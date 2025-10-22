Unicredit annuncia utili record per 8,7 miliardi nei nove mesi

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA La Torre Unicredit, quartier generale dell'omonimo gruppo bancario, nel complesso direzionale di Garibaldi/Porta Nuova a Milan

UniCredit ha chiuso il terzo trimestre con risultati migliori delle attese e si appresta a chiudere “l’anno migliore di sempre”. Lo ha annunciato il numero uno del Gruppo durante la conference call sui risultati die primi nove mesi dell’anno. Annunciato anche un acconto sul dividendo 2025 in distribuzione il 26 novembre.

I numeri dei primi nove mesi

UniCredit ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto complessivo di 8,7 miliardi di euro, superiore alle previsioni ed in rialzo del 12,9% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Il rendimento sul patrimonio netto tangibile (RoTE) si è attestato al 21,7%.

Per il trimestre, l’utile netto si è attestato a 2,6 miliardi di euro, superiore al consensus fornito dalla società ed in rialzo del 4,7% rispetto all’anno precedente. Il rendimento sul patrimonio netto tangibile (RoTE) si è attestato al 19,1%.

I ricavi netti si sono attestati a 6,1 miliardi nel 3° trimestre, in rialzo del 1,2% rispetto all’anno precedente, comprensivi di un margine di interesse (NII) pari a 3,4 miliardi di euro, in calo del 2,7% su trimestre e del 5,4% su anno. Le commissioni e il risultato netto della gestione assicurativa sono cresciuti dello 0,3% trimestre su trimestre e del 7,6% anno su anno, trainati in parte da elevate commissioni su investimenti.

Confermata la Guidance 2025

Il Gruppo ha confermato la guidance per l’utile netto 2025 a circa 10,5 miliardi di euro, fatte salve eventuali “azioni manageriali a beneficio degli anni fiscali 2026 e 2027”.

“Siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre“, ha commentato il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, aggiungendo “con l’accelerazione della nostra strategia e con l’impiego del capitale in eccesso per creare valore, abbiamo migliorato la nostra traiettoria di leader del settore per utili e distribuzione agli azionisti. Questi risultati riflettono la disciplina nell’attuazione della nostra strategia, e ho fiducia nel fatto che continueremo a costruire valore sostenibile per tutti gli stakeholder”.

Le ambizioni di medio periodo rimangono invariate, con un utile netto 2027 atteso oltre 11 miliardi di euro, RoTE superiore al 20%, e crescita a doppia cifra di EPS e DPS (dividendo) nel periodo 2024-2027.

Il numero uno del Gruppo ha però anticipato che, con i risultati annuali 2025, saranno forniti dettagli sui prossimi tre anni, ma “non ci sarà un Investor Day”. “Siamo più ottimisti di quanto non lo fossimo quando abbiamo progettato la nostra fase due di UniCredit Unlocked 2025-27″, ha aggiunto Orcel.

Confermata la creazione di valore per gli azionisti

In linea con l’impegno di UniCredit verso la creazione di valore per gli azionisti, la distribuzione totale a valere sull’esercizio 2025 è confermata pari o superiore a 9,5 miliardi di euro, dei quali almeno 4,75 miliardi di euro nella forma di dividendo in contanti. Il CdA ha quindi approvato una risoluzione per distribuire un acconto sul dividendo agli azionisti per un ammontare complessivo pari a 2,2 miliardi di euro, equivalente ad un dividendo per azione (DPS) pari a 1,4282 euro per azione, in pagamento il prossimo 26 novembre.