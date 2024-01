Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Anno nuovo, tempo di bilanci (anche per i miliardari): pubblicata una nuova classifica delle persone più ricche del mondo: la lista dei 500 paperoni globali vede più o meno sempre gli stessi nomi. Ciò che cambia è l’andamento della loro ricchezza, legato all’andamento delle azioni delle loro aziende.

Classifica delle persone più ricche al mondo

Sì, perché i super-ricchi, nella maggior parte dei casi, non percepiscono unicamente stipendi come i loro dipendenti. Vengono invece pagati soprattutto con le azioni delle loro aziende, che vengono tassate meno del denaro. Ci penseranno poi i prestiti bancari a riempire le tasche dei paperoni di denaro liquido, ottenuto offrendo pacchetti di azioni a garanzia. Si aggiunga poi il ricorso a paradisi fiscali o, comunque, a Stati in cui la tassazione è più gentile ed ecco che i ricchi riescono a pagare percentualmente meno tasse dei loro dipendenti.

La Top 10 dei più ricchi del mondo vede il dominio americano, appena variegato dalla presenza di un francese e di un messicano. Ecco la lista dell’agenzia Bloomberg (i patrimoni sono espressi in dollari):

Elon Musk – 229 miliardi (Usa); Bernard Arnault – 179 miliardi (Francia); Jeff Bezos – 177 miliardi (Usa); Bill Gates – 141 miliardi (Usa); Steve Ballmer – 131 miliardi (Usa); Mark Zuckerberg – 128 miliardi (Usa); Larry Page – 126 miliardi (Usa); Larry Ellison – 123 miliardi (Usa); Sergey Brin e Warren Buffett a pari merito con 120 miliardi (Usa); Carlos Slim – 105 miliardi (Messico).

Come si nota, la classifica è dominata dai patron delle Big Tech americane, con in testa Elon Musk, papà di Tesla e X. I due “intrusi” sono il francese Bernard Arnault, alla guida del colosso del lusso Lvmh (Dom Pérignon, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Givenchy, ecc…) e il messicano Carlos Slim (editoria, banche, assicurazioni, tabacco e petrolio).

La classifica viene chiusa dallo svizzero Thomas Straumann, che si piazza al 500° posto con un patrimonio di 5,55 miliardi di dollari. Straumann è il direttore ed ex presidente di Straumann Holding, leader nella produzione di impianti dentali.

Gli italiani più ricchi del mondo

Sono 6 gli italiani presenti nella lista delle persone più ricche al mondo secondo Bloomberg:

45° posto Giovanni Ferrero e famiglia – 33,7 miliardi;

e famiglia – 33,7 miliardi; 129° posto Paolo Rocca e famiglia – 15 miliardi;

e famiglia – 15 miliardi; 358° posto Piero Ferrari – 7,14 miliardi;

– 7,14 miliardi; 375° posto Giorgio Armani – 6,86 miliardi;

– 6,86 miliardi; 483° posto Miuccia Prada 5,72 miliardi;

5,72 miliardi; 490° posto Patrizio Bertelli 5,67 miliardi.

Con la scomparsa del capostipite, la famiglia Berlusconi esce dalla lista dei più ricchi del mondo. Nella classifica del 2022 Silvio Berlusconi si piazzava al 301° posto con un patrimonio di 8,77 miliardi. Ora che la sua eredità è stata suddivisa fra gli eredi, il nome di Berlusconi è uscito di scena.

La donna più ricca del mondo

La donna più ricca al mondo è la francese Françoise Bettencourt Meyers, al 12° posto in classifica con un patrimonio che sfiora i 100 miliardi di dollari (99,7). Bettencourt Meyers controlla un terzo di L’Oreal, il più grande produttore di cosmetici al mondo. L’impero francese della bellezza venne fondato nel 1909 da Eugene Schueller, nonno di Françoise Bettencourt Meyers.