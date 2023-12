Criptovalute, Bitcoin supera barriera dei 43.500 dollari

Dopo un inizio settimana non dei migliori per le criptovalute, ieri il prezzo di Bitcoin è salito del 3,51% a 44.042,00 dollari arrivando oggi a 43.774,80 dollari. Attualmente il massimo storico della coin è di 69.045,00 dollari.

Non va bene, invece, per alcune altcoin che ieri hanno registrato un calo fino al 10%. Una di quelle con le performance più deboli è Filecoin. “Nonostante l’aumento dei prezzi del petrolio e le notizie preoccupanti in arrivo su uno stop pro-inflazione al traffico di container attraverso il Mar Rosso, il sentiment del mercato globale è ancora relativamente buono e il dollaro USA resta sotto pressione. Ciò, per il momento, sembra trattenere il mercato da una più ampia svendita di BTC, ma se il sentiment a Wall Street dovesse invertirsi, possiamo aspettarci che la svendita di BTC si intensifichi” rilevano gli esperti di XTB.

Il valore equo di Bitcoin

Diversi modelli che tracciano le dinamiche della blockchain di Bitcoin – stando all’analisi di Glassnode – indicano che il valore equo della criptovaluta oscilla attualmente tra 30mila e 36mila dollari, guardando i prezzi medi di BTC accumulati dagli investitori e lo sviluppo più ampio della rete. Ciò ci porta a concludere che anche un test di 37mila dollari non sarebbe un livello che definirebbe Bitcoin come un’opportunità, e suggerirebbe comunque un certo premio nella valutazione in previsione dell’halving e delle decisioni della SEC sugli ETF, che apprenderemo nel primo trimestre del 2024.

La correzione verrà estesa?

“Sebbene il MACD si confermi su livelli prossimi all’ipervenduto (sentiment debole), la dinamica delle medie – sottolinea XTB – suggerisce potenzialmente la possibile realizzazione di un altro impulso in una correzione 1:1. Un tale impulso implica ora un movimento verso i 37.500 dollari, dove osserviamo anche il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci dell’onda ascendente dall’autunno del 2022. Anche il livello dei 37mila dollari appare molto forte date le precedenti reazioni dei prezzi nel 2023 che indicano che in questa zona gli acquirenti potrebbero essere molto forti”. Bitcoin – evidenzia XTB – mantiene un trend rialzista, ma gli esperti ipotizzano una debolezza del mercato a lungo termine.