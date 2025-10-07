AMD spicca il volo (+23%) con ingresso di OpenAI nel capitale

Il produttore di chip è stato sfiorato dal "tocco d'oro" dell'azienda di Altman cui fa capo ChatGPT e guida il rally del settore legato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale

123RF Il produttore di chip per l'intelligenza artificiale corre sulle voci di ingresso di OpenAI nel capitale

Advanced Micro Devices ha siglato un accordo con OpenAI per una partnership strategica che porterà l’azienda di Sam Altman ad acquisire una quota del 10% del capitale del produttore di chip. La notizia ha messo le ali alle azioni AMD, che sono volate di oltre il 23% sul mercato del Nasdaq, guidando il rally dei titoli legati all’intelligenza artificiale. E così il “tocco d’oro” di OpenAI ha benedetto nuovamente il mercato Usa.

I termini dell’accordo

AMD e OpenAI hanno siglato un accordo per il raggiungimento di 6 gigawatt di potenza per alimentare l’infrastruttura di intelligenza artificiale di nuova generazione di OpenAI attraverso diverse generazioni di GPU AMD Instinct. L’intesa si propone anche di rompere il dominio di Nvidia, anch’essa partner di OpenAI, nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale, per alleviare la dipendenza da un solo produttore. Il rilascio della prima tranche da 1 gigawatt di GPU AMD Instinct MI450 inizierà nella seconda metà del 2026.

In base all’accordo, OpenAI collaborerà con AMD in qualità di partner strategico, per guidare le distribuzioni su larga scala della tecnologia AMD, a partire dalla serie AMD Instinct MI450, per poi estendersi alle generazioni future di chip.

Nell’ambito dell’accordo, AMD ha emesso un warrant a favore di OpenAI, che prevede l’emissione di un massimo di 160 milioni di azioni ordinarie AMD, pari a circa il 10% del capitale, alla cifra simbolica di 1 centesimo. L’accordo è strutturato in modo che le emissioni matureranno al raggiungimento di specifici traguardi. La prima tranche maturerà con la distribuzione iniziale da 1 gigawatt, mentre le tranche aggiuntive matureranno man mano che le consegne raggiungeranno i 6 gigawatt di potenza. Le emissioni sono anche vincolate al raggiungimento di determinati obiettivi di prezzo delle azioni AMD e al raggiungimento da parte di OpenAI dei traguardi tecnici e commerciali necessari per consentire le distribuzioni di chip AMD su larga scala.

Le azioni AMD spiccano il volo al Nasdaq

La notizia ha infiammato le azioni AMD, che sono volate sul mercato del Nasdaq, mettendo a segno un rialzo del 23,71% a 203,71 dollari ad azione. Il titolo ha così aggiornato i suoi massimi storici, raggiungendo un nuovo record di capitalizzazione.

Il tocco d’oro di OpenAI

Il rally di AMD è scattato nel giorno in cui la società di Sam Altman teneva il suo consueto evento annuale per gli sviluppatori. Le semplici menzioni di altre aziende quotate in borsa hanno fatto impennare le azioni di queste società, come Figma, che è salita del 7,4%, HubSpot che ha guadagnato il 2,6% e Salesforce il 2,3%.

Secondo Bloomberg, OpenAI ha già dimostrato di avere un tocco d’oro quando si tratta di collaborare con altre aziende tecnologiche per implementare i suoi prodotti di intelligenza artificiale, ma il suo potere di influenzare il mercato azionario si sta rapidamente estendendo anche ad aziende con cui ha solo brevemente discusso una collaborazione.