Fonte: ANSA Francesco Totti sta per vendere la sua società immobiliare agli israeliani

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha ceduto la sua società Immobiliare Dieci per 5 milioni di euro a B.A.R. assets and Hotels in Rome ltd, un gruppo israeliano di Tel Aviv specializzato in progetti di ristrutturazione di hotel. Dieci, gestita dal fratello Riccardo, è titolare di due contratti di leasing immobiliare che riguardano due palazzi della Capitale.

Totti vende Immobiliare Dieci: 90 famiglie a rischio sgombero

L’azienda di Totti è titolare di due contratti di leasing immobiliare con banca Mps che riguardano un immobile in via Rasella e un residence nel quartiere di Tor Tre Teste.

Il primo si trova di fronte al luogo dove nel 1944 ci fu l’attentato organizzato da un gruppo di partigiani ai danni del battaglione di Bolzano delle forze di occupazione tedesche, culminato con l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Oggi, la zona è ricca di hotel, B&B, osterie, e si prefigura come il luogo ideale per un investimento nell’hotellerie.

Il secondo è uno stabile moderno, inizialmente venduto da Fimit a Mps leasing & factoring nel 2007 e poi dato in leasing alla società di Totti. I nuovi proprietari hanno già confermato i contratti di locazione dei negozi presenti al piano terra, garantendo così la continuità delle attività commerciali.

Il residence è stato affittato al Comune per ospitare 90 famiglie, in attesa da anni di un alloggio popolare, che ora rischiano di essere sfrattate. Il nuovo proprietario, infatti, ha in programma di costruire centri commerciali, residenziali e alberghieri fra cui 12 hotel di cui almeno cinque con oltre 600 camere.

Immobiliare Dieci: una spina nel fianco per Totti

La mossa di Totti è servita per sistemare i conti della sua società, che l’anno scorso ha registrato un rosso di quasi un milione di euro. Il 2023 è stato un anno altalenante per gli affari di Totti, con alcune sue società che hanno registrato perdite significative, soprattutto nel settore immobiliare, mentre è andata meglio con le attività legate al mondo del calcio.

La perdita più consistente è quella con Immobiliare Vetulonia, in negativo per una cifra pari a 967mila euro, mentre con Immobiliare Dieci ha perso circa 33mila euro. It scouting Srl, società nata con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti del calcio, ha registrato nel 2023 un meno 17.618 euro. Perdita più contenuta per Tz service, fondata con Alessandro Zaffarani per la gestione di campi da padel, con una perdita di 3.392 euro.

Nonostante le diverse perdite, non tutte le società di Totti hanno chiuso l’anno in negativo. Numberten, che opera come agenzia per calciatori e sportivi, ha generato un utile di 41.315 euro. Risultato migliore per CT10, società di procuratori sportivi fondata dall’ex calciatore , che ha registrato un utile pari a 70.244 euro. L’unica immobiliare in attivo risulta Longarina srl, con un guadagno di 25.802 euro.

Non è andata molto meglio alla sua ex Ilary Blasi. La conduttrice ha provato come l’ex marito a investire nel business dei procuratori sportivi senza grande successo: la sua Number Five srl ha chiuso il bilancio 2023 in rosso di 8.390 euro.