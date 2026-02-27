Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros, e spiana la strada a Paramount

Il testa a testa per l'aggiudicazione degli studios sembra ora aver dato un risultato a favore di Paramount, che da ultimo ha messo sul piatto 31 dollari ad azione, mentre Netflix ha passato la mano

Netflix si è ritirata dalla corsa all’acquisizione di Warner Bros. Discovery, lasciando al concorrente Paramount Skydance l’opportunità di aggiudicarsi l’accordo da 111 miliardi di dollari per gli storici studios di Hollywood. Il leader del settore dello streaming ha dichiarato che, pur ritenendo che il suo accordo avrebbe superato il vaglio delle autorità di regolamentazione e creato valore per gli azionisti, non intende continuare a presentare offerte.

L’annuncio del ritiro

Netflix ha annunciato ieri di aver rifiutato di aumentare la sua offerta per Warner Bros. Discovery (WBD). Il leader del settore dello streaming aveva precedentemente ricevuto comunicazione da WBD che il suo Consiglio di Amministrazione aveva stabilito che l’ultima proposta di Paramount Skydance (PSKY) costituiva una “Proposta Superiore” ai sensi dei termini dell’accordo di fusione esistente tra WBD e Netflix.

“L’operazione che abbiamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro verso l’approvazione normativa. Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per eguagliare l’ultima offerta di Paramount Skydance, l’accordo non è più finanziariamente attraente, quindi ci rifiutiamo di adeguarci all’offerta di Paramount Skydance”.

Questa transazione, ha aggiunto l’azienda, “è sempre stata un’opzione ‘nice to have’ al giusto prezzo, non un ‘must have’ a qualsiasi prezzo”.

Netflix ha siglato un accordo da 82,7 miliardi di dollari, inclusi i debiti assunti, per acquisire gli studios e le attività di streaming di Warner Bros. a dicembre, ma le ripetute controfferte di Paramount per l’intera azienda hanno mantenuto aperta l’asta.

Warner Bros considera 31 dollari adeguati

Sempre ieri sera, Warner Bros. aveva confermato che l’ultima offerta di Paramount, pari a 31 dollari ad azione fosse quella migliore sinora ricevuta. La decisione era giunta a seguito di un processo di rivalutazione delle offerte, dopo l’ultimo rilancio di Paramount, che evidentemente Netflix ha giudicato fuori della sua portata ed ha abbandonato la partita.

Su cosa si concentrerà ora Netflix

Quest’anno, ha affermato il colosso dello streaming,

“investiremo circa 20 miliardi di dollari in film e serie di qualità e amplieremo la nostra offerta di intrattenimento. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, riprenderemo anche il nostro programma di riacquisto di azioni”.

La reazione dei mercati

Le azioni Netflix sono balzate fino al 13% nelle contrattazioni after-hours, a indicare che gli investitori erano contenti di vedere l’azienda abbandonare l’accordo. Warner Bros. è scesa, con gli investitori che non si aspettavano più una guerra di offerte. Le azioni Paramount sono rimaste pressoché invariate.

I prossimi passi

La Paramount sarà sottoposta a un esame approfondito per il suo accordo. La Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti aveva programmato un’udienza per il 4 marzo per riesaminare la vendita di WBD, dopo un’udienza tenutasi all’inizio di questo mese. Il senatore del New Jersey Cory Booker, democratico, ha nuovamente invitato Ellison a partecipare.

Anche Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, è intervenuta sull’accordo con la Paramount. “Una fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. è un disastro antitrust che minaccia prezzi più alti e una minore scelta per le famiglie americane”, ha dichiarato in una nota. “Una manciata di miliardari allineati a Trump sta cercando di prendere il controllo di ciò che guardate e di farvi pagare il prezzo che vogliono”.