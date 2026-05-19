Bollette elettriche in Italia più care del resto d’Europa, perché paghiamo così tanto

Il report di Bruxelles svela i motivi dei costi della luce più alti in Italia: pesano la dipendenza dal gas naturale e la scarsa flessibilità green

Foto di Giorgia Bonamoneta

Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato:

Bollette elettriche in Italia più care del resto d’Europa, perché paghiamo così tanto
ANSA
Bollette elettriche in Italia più care del resto d'Europa.

In Italia paghiamo l’elettricità più alta d’Europa. La fotografia è stata scattata dalla Commissione Europea e ci racconta di un costo medio che in Europa è di 85 euro al megawattora, mentre in Italia è di 116 euro al megawattora. Secondo la Commissione, per abbassare il costo dell’elettricità bisogna puntare sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Ma perché proprio in Italia l’energia costa così tanto? Anche in questo caso la risposta ci è arrivata dalla Commissione Europea, che analizza i dati degli ultimi quattro anni dall’attuazione del RePowerEu. La replica è che l’Italia dipende dal gas naturale e, inoltre, è poco flessibile in termini di fonti non fossili.

Il prezzo dell’elettricità in Europa

La Commissione Europea ha pubblicato un report sul costo dell’energia in Europa. Ne scatta una fotografia a quattro anni di distanza dall’attuazione del RePowerEu, il piano che voleva ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni energetiche russe.

Quello che emerge è la necessità, ancora più accentuata con l’attuale crisi energetica in corso, di puntare sul risparmio energetico, sull’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (che da sole non bastano) e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Facendoci aiutare dai numeri per capire quanto costa l’elettricità in Italia rispetto all’Europa, basta guardare la media europea. I numeri ci dicono che:

  • in Europa l’elettricità costa in media 85 euro al megawattora;
  • in Italia il prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso nel 2025 è stato di 116 euro al megawattora.

Perché l’elettricità ci costa così tanto?

La Commissione spiega anche perché l’Italia arrivi a pagare la cifra più alta d’Europa, ovvero la sua dipendenza dal gas naturale per la produzione elettrica. Ma non solo: l’Italia sembra essere anche poco flessibile in termini di fonti non fossili e capacità di interconnessione.

Tutti elementi che, alla luce della crisi energetica internazionale, vanno a peggiorare la situazione dei costi.

In Italia, i combustibili fossili hanno rappresentato il 52,3% della produzione di energia elettrica del 2025, la quinta quota più alta di combustibili fossili nel mix energetico di un Paese dell’Unione Europea.

In altre parole, i combustibili fossili rappresentano in Italia la tecnologia dominante per la produzione di energia elettrica e questo ne determina i prezzi più alti.

Il motivo per cui poi sono aumentati così tanto nel corso del 2025 è dovuto proprio all’aumento del costo di approvvigionamento del gas naturale e alla limitata produzione da fonti rinnovabili, proprio come aveva già indicato Pedro Sanchez a inizio crisi.

L’Italia è un Paese vulnerabile

Il rapporto della Commissione evidenzia anche altro, ovvero che i costi diurni sono diminuiti negli anni a causa della crescente integrazione dell’energia solare, ma che l’Italia rimane comunque più vulnerabile alle impennate dei prezzi durante le ore di punta.

Il perché è anche semplice da comprendere: la diminuzione della produzione solare nelle ore serali e notturne, combinata con la limitata flessibilità delle fonti non fossili, costringe le centrali termoelettriche ad aumentare la produzione per colmare il divario tra domanda e offerta.

Sempre facendo riferimento ai numeri per comprendere il fenomeno: nel 2025 i differenziali di prezzo in Italia si sono attestati su una media di 46 euro al megawattora, in calo del 36% rispetto al 2024, un valore comunque superiore alla media UE di 12,1 euro al megawattora.

 

Accise Commissione europea Efficienza energetica Gas