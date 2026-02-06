Dal 2 al 6 marzo sarà possibile acquistare il nuovo Btp Valore, per cui è previsto un premio fedeltà dello 0,8% al momento della riscossione

ANSA In arrivo una nuova asta dei Btp Valore

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore dedicata ai piccoli risparmiatori. Il collocamento è previsto da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata.

Il titolo avrà durata di 6 anni, con cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio fedeltà finale dello 0,8% per chi lo acquista in fase di collocamento e lo mantiene fino alla scadenza.

Cedole trimestrali crescenti

Il nuovo Btp Valore prevede un meccanismo di remunerazione step-up, ovvero con cedole che aumentano progressivamente nel tempo secondo lo schema 2+2+2 anni.

I tassi minimi garantiti per ciascun biennio, insieme al codice Isin, saranno comunicati venerdì 27 febbraio.

Al termine del collocamento, i rendimenti potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.

A chi conviene il nuovo Btp Valore

Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore è riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori.

L’acquisto può avvenire:

tramite home banking abilitato al trading online;

rivolgendosi alla propria banca;

presso l’ufficio postale dove si detiene un conto con deposito titoli.

L’investimento minimo è di 1.000 euro, con la certezza di vedersi assegnato l’intero importo richiesto al termine dei 6 anni: il titolo viene collocato alla pari e senza commissioni di sottoscrizione durante il periodo di offerta.

Come di norma, anche in questo caso potrebbero esserci eventuali costi legati alla gestione del conto titoli.

Tassazione agevolata e vantaggi fiscali

Una caratteristica che continua a rendere il Btp Valore uno strumento appetibile per chi cerca rendimenti certi e un impatto limitato sulla situazione patrimoniale familiare è la tassazione agevolata e l’esclusione dal calcolo Isee.

Questa emissione beneficia infatti del trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato, che si configura così:

tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale;

su cedole e premio finale; esenzione dall’ imposta di successione ;

; esclusione dal calcolo Isee fino ai 50.000 euro investiti.

Collocamento e banche coinvolte

Il collocamento avverrà sul Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato di Borsa Italiana.

Le banche dealer incaricate sono tre:

Intesa Sanpaolo;

UniCredit;

Banco Bpm.

Gli istituti co-dealer sono invece:

Banca Monte dei Paschi di Siena;

Iccrea Banca.

Le comunicazioni ufficiali, le Faq e la scheda informativa saranno pubblicate sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento del Tesoro.

Come acquistare il Btp Valore

Per comprare il Btp Valore non è necessario rivolgersi a consulenti o intermediari esterni. La sottoscrizione avviene durante i giorni di collocamento, dal 2 al 6 marzo, seguendo una procedura standard.

Si possono seguire questi passaggi:

accedere al proprio home banking e verificare che il servizio di trading online sia attivo;

e verificare che il servizio di trading online sia attivo; cercare il titolo inserendo il codice Isin , che verrà comunicato dal Ministero, prima dell’avvio dell’offerta;

, che verrà comunicato dal Ministero, prima dell’avvio dell’offerta; indicare l’ importo da investire , a partire da 1.000 euro e in multipli di 1.000;

, a partire da 1.000 euro e in multipli di 1.000; confermare l’operazione entro le ore 13 dell’ultimo giorno di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In alternativa è possibile effettuare l’acquisto in filiale bancaria o presso l’ufficio postale dove si detiene il conto con deposito titoli.