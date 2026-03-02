ANSA Come acquistare il Btp Valore di marzo 2026

Dalla mattinata di lunedì 2 marzo è possibile acquistare il nuovo Btp Valore emesso dal Tesoro italiano. Si tratta di un titolo di Stato dedicato al mercato retail, quindi agli investitori privati. Ha diversi vantaggi, da una tassazione molto agevolata sulle rendite finanziarie al premio fedeltà finale, che alza i rendimenti medi.

Acquistarlo è relativamente semplice. Spesso basta avere un conto titoli presso la propria banca e utilizzare l’home banking, alla sezione trading. Ci sono inoltre vantaggi significativi nell’acquistare il Btp Valore di marzo 2026 nella settimana di emissione, che si concluderà venerdì 6.

Come si acquista il Btp Valore

Il modo più semplice per acquistare i Btp Valore è quello di utilizzare un intermediario finanziario o la propria banca. Se si possiede già un conto titoli, basta entrare nel proprio profilo del portale di home banking dell’istituto di credito presso cui si è aperto il conto e cercare la funzione per il trading online. Si può trovare il Btp Valore attraverso il suo codice Isin IT0005696320, e quindi acquistarlo.

Questo Isin vale esclusivamente per il periodo di acquisto che va dal 2 al 6 marzo. Questo perché è legato al premio fedeltà, che si può ottenere solo se si mantiene la proprietà del Btp Valore dall’emissione fino alla scadenza. Se in futuro si vorranno vendere i Btp Valore di marzo 2026, sarà necessario chiedere un nuovo Isin alla propria banca.

Se invece si preferisce fare un’operazione dal vivo, è sempre possibile acquistare allo sportello della propria banca. Anche Poste Italiane offre questo servizio, a patto che si possieda un conto titoli BancoPosta.

Perché acquistare subito il Btp Valore

Ci sono diversi vantaggi nell’acquistare subito il Btp Valore, fin dalla settimana di emissione. Il primo è il bonus fedeltà. Se si acquista il Btp Valore di marzo 2026 nella settimana tra lunedì 2 e venerdì 6 marzo e lo si detiene fino alla scadenza, a marzo 2032, si otterrà un bonus ulteriore dello 0,8% sul capitale investito. In questo modo i rendimenti medi lordi di questo strumento finanziario salgono a oltre il 3%.

Un altro vantaggio è che, solo durante questa settimana, non ci saranno commissioni al momento dell’acquisto. Sarà quindi il Ministero dell’Economia e delle Finanze a coprire i normali costi di acquisto di questi strumenti finanziari.

I dettagli del nuovo Btp Valore di marzo 2026

Le cedole dei Btp Valore di marzo 2026 funzionano in modalità step up. Questo significa che aumentano con il tempo, in questo caso a intervalli di due anni. Le cedole minime sono:

il 2,5% per i primi due anni;

il 2,8% per i due anni successivi, quindi il terzo e il quarto;

il 3,5% per gli ultimi due anni, il quinto e il sesto.

Questo meccanismo serve a stabilizzare il Btp durante la sua vita, incentivando chi lo possiede a non venderlo. I Btp Valore di marzo 2026 inoltre hanno diversi vantaggi:

non sono vincolati e il capitale è garantito a scadenza;

la tassazione è agevolata al 12,5%, rispetto al 26% delle altre rendite finanziarie;

fino a un valore di 50.000 euro non sono considerati per il calcolo dell’Isee;

i piccoli risparmiatori che acquistano durante l’emissione non avranno commissioni;

il taglio minimo acquistabile è ridotto a 1.000 euro.