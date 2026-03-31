ANSA Bilancio Ue 2028-2034, tagli per l’Italia fino a 10 miliardi.

Il dibattito sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (Qfp) 2028-2034 sta entrando nel vivo a Bruxelles e i primi documenti interni del Parlamento europeo, a meno di correttivi, sembrano punitivi per l’Italia a causa di drastici tagli.

Infatti sebbene si tratti ancora di ipotesi di lavoro e simulazioni di scenario, i numeri che circolano indicano una possibile svolta restrittiva che colpirebbe con particolare forza l’Italia.

Ue, Italia verso una riduzione di 10 miliardi

Secondo le analisi tecniche attualmente al vaglio dell’Europarlamento, il nostro Paese potrebbe trovarsi a gestire un taglio del 12% dei fondi complessivi rispetto all’attuale ciclo di programmazione.

In termini assoluti, la disponibilità finanziaria passerebbe dagli 82,45 miliardi del periodo 2021-2027 a circa 72,39 miliardi, con un taglio teorico di circa 10 miliardi di euro.

Il dato appare ancora più significativo se confrontato con la media europea, che prevede tagli intorno all’8%. Mentre la Polonia sembra riuscire a contenere le perdite al 5%, l’Italia si colloca (insieme a Francia e Spagna) nel gruppo di nazioni che subirebbe l’impatto più pesante della rimodulazione del budget.

Bandi e Pmi

Il cuore della preoccupazione riguarda i fondi di coesione, lo strumento principale con cui le Regioni finanziano i bandi per la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle Pmi.

Il nuovo bilancio potrebbe introdurre un sistema a quota flessibile che metterebbe i governi nazionali davanti a scelte drastiche.

Scenario ottimistico: se l’Italia decidesse di blindare la coesione, la flessione sarebbe contenuta a circa 5 miliardi (passando da 42,1 a 37,8 miliardi).

Scenario critico: se le risorse flessibili venissero dirottate su altre emergenze (come difesa o debito comune), il budget per lo sviluppo regionale potrebbe quasi dimezzarsi, scivolando verso una soglia minima di 20,2 miliardi.

Questa incertezza rischia di tradursi in una riduzione drastica della frequenza e della capienza dei bandi territoriali, pilastro fondamentale per la competitività del tessuto produttivo italiano.

Le politiche sociali

Il settore che, stando ai documenti, subirebbe la trasformazione più radicale è quello delle politiche sociali. L’attuale Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) potrebbe perdere la sua autonomia finanziaria per essere riassorbito in un unico obiettivo di spesa “orizzontale”.

Le stime descrivono un potenziale ridimensionamento del 42% a livello europeo. Per l’Italia, l’impatto sarebbe drastico: dagli attuali 15 miliardi a un massimo di 5,7 miliardi.

Si tratta di risorse che oggi alimentano

la formazione professionale;

la riqualificazione dei lavoratori (fondamentale nell’era dell’intelligenza artificiale);

gli incentivi all’occupazione giovanile;

i progetti di inclusione.

Senza queste coperture, molti programmi di welfare aziendale e sostegno alle startup a impatto sociale rischierebbero di rimanere senza risorse.

L’agricoltura

Un elemento in controtendenza riguarda invece il settore agricolo, che potrebbe beneficiare della maggiore flessibilità introdotta dal nuovo impianto di bilancio. A livello europeo, le risorse destinate all’agricoltura potrebbero aumentare sensibilmente rispetto al ciclo attuale, con una possibile crescita complessiva superiore ai 90 miliardi.

Anche per l’Italia si prospetta un rafforzamento delle dotazioni, stimato in circa 11 miliardi aggiuntivi. Si tratterebbe dell’unico grande capitolo di spesa in espansione, a conferma di un riequilibrio delle priorità europee che, nel nuovo quadro, tende a privilegiare sicurezza alimentare e stabilità dei mercati agricoli rispetto agli interventi di coesione e alle politiche sociali.

Una riforma europea ancora da scrivere

È bene ribadire che queste cifre rappresentano al momento una simulazione dei rischi basata sulle prime bozze di riforma, intercettate dalla stampa e rese note.

La partita politica è appena iniziata: il Governo italiano, insieme ai partner europei, sarà chiamato a negoziare nei prossimi mesi per evitare che le ipotesi di tagli si trasformino in una realtà penalizzante per la crescita e la stabilità sociale del Paese.