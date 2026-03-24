ANSA Nuovi Btp in asta: Short Term e Btp€i, calendario e cedole.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di titoli di Stato, con un’asta programmata in questa fine di marzo che coinvolge Btp Short Term e Btp indicizzati all’inflazione europea (Btp€i) a 5 e 10 anni.

Il calendario del Mef prevede la prenotazione da parte del pubblico entro il 24 marzo, mentre le domande in asta dovranno essere presentate entro le 11:00 del 25 marzo. L’asta supplementare si terrà il giorno successivo, con regolamento fissato al 27 marzo.

Nuova asta di Btp

Nel dettaglio, il Tesoro offrirà: Btp Short Term con scadenza 28 febbraio 2028 e cedola annuale del 2,20% per un importo compreso tra 1,75 e 2 miliardi di euro, Btp€i a 5 anni (scadenza agosto 2031 e cedola 1,10%) per un ammontare tra 750 milioni e 1 miliardo e Btp€i a 10 anni (scadenza maggio 2036 e cedola 1,80%) con la stessa forchetta di emissione.

Il collocamento avverrà tramite asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione. Il Mef precisa che l’ammontare effettivamente assegnato potrà essere ridotto escludendo le offerte considerate non convenienti in base alle condizioni di mercato. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Tipologia Codice ISIN Scadenza Cedola Offerta Max (mln) Btp Short Term IT0005692410 28/02/2028 2,20% 2.000 € BtpEi 5 Anni IT0005657348 15/08/2031 1,10% 1.000 € BtpEi 10 Anni IT0005588881 15/05/2036 1,80% 1.000 €

Btp Short Term con scadenza 2028

Il Btp Short Term è un Btp che, come dice il nome stesso, è a breve termine e la sua cedola fissa è al 2,20%. Conviene a chi ha un orizzonte temporale breve e cerca sicurezza. Essendo meno sensibile alle variazioni dei tassi d’interesse rispetto ai titoli lunghi, è ideale per parcheggiare liquidità che potrebbe servire tra un paio d’anni, proteggendo il capitale dalla volatilità estrema.

Btp€i 5 e 10 anni con scadenze nel 2031 e 2036

Il Btp€i 5 anni e il Btp€i 10 anni sono titoli indicizzati all’inflazione europea. Pagano una cedola reale fissa (rispettivamente l’1,10% e l’1,80%) ma sia le cedole che il capitale rimborsato vengono rivalutati in base all’andamento dei prezzi nell’area Euro. Questi titoli convengono a chi teme che la guerra in Iran e lo shock petrolifero facciano impennare l’inflazione. Si ricorda che oggi alcuni analisti considerano la crisi sistemica (dopo il susseguirsi a strettissimo giro di pandemia, guerra in Ucraina, guerra in Palestina, cambio di regime in Venezuela e guerra in Iran). In questo scenario, i Btp€i offrono una protezione diretta del potere d’acquisto che i titoli a tasso fisso non hanno.

Come acquistare

La partecipazione all’asta è riservata agli operatori specializzati che potranno presentare fino a cinque offerte ciascuno, con un importo minimo di 500.000 euro per proposta. Il pubblico potrà comunque accedere ai titoli tramite questi intermediari, senza oneri di intermediazione aggiuntivi. Per intermediari si considerano la propria banca se abilitata, Poste Italiane e altri specialisti abilitati.

Prevista inoltre una quota supplementare riservata agli specialisti, fino al 20% per il Btp Short Term e al 15% per i Btp€i, assegnata al prezzo determinato in asta.

In caso, entrando nell’area trading e investimenti del proprio home banking, non si riuscisse a procedere all’acquisto, ciò significa che il proprio operatore non è abilitato. In tal caso sarà necessario attendere i giorni successivi, per l’accesso al mercato secondario.