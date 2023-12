Cambio di marcia a Givenchy: Matthew Williams firma l’ultima collezione

Fonte: IPA Matthew Williams.

Attesi grandi cambiamenti per maison Ghivency: è in arrivo un nuovo direttore creativo, che sarà al timo del brand dal primo gennaio 2024. L’ultima collezione firmata dal fondatore di Alyxstudio sarà la Pre-Fall 2024, che verrà presentata a breve.

Fondata nel 1952, Givenchy ha visto una serie di designer assumere l’eredità della casa da quando il fondatore si è ritirato nel 1995: a partire da John Galliano, seguito poi da Alexander McQueen, Julien Macdonald, Tisci e Clare Waight Keller. Williams è stato annunciato come settimo direttore creativo della maison, proprio mentre la pandemia di Covid-19 attanagliava il mondo.

Chi è Matthew Williams?

Il talento nato a Chicago, che ha lavorato con Kanye West e Lady Gaga all’inizio della sua carriera, ha fondato il suo marchio 1017 Alyx 9SM nel 2015 ed è stato selezionato per il premio LVMH per i giovani stilisti l’anno successivo.

Williams mise a segno le sue trattative contrattuali con LVMH tramite Zoom e svelò le sue prime collezioni durante l’epidemia di coronavirus, con spettatori mascherati e distanziati. È stato in grado di mettere in scena la sua prima sfilata solo per la stagione dell’autunno 2021, attingendo alla sua vasta rete di amici musicisti per curare sottofondi sonori di forte impatto.

Fonte: IPA

Williams ha quindi progettato abiti couture per alcuni VIP, tra cui Jodie Foster e Kendall Jenner, e per una sfilata di alta gioielleria Tiffany & Co. a New York lo scorso settembre, ma non ha presentato alcuna collezione di alta moda durante la Paris Couture Week. Universalmente riconosciuto come un talento di moda versatile, con una visione acuta, forti connessioni culturali e artistiche e formidabili abilità tecniche. Quando si è unito alla casa francese, Williams era meglio conosciuto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Nike, Moncler, Dior, Stüssy e Audemars Piguet.

Chi prenderà il suo posto?

«Guidare la direzione creativa di Givenchy è stato, come ho detto al mio arrivo nel 2020, il sogno di una vita – ha dichiarato Williams -. Nel corso di questi tre anni, mi sono sforzato di perpetuare l’eredità del signor Hubert de Givenchy portando la mia visione creativa e vorrei ringraziare sinceramente lo studio, Renaud de Lesquen e LVMH per questa incredibile opportunità».

È indubbio che Givenchy sia nelle prime fasi della sua ricerca del successore di Williams, e questo scatenerà sicuramente un gioco di ipotesi su chi potrebbe essere il suo successore. Nella dichiarazione rilasciata all stampa, Givenchy ha ringraziato Williams per aver aiutato la maison a modernizzare la sua gamma di prodotti, contribuendo a “nuovo slancio sulla scena internazionale, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone”.

Renaud De Lesquen, presidente e amministratore delegato di Givenchy, ha ringraziato personalmente Williams per tutta l’energia che ha portato a Givenchy: «Le sue collezioni, risolutamente creative e contemporanee, hanno scatenato una nuova dinamica e hanno trovato il loro pubblico. Mi unisco a tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con Matthew nell’augurargli ogni successo nelle sue prossime iniziative», ha dichiarato De Lesquen.