Aumenta il prezzo della fibra: dal 2024 bollette internet più care

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: 123RF Il retro di un router internet

Brutte notizie per i clienti Fastweb, considerando come il loro abbonamento potrebbe subire un netto aumento di prezzo. Alcune tariffe potrebbero toccare anche quota 4.49 euro mensili d’incremento rispetto al prezzo pattuito alla sigla. Il motivo? La necessità della società di mantenere un certo equilibrio tra innovazione e sostenibilità. Il tutto a discapito dell’utenza, evidentemente.

Fastweb: aumenti dal 2024

C’è da riconoscere a Fastweb di non aver tentato alcuna manovra dubbia per la comunicazione del nuovo costo del servizio fibra internet. Un annuncio chiaro, per quanto tutt’altro che piacevole, che mette in guardia gli abbonati, com’è giusto che sia. Ecco quanto si legge sul sito dell’operatore: “A partire dal 01 gennaio 2024 per alcuni clienti di rete fissa il costo mensile dell’offerta aumenterà di un importo incluso tra 0,01 euro/mese e 4,49 euro/mese”.

Nel comunicato si spiegano anche le ragioni di questa scelta impopolare da parte dell’azienda. Si intende dare particolare importanza a una tecnologia che sappia essere sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente. Ciò vuol dire che oggi Fastweb non ha impatto sul nostro ambiente? No! Vuol dire che ci si impegna a far meglio e, al fine di non scendere a compromessi (si legge), il costo degli abbonamenti dovrà aumentare.

“Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse. Il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha poi reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Rescissione del contratto

In questa fase occorre dunque prestare massima attenzione, soprattutto se il proprio contratto prevede un saldo automatizzato delle fatture, con collegamento del proprio conto bancario. In casi del genere, infatti, le bollette sono digitali e, tendenzialmente, poco controllate. Fastweb provvederà a due tipologie di comunicazione, una tramite notifica nella propria area riservata e l’altra con dicitura specifica in bolletta. Sarà riportato l’eventuale aumento nel dettaglio, ma occorre ricordarsi di verificare sul sito, per evitare brutte sorprese con l’inizio del nuovo anno.

Considerando come si tratti di una modifica unilaterale delle specifiche dell’accordo stipulato per la connessione internet, è ovviamente consentito recedere, anche se non sono ancora scaduti i tempi previsti per un cambio operatore senza penale. Fastweb garantisce a tutta la propria clientela la chance di scegliere un differente operatore, senza alcun costo di disattivazione o, come detto, penale. Il tutto però entro e non oltre il 15 febbraio 2024. Superata tale soglia, infatti, torneranno in vigore le norme precedenti. Ciò vuol dire che un soggetto cliente da 6 mesi, per esempio, dovrà sottostare a una serie di costi in caso di rescissione.

Fastweb: quali offerte aumenteranno

Per facilitare gli utenti, riportiamo l’elenco delle offerte che subiranno un aumento in casa Fastweb. Non è ancora ufficiale l’esatta cifra, ma è possibile evidenziare il range di prezzo. Questa lista ha però principalmente lo scopo di allertare, così da verificare eventuali comunicazioni da parte dell’operatore, già avvenute o in arrivo nel corso dei prossimi giorni: