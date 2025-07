La holding Exor in trattativa per cedere il gruppo Iveco a Tata Motors: le reazioni dei sindacati e la preoccupazione dei dipendenti

Il gruppo Iveco potrebbe cambiare proprietà. Secondo quanto riportato da Reuters, la holding Exor, controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann, sarebbe in trattativa per la cessione della quota di controllo della società produttrice di camion e veicoli commerciali. Tra i potenziali acquirenti compare Tata Motors, azienda automobilistica indiana. La trattativa, secondo le indiscrezioni, coinvolgerebbe più controparti, nessuna delle quali di provenienza europea. La possibile vendita non includerebbe Idv, la divisione Iveco Defence dedicata al settore della difesa.

La notizia della possibile vendita ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. Il titolo Iveco ha registrato un deciso incremento in Borsa, chiudendo con un +8,32% a 16,6 euro dopo aver raggiunto un picco superiore al 9%. Anche il titolo Exor ha chiuso in positivo, con un +0,56% ad Amsterdam, toccando quota 89,5 euro. Exor detiene attualmente oltre il 27% del capitale di Iveco, seguita da fondi come Acadian Asset Management (3,68%) e Norges Bank (3,65%). La holding, interpellata sulle indiscrezioni, ha risposto con un “no comment”.

La preoccupazione dei sindacati e le parole del ministro Urso

I sindacati hanno espresso forte preoccupazione. Con una lettera indirizzata al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, le sigle Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, UglM e AqcfR hanno chiesto una convocazione urgente per chiarire la situazione. Nella nota congiunta si legge: “Si aggravano le nostre preoccupazioni riguardo il futuro dei lavoratori di tutto il gruppo. Si rende necessaria una convocazione urgente presso il vostro Ministero per comprendere la reale situazione”.

Dopo poche ore il ministro Urso ha chiarito a Radio24 di voler convocare nei prossimi giorni i sindacati per un confronto sulle prospettive produttive e occupazionali: “Valuteremo insieme ove ci fosse una proposta di cessione” ha rassicurato il capo del dicastero delle Imprese e del Made in Italy specificando che è in contatto continuo con l’azienda.

L’ipotesi di cessione ha suscitato reazioni nel mondo politico. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha scritto: “Stanno smantellando tutto. Giorgia Meloni dovete intervenire subito sia per capire se Elkann sta effettivamente vendendo agli indiani. In questo caso vanno poste condizioni relative ad occupazione e brevetti attraverso golden power”.

La divisione Defence e l’ipotesi scorposo

Uno degli elementi centrali del dibattito riguarda lo scorporo della divisione Iveco Defence. Per la Fiom-Cgil, tale operazione rappresenterebbe un tassello in un piano più ampio di cessione del patrimonio industriale italiano. “Il governo fermi qualunque ipotesi di vendita che metta in discussione gli impianti e i lavoratori di Iveco”, dichiarano Samuele Lodi e Maurizio Oreggia. I due esponenti sindacali criticano la strategia della proprietà, accusata di puntare alla massimizzazione dei profitti a scapito del tessuto industriale e occupazionale del Paese.

Anche la Uilm ha ribadito la richiesta di un confronto urgente con il Ministero. Gianluca Ficco, segretario nazionale del sindacato per il settore automotive, ha dichiarato: “Le nostre preoccupazioni sul futuro di Iveco e dei suoi 14.000 dipendenti si acuiscono, tanto più che il famigerato sistema delle multe europee incomincia a colpire anche il settore dei veicoli commerciali”.

La possibile cessione a Tata Motors, se confermata, rappresenterebbe un passaggio strategico rilevante non solo per Iveco, ma per l’intero comparto della mobilità industriale in Italia. Al momento, l’assenza di conferme ufficiali lascia aperti molti interrogativi sulle tempistiche e sulle condizioni di un’eventuale operazione.