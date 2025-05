Borsa: migliori e peggiori del FTSE MIB del 26 maggio 2025

Fonte: 123RF Uno sguardo ai titoli migliori e peggiori di Piazza Affari

La giornata di ieri è stata complessivamente positiva per la Borsa di Milano, così come per le altre borse europee, orfane di Londra e Wall Street, rimaste chiuse per festività. A sostenere il sentimenti ha contribuito la decisione di Trump di rinviare al 9 luglio l’entrata in vigore delle tariffe del 50% sui beni provenienti dall’Unione europea. Piazza Affari conclude la prima seduta della settimana con l’indice FTSE MIB in rialzo dell’1,30% e l’indice FTSE Italia All-Share in vantaggio dell’1,32%.

I migliori del FTSE MIB

La palma dei rialzi, tra le blue chips del paniere principale va a:

Stellantis che porta casa un progresso del 5,01%

che porta casa un progresso del 5,01% vola Saipem che avanza del 4,59%

che avanza del 4,59% Leonardo registra una in ascesa del 3,31%

registra una in ascesa del 3,31% su di giri Iveco con un progresso del 3,08%

con un progresso del 3,08% bene anche STM con un guadagno del 2,76%

STM, Stellantis e Iveco beneficiano dello stop alle tariffe commerciali. Anche Saipem beneficia di un quadro internazionale più disteso e favorevole alle società che operano su grandi commesse in tutto il mondo. Leonardo continua ad essere favorita dalle maggiori spese per la difesa.

I peggiori del FTSE MIB

Solo un titolo risulta venduto nel paniere FTSE MIB, quindi nel quintetto dei peggiori figurano anche titoli con il segno positivo:

Banca Monte dei Paschi di Siena è l’unica negativa (-0,18%)

piccolo spunto rialzista per Unipol che sale dello lo 0,12%

che sale dello lo 0,12% spunto frazionale per Italgas che guadagna lo 0,21%

che guadagna lo 0,21% stessa impostazione per Banco BPM (+0,24%)

(+0,24%) e per Banca Mediolanum (+0,27%)

Qualche realizzo sulle banche come Banca Mediolanum, Banco BPM e MPS, queste ultime dopo esser state ben comprata sull’onda del risiko bancario. Fra le utilities rallenta Italgas che aveva fatot meglio nei giorni scorsi. Italgas