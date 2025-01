Fonte: iStock Aumentano le azioni Netflix.

Nel primo giorno di trading del 2025, le azioni di Netflix hanno registrato un’impennata da record, guadagnando oltre il 14% e portando il valore del titolo a 994,36 dollari.

Questo risultato è il culmine di un trimestre straordinario che ha visto la piattaforma registrare numeri da record grazie a un’offerta di contenuti di alta qualità e all’ingresso nel mercato dello streaming sportivo in diretta. Se i guadagni dovessero mantenersi, la capitalizzazione di mercato dell’azienda potrebbe aumentare di circa 53 miliardi di dollari, toccando un valore complessivo di 425 miliardi di dollari.

Sale il target price delle azioni Netflix

Nel quarto trimestre del 2024, Netflix ha conquistato 18,9 milioni di nuovi abbonati e, con un risultato ben al di sopra delle previsioni di Wall Street, che stimavano un incremento di soli 9,2 milioni che ha portato il target price delle sue azioni a 970 dollari nel 2025, rispetto al precedente valore di 922,50.

Alcuni analisti, come quelli di Morgan Stanley, hanno evidenziato che il vantaggio in scala di Netflix e la sua capacità di investimento nel business sono tra le principali ragioni per il continuo potenziale di crescita della società. Infatti il dato degli abbonamenti non solo ha superato le aspettative ma ha anche segnato un aumento rispetto ai 13,1 milioni dell’anno precedente, confermando il continuo e solido trend di crescita dell’azienda.

La svolta strategica

La vera svolta per Netflix è arrivata nel 2024, l’anno in cui la piattaforma ha fatto il grande salto nel mondo degli sport in diretta con le partite della Nfl. Oltre a trasmettere due partite della Nfl a Natale, l’azienda ha concluso accordi con la Wwe. Inoltre ha acquisito i diritti di trasmissione per i Mondiali di Calcio Femminile 2027 e 2031, ampliando così ulteriormente la sua offerta e la sua portata globale. Questi sviluppi hanno avuto un impatto immediato sul numero di visualizzazioni e abbonamenti, con decine di milioni di spettatori che hanno seguito questi eventi.

Il risultato record delle azioni di oggi, quindi, non è casuale: Netflix ha investito in contenuti che spaziano dalle produzioni originali di successo a eventi sportivi in diretta, diventando un attore chiave anche in questo nuovo segmento.

Gli analisti di Morgan Stanley, a tal proposito, hanno sottolineato come l’azienda stia sfruttando il suo status di leader nell’industria dello streaming, attraendo un pubblico tanto vasto e diversificato attraverso una varietà di contenuti è un vantaggio competitivo che ha portato i prezzi delle azioni a nuovi livelli.

Le previsioni 2025 sulle Azioni Netflix

In concomitanza con il boom di abbonamenti, Netflix ha annunciato anche un aumento dei prezzi per la maggior parte dei suoi piani. Nonostante i timori che questi aumenti possano incorrere in una reazione negativa da parte degli utenti, gli analisti di J.P. Morgan sono ottimisti, prevedendo che, con l’offerta di contenuti sempre più ricca, l’impatto sui consumatori sarà limitato. La crescente domanda di contenuti esclusivi, insieme all’ingresso nello sport in diretta, dovrebbe rendere gli aumenti di prezzo facilmente sostenibili.

C’è da dire, però, che anche se questo è stato un anno brillante per Netflix – che ha visto le sue azioni crescere di ben 83%, mentre concorrenti come Disney e Warner Bros. Discovery hanno avuto performance meno brillanti – con la rapida ascesa della sua valutazione, molti investitori si interrogano sulla sostenibilità di questi livelli di crescita e sulla capacità dell’azienda di mantenere il suo slancio nel 2025 e oltre.

L’ascesa di Netflix non è solo un successo per l’azienda stessa, ma segnala una trasformazione più ampia nel settore dei media. Tuttavia, con l’attenzione ora rivolta al 2025, la domanda che molti si pongono è se Netflix riuscirà a mantenere questa traiettoria di crescita, o se incontrerà nuove sfide economiche e competitive.