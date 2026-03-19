Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Leonardo acquisisce Iveco Business Defence.

Il gruppo Iveco fa sapere che “tutte le condizioni per il closing della vendita del Business Defence a Leonardo sono state soddisfatte”. L’azienda ha così finalizzato l’accordo. L’operazione vale 1,6 miliardi di euro. La vendita è prevista nei prossimi giorni.

Si chiude così l’operazione annunciata il 30 luglio scorso e, come da programma, i proventi netti della vendita saranno distribuiti agli azionisti come dividendo straordinario. Tra aggiustamenti e costi di separazione, fanno sapere che il dividendo (inizialmente stimato in 5,5-6 euro per azione) è previsto intorno a 5,7-5,8 euro per azione. Il pagamento è previsto per il 20 aprile, come da calendario.

Leonardo acquista il Defence di Iveco Group

Leonardo ha acquisito il 100% del capitale sociale di IDV Group S.r.l., che raggruppa i marchi IDV e ASTRA. L’operazione ha un valore di 1,7 miliardi di euro, con un prezzo finale pagato di 1,6 miliardi di euro al netto degli adeguamenti contrattuali. L’acquisto è stato interamente finanziato tramite la liquidità disponibile di Leonardo, senza ricorrere a nuovi debiti.

Il business acquisito rappresenta una realtà industriale definita “significativa” nel settore dei mezzi terrestri. Dalla nota di Leonardo si leggono i risultati del 2025:

ricavi per 1.368 milioni di euro;

6 siti produttivi tra Italia, Germania, Romania e Brasile;

7 centri di ricerca e sviluppo;

impiega circa 2mila persone;

produce veicoli blindati leggeri, medi e pesanti, oltre a mezzi logistici e tattici per uso militare.

Secondo le dichiarazioni del Ceo Roberto Cingolani, questa mossa è un pilastro del Piano Industriale per rafforzare la posizione di Leonardo come leader nel settore della difesa terrestre in Europa.

Proventi della vendita distribuiti come cedola straordinaria

Iveco Group ha deciso di redistribuire il ricavato della vendita ai propri azionisti. La cedola straordinaria è attualmente prevista tra 5,7 e 5,8 euro per ogni azione ordinaria. La cifra tiene conto del prezzo incassato, dei costi sostenuti per la separazione di IDV (l’enucleazione) e degli aggiustamenti di chiusura.

I prossimi passaggi chiave già annunciati dall’azienda sono l’assemblea degli azionisti di Iveco Group che, il 25 marzo, discuterà la distribuzione; e la data prevista per il pagamento (in linea con il calendario di Borsa Italiana), ovvero il 20 aprile.

Iveco Group, intanto, ha rimosso dall’ordine del giorno dell’assemblea l’ipotesi della scissione, perché la cessione diretta è stata completata con successo.

Il passaggio di proprietà è stato accompagnato dal commento ufficiale dei vertici di Iveco Group, che hanno sottolineato il valore strategico della cessione per la continuità industriale dei marchi coinvolti.

Olof Persson, Ceo di Iveco Group, ha descritto l’operazione con soddisfazione.

Nella nota si legge:

Questo traguardo rappresenta un momento fondamentale per il futuro di Idv e Astra. I nostri colleghi hanno dimostrato una straordinaria dedizione nel rispondere alla crescente domanda di veicoli per la difesa terrestre e delle tecnologie che abbiamo sviluppato.

Anche il Ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, si dice soddisfatto. Secondo questo, grazie all’operazione, Leonardo aggiunge le competenze industriali per produrre piattaforme integrate, sia nella parte mobilità che payload, e compie un ulteriore passo nella strategia di crescita inorganica, una delle direttrici nello sviluppo del Piano Industriale.