì e Btp Valore. Senza farla troppo complicata, possiamo affermare che la distinzione principale riguarda il rendimento. In tal senso la scelta su quale soluzione propendere dipende soprattutto dalle aspettative sull’andamento dei prezzi nei prossimi anni. Di seguito uno schema riassuntivo:

Btp Valore

cedole fisse predeterminate

rendimento noto in anticipo

Btp Italia Sì