Il fondatore di Amazon torna in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta dall'autunno del 2021, con un patrimonio da 200 miliardi di dollari

Fonte: ANSA Il Ceo di SpaceX e proprietario di Twitter, Elon Musk

Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo: in cima al Bloomberg Billionaires Index c’è Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, che torna ad essere il miliardario più ricco per la prima volta dall’autunno del 2021.

Cambia così la classifica dei super Paperoni del mondo, che negli ultimi anni ha visto alternarsi sul podio Musk, Bezos e Bernard Arnault, l’amministratore delegato francese del gruppo del lusso di Lvmh.

I patrimoni stellari (netti)

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, che misura la ricchezza personale in base ai cambiamenti nei mercati e nell’economia, il patrimonio netto di Jeff Bezos ammonta a 200 miliardi di dollari. La ricchezza personale di Elon Musk è, invece, di 198 miliardi di dollari mentre quella del patron di Lvmh Bernard Arnault si attesta a 197 miliardi di dollari.





I motivi del successo di Bezos

Bezos, che si è dimesso da amministratore delegato e ha assunto la carica di presidente esecutivo di Amazon nel 2021, ha avviato un piano di cessione per “fare cassa”: recentemente ha venduto 12 milioni di azioni e prevede di cederne fino a 50 milioni in 12 mesi. I titoli valgono 8,6 miliardi di dollari al prezzo attuale di 172,13 dollari per azione, ed è facile pensare che il miliardario possa mantenere il primato di Paperone mondiale ancora per molto.

Ha inoltre diversificato gli investimenti, compresi quelli nel settore spaziale con Blue Origin, che potrebbe fargli coronare il sogno di andare nello spazio. Lo spostamento della sua residenza da Seattle, nello stato di Washington, alla Florida gli consente di evitare le tasse sul capital gain, andando così ad aumentare la sua fortuna.

Perché Musk ha perso il podio

Al contrario, il patrimonio di Musk è diminuito di oltre 30 miliardi di dollari. Un calo dovuto al rosso delle azioni di Tesla: il titolo dall’inizio dell’anno ha perso il 28%, circa 130 miliardi di capitale andato in fumo. Tesla ha inoltre dovuto abbassare i prezzi delle vetture per far fronte a una concorrenza più vasta e agguerrita (la casa cinese BYD è ormai più grossa della Tesla e offre veicoli simili a prezzi è più bassi), mentre continua ad affrontare problemi di qualità e richiami alle auto.

Musk inoltre non ha più diritto al mega pacchetto salariale da 55 miliardi di dollari approvato dal cda di Tesl nel 2018. Lo ha stabilito un giudice del Delaware, accogliendo dopo più di cinque anni una causa presentata da alcuni degli azionisti della casa americana, che accusavano Musk e i vertici di Tesla di violare i doveri che hanno nei loro confronti, causando uno spreco di risorse aziendali e un arricchimento ingiusto e sproporzionato per lo stesso Musk.

Ulteriori guai per Musk arrivano dal fronte X, l’ex Twitter, il social network che ha acquistato a ottobre 2022 per 44 miliardi di dollari. Quattro ex dirigenti di Twitter hanno fatto causa per oltre 128 milioni di dollari di indennità di fine rapporto non versata.

La top ten di Bloomberg

Questa la classifica dei primi dieci uomini più ricchi al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index: