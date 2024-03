L’Italia può vantare ben 19 donne miliardarie, piazzandosi al quarto posto della speciale classifica tra i Paesi che ospitano il maggior numero di imprenditrici ultra miliardarie. Dietro a colossi come Stati Uniti, Cina e Germania, infatti, l’Italia è ai piedi del podio con 19 figure di spicco per l’economia nostrana, donne che possono contare su oltre 1 miliardo di patrimonio secondo lo studio condotto da City Index redatto in base al patrimonio dei miliardari stilato annualmente dalla rivista Forbes.

Tanti i nomi noti tra le 19 italiane, il cui patrimonio complessivo è però lontano da quello della più ricca in assoluto al mondo che può vantare guadagni da oltre 90 miliardi. Cifre da capogiro, considerando che la prima italiana in classifica ha un patrimonio di poco più di 7 miliardi. Ma chi sono le donne più ricche d’Italia e quali quelle col patrimonio più importante in tutto il mondo?

Le 19 donne più ricche d’Italia

Come detto, il nostro Paese annovera ben 19 donne tra le più ricche al mondo. A guidare questa speciale classifica, con un patrimonio di 7,3 miliardi c’è Massimiliana Landini Aleotti, ereditiera della famiglia Aleotti che possiede il Gruppo Menarini. Una valutazione, sottolineano fonti vicine alla donna considerata la più ricca del Paese, fatte da Forbes e che sarebbe in linea teorica. Landini Aleotti dal 2014 ha ereditato, assieme ai suoi 3 figli, il colosso della farmaceutica Menarini da suo marito Alberto Aleotti.

Miuccia Prada, con i suoi 5,8 miliardi, è la seconda donna più ricca del Paese. Signora della moda, è diventata un punto di riferimento per il mondo delle passerelle, ma non solo. Del suo patrimonio, fatto di guadagni con Prada, parte arriva anche dagli investimenti fatti in vari settori che hanno portato avanti in maniera decisa e fortunata la visione della stilista milanese.

Con 4 miliardi di patrimonio, poi, segue Nicoletta Zampillo, vedova di Leonardo Del Vecchio, una delle eredi del patrimonio del fondatore di Luxottica. Con Marisa Del Vecchio e Paola Del Vecchio, la moglie dell’imprenditore è tra le più ricche d’Italia. Dal matrimonio con l’87enne morto nel giugno 2022 è nato Leonardo Maria Del Vecchio, tra le new entry tra i giovani più ricchi del Paese.

Ai piedi del podio c’è Alessandra Garavoglia, sorella di Luca Garavoglia, e consigliera di amministrazione del Gruppo Campari, una delle più grandi aziende di bevande alcoliche al mondo. Poi Isabella Seragnoli, a capo di Coesia (gruppo specializzato in prodotti industriali e di packaging con sede a Bologna) con un patrimonio di 2,8 miliardi, seguita da Sabrina e Barbara Benetton (1,8 e 1,5 miliardi) e Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris.

Nel settore manifattura e beverage c’è Susan Carol Holland con una ricchezza di 3,2 miliardi di dollari, che dopo aver cominciato la propria carriera come logopedista al Policlinico di Milano è arrivata a presiedere Amplifon, del settore apparecchi acustici creato a Milano nel 1950 dal padre Algernon Chartes Holland.

Presenti anche Marina Berlusconi e Marina Caprotti. Con un patrimonio di 1,9 miliardi nella lista di Forbes, la figlia del Cavaliere è stata messa a capo dell’impero lasciato dal padre nel giugno 2023 ed è presidente Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Marina Caprotti, invece, è la figlia di Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga. Alla morte del padre ha ereditatoinsieme alla madre, il 70% della Supermarkets Italiani, la holding che dal 2006 controllava anche Esselunga.

Dagli Usa al Regno Unito, le più ricche al mondo

Ma la più ricca al mondo, per buona pace delle italiane, è della Francia. Parliamo di Francoise Bettencourt Meyers, proprietaria di L’Oreal, con un patrimonio netto di 90,2 miliardi. Cifre folli, ma ancora ben lontane da quelle di Jeff Bezos ed Elon Musk. Tra le 5 donne più ricche del mondo, poi, prende piede l’America, con la guida di Walmart Alice Walton con 63,7 miliardi di patrimonio e la newyorkese Julia Koch al terzo posto con 59,8 miliardi di dollari.

Ai piedi dello speciale podio mondiale c’è l’ereditiera di Mars, Jacqueline Mars, al quarto posto con un patrimonio di 39,5 miliardi, seguita da Miriam Adelson con 36,1 miliardi. Denise Coates, invece, è una delle due donne miliardarie nel Regno Unito. Si tratta della fondatrice, azionista di maggioranza e amministratore delegato della società di gioco online Bet365, con un patrimonio netto di 7,9 miliardi.

Ma chi è alle spalle dell’Italia per numero di miliardarie? Al quinto posto troviamo l’India, con 15 donne che però vengono guidate da Savitri Jindal il cui patrimonio è però superiore rispetto a quello delle ricche d’Italia: 20,2 miliardi di dollari.