iStock Marina113 Iveco-Exor: Leonardo rileva la difesa, Tata Motors il commerciale

Dopo mesi di indiscrezioni, Exor sembra avere preso la sua decisione: la holding della famiglia Agnelli-Elkann è vicina a concludere la cessione del ramo militare Iveco Defence Vehicles (Idv) a Leonardo, in cordata con il partner tedesco Rheinmetall.

Completa il quadro il passaggio del comparto civile al colosso indiano Tata Motors. La doppia vendita, stimata complessivamente tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro, potrebbe essere ufficializzata a breve, in concomitanza con la presentazione dei risultati semestrali del gruppo torinese.

Parte di Iveco a Leonardo-Rheinmetall

L’operazione è stata oggetto di complesse trattative negli ultimi 18 mesi con diversi attori internazionali in corsa. Per la divisione militare, Exor ha ricevuto offerte preliminari anche da Knds (gruppo franco-tedesco) e dalla ceca Czechoslovak Group (Csg), ma l’esecutivo italiano ha fin dall’inizio indicato come preferibile una soluzione “nazionale”, vista la rilevanza strategica di Idv, che fornisce veicoli blindati e mezzi da combattimento alle forze armate italiane.

Il tandem Leonardo–Rheinmetall sembra quindi avere la strada spianata: l’offerta da 1,6-1,7 miliardi, debito incluso, risponde alle esigenze di sicurezza nazionale e si integra con i programmi di riarmo già in corso in Italia, tra cui una maxi-commessa da 23 miliardi di euro per la fornitura di blindati e carri armati nei prossimi dieci anni. Idv, con ricavi 2024 pari a 1,13 miliardi (+15% anno su anno), è una pedina preziosa nello schema industriale.

Il resto di Iveco a Tata Motors

Parallelamente, Exor ha lavorato a un accordo separato con Tata Motors per il resto del perimetro Iveco (camion, autobus, veicoli industriali), che occupa oltre 36.000 dipendenti nel mondo, di cui circa 14.000 in Italia, con siti produttivi a Torino, Brescia, Suzzara, Foggia e Bolzano. La partnership tra la famiglia Agnelli e il gruppo Tata risale agli Anni ’50 e potrebbe ora concretizzarsi in un’operazione che rafforzerebbe la presenza del conglomerato indiano nel mercato europeo dei veicoli industriali, consentendogli di acquisire tecnologie, piattaforme e capacità produttive consolidate.

Exor accelera l’uscita dall’automotive

Con questa mossa Exor prosegue il progressivo disimpegno dal comparto automobilistico e della mobilità, già avviato con la fusione di Fiat Chrysler in Stellantis e con la cessione di Magneti Marelli nel 2018. La holding di John Elkann ha intrapreso negli ultimi anni una strategia di diversificazione verso settori a più alto potenziale di crescita come il lusso (con l’ingresso in Christian Louboutin e Shang Xia), la sanità (Philips Healthcare) e la tecnologia.

L’operazione Iveco rappresenterebbe dunque l’ultimo passo di un riposizionamento strategico.

Timori sul fronte lavoro

La sola prospettiva dell’annuncio ufficiale ha già scaldato Piazza Affari: in Borsa il titolo Iveco è balzato del 4,84% a 19,04 euro, andando a raddoppiare il valore rispetto alla fine del 2024; Leonardo, invece, ha guadagnato il 3,6%. Con una capitalizzazione complessiva pari a circa 5,3 miliardi di euro, Iveco vale oggi il doppio rispetto a dodici mesi fa.

Sul fronte del lavoro il quadro resta tuttavia incerto. Il governo ha convocato un tavolo con i sindacati per il 31 luglio, ma la stessa Iveco non dovrebbe partecipare all’incontro. Le organizzazioni dei lavoratori temono che possano esserci ricadute negative sui 14.000 dipendenti italiani, tra tagli e possibili delocalizzazioni.