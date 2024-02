Piani di accumulo: ecco un’idea per contrastare le fasi di incertezza

Piani di accumulo in app su smartphone

L’economia continua a essere una delle principali preoccupazioni dell’opinione pubblica mondiale nel 2024 e il 70% della popolazione mondiale prevede che l’inflazione e i tassi di interesse saranno più alti rispetto al 2023. E’ quanto emerge dall’ultima edizione dell’Ipsos Global Predictions Survey, Nonostante ciò, l’ottimismo per il prossimo anno è in aumento e 7 persone su 10, quasi 6 in Italia, pensano che il 2024 sarà un anno migliore del precedente. Via libera, dunque, all’elenco dei buoni propositi e dei desideri, ma che sia una casa, una macchina nuova, un viaggio, l’inizio di un percorso di studi o accantonare semplicemente un piccolo gruzzolo per i propri figli o i propri nipoti, l’ottimismo non basta, soprattutto in un momento economico e geopolitico incerto come quello attuale. Sviluppare buone abitudini di risparmio e scegliere gli strumenti finanziari più adeguati alle proprie necessità, è fondamentale per raggiungere gli scopi prefissati.

Tecnologia e investimenti

Ecco perché XTB, fintech globale che offre una piattaforma di investimento online e un’app mobile, sta utilizzando la sua tecnologia proprietaria per rendere gli investimenti passivi a lungo termine più accessibili e convenienti.

La società ha appena migliorato il suo prodotto basato su ETF con una nuova funzionalità che consente agli investitori di ricaricare regolarmente i propri Piani di Accumulo. I fondi aggiuntivi vengono investiti automaticamente in linea con l’allocazione preferita impostata dal cliente. “Tra le possibili soluzioni per finanziare i propri progetti futuri – sottolinea Gaia Zerbola, Partnership Marketing Manager di XTB Italia – i Piani di accumulo sono la scelta ideale per costruire ricchezza sul lungo periodo. Versando anche piccole somme a scadenze regolari, gli investitori possono sfruttare l’interesse composto e beneficiare della crescita graduale del loro investimento nel tempo. Un altro vantaggio dei piani di accumulo è che aiutano a mantenere l’impegno nei confronti dei propri obiettivi, evitando la tentazione di spendere il proprio denaro in altro”.

Piani di accumulo a portata di app

A seguito del recente lancio dei tassi di interesse sui fondi non investiti, XTB continua a far crescere la sua impronta di investimento passivo. I Piani di Accumulo basati su ETF hanno appena acquisito una nuova funzionalità che consente agli investitori di determinare quanto spesso e quanto denaro desiderano investire.

I pagamenti ricorrenti sono stati resi disponibili nell’app XTB e i clienti in Italia possono ora ricaricare regolarmente i propri portafogli individuali impostando una cadenza preferita (giornaliera, settimanale, mensile) e un metodo di pagamento (carta di credito, bonifico bancario o fondi disponibili sul proprio conto XTB). I fondi aggiuntivi vengono investiti automaticamente in base all’allocazione preferita all’interno di un singolo portafoglio ETF. Grazie a questo miglioramento, l’investimento passivo a lungo termine è ora diventato ancora più comodo e veloce poiché consente agli investitori di mettere a frutto il proprio capitale automaticamente.

Investimenti senza costi inutili

“Grazie all’introduzione dei pagamenti ricorrenti e alla funzionalità di investimento automatico, abbiamo portato l’investimento passivo a un livello superiore, rendendolo ora automatizzato e più conveniente per la nostra clientela”, ha aggiunto Gaia Zerbola. Nell’ambito dei Piani di Accumulo, i clienti possono creare fino a 10 portafogli comprendenti fino a nove ETF ciascuno. La funzionalità di investimento automatico deve essere impostata individualmente per ciascun portafoglio e può essere annullata o modificata in qualsiasi momento nell’app XTB. In linea con l’offerta complessiva di XTB, c’è una commissione dello 0% sugli investimenti in ETF e l’impostazione e il mantenimento dei Piani di Accumulo sono gratuiti. Ciò significa che l’investimento cresce senza il trascinamento di costi inutili.