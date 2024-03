Fonte: ANSA Sergio Ermotti, il banchiere più pagato d'Europa

I banchieri d’Europa raggiungono stipendi milionari. Tra i più pagati spuntano i nomi di francesi, tedeschi e italiani. Non sfugge, tra questi, il nome di Sergio Ermotti. Nel 2023 si è insediato alla guida di Ubs ed è, a distanza di 9 mesi, diventato il banchiere più pagato d’Europa.

Prima di lui, Ralph Hamers aveva guadagnato 12,6 milioni di franchi svizzeri come ceo, ma Ermotti lo ha superato. Sono diversi i banchieri ben pagati e non mancano gli italiani. Chi sono i banchieri paperoni d’Europa?

I banchieri più pagati in Europa: chi sono

La classifica dei banchieri più pagai d’Europa comprende una decina di nomi, ma quelli che superano il milione sono i più interessanti. La lista crescente è suddivisa in milioni di euro guadagnati. Al gradito più basso si trova Pier Luigi Montani, ceo di Bper, con 1,15 milioni di guadano. Penultimo Giuseppe Castana, ceo di Banco Bpm, con 3 milioni di euro e terzultimo, prima di un incremento notevole nei guadagni, c’è Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, con 4 milioni di euro.

Il salto, come anticipato, è piuttosto importante. Si passa dai 4 milioni di Messina ai 9,75 di Andrea Orcel, ceo di Unicredit. Il seconda posizione Ana Botin, ceo di Santander con 11,7 milioni di euro e infine Bruno Ermotti, ceo di Ubs con 14,7 milioni di euro. Tra i nomi europei anche Venkatakrishnan di Barclays (11 milioni) e Christian Sewing di Deutsche Bank (9,9 milioni )

Sopra tutti, per fare un confronto impari e oltre i confini europei, si trova David Salomon, ceo di Goldman Sachs, con 31 milioni di dollari. La decisione di alzare la retribuzione del ceo ha fatto molto discutere. Infatti il 2023 non è stato un buon anno, con l’utile netto sceso del 24%, eppure è stato deciso un aumento del 24% sul suo stipendio. Il board ha giustificato l’aumento con dei bonus variabili (8,7 milioni in contanti e 20,3 milioni in azioni).

I nomi italiani: da Orcel a Ermotti

Il nome di Sergio Ermotti fa capolino dall’alto della classifica. Nel 2024 risulta essere il banchiere più pagato d’Europa con i suoi 14,4 milioni di franchi, pari a circa 12,7 milioni di euro. Il compenso è stato calcolato su 9 mesi, il periodo di tempo trascorso dalla sua assunzione.

Secondo quanto riportato dal rapporto annuale dell’istituto bancario, i 14,4 milioni di euro di Ermotti sono suddivisi in 2,1 milioni di salario fisso e 12,3 milioni di parte variabile come performance award. Si tratta di una quantità vicina a quella percepita dall’intero board (15,2 milioni di franchi).

Altro nome tra i più pagati d’Europa è quello di Andrea Orcel alla guida di Unicredit. La banca ha rivisto la politica di remunerazione di 827 manager di prima linea, compreso quello di amministratore delegato. I 9,75 milioni di euro di stipendio sono suddivisi tra 350 mila euro di fisso e 750 mila euro dei variabili. Nel 2023 Orcel ha centrato tutti gli obiettivi di performance e ha così raggiunto la maxi cifra dello stipendio.