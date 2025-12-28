Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Stabilite le fermate della metro D di Roma

Il tracciato su cui si svilupperà la Metro D di Roma, denominata linea gialla, è stato definitivamente scelto dopo una riunione convocata il 23 dicembre dal sindaco Roberto Gualtieri con gli assessori capitolini ai Trasporti e all’Urbanistica. La Metro D viene descritta come uno dei progetti più ambiziosi per la mobilità della Capitale, anche per dimensioni e complessità. Il Comune, nel marzo 2024, ha stanziato risorse per la “project review” dell’opera, un passaggio necessario per aggiornare e rimettere in carreggiata un’infrastruttura che da anni compare nei piani della città.

Quali fermate farà la Metro D, il percorso

Come riporta RomaToday, il capolinea della Metro D è indicato in Nomentana Gra. Da qui la linea proseguirebbe lungo un asse nord-sud, con fermate previste in aree residenziali e di scambio. Dopo Nomentana Gra le stazioni elencate sono:

Ojetti

Talenti

Adriatico

Jonio (con interscambio con la B1)

Vaglia

Val d’Ala

Villa Chigi

Nemorense

Buenos Aires

Fiume

Barberini (con interscambio con la Metro A)

Venezia (con interscambio con la Metro C)

Da lì, il tracciato proseguirebbe verso Trastevere con:

Piazza Mastai

Ippolito Nievo

Stazione di Trastevere

E poi ancora, in direzione sud-ovest:

Fermi

Greppi

San Camillo Forlanini

Morelli/Colli Portuensi

La Loggia

Bonelli

Magliana Nuova

Eur Magliana (con interscambio con la Metro B)

Agricoltura

Tintoretto

Roma 70

Il disegno complessivo punta su due elementi: l’attraversamento del centro con interscambi strategici (A a Barberini e C a Venezia) e un collegamento strutturato tra quadranti nord e sud, passando da Trastevere.

Il costo della metro D

Si prevede un costo superiore a 9 miliardi di euro per la realizzazione della Metro D di Roma. A fronte del tracciato definito, restano però punti ancora da chiarire. Il primo riguarda il nodo di Trastevere, che per posizione e complessità urbana può condizionare le soluzioni tecniche e i cantieri. Il secondo punto è un possibile raccordo con la FL3 alla fermata Quattro Venti per integrare rete metro e ferrovie urbane. La lunghezza sarà di circa 30,5 chilometri e serviranno, secondo le stime, almeno 10 anni per completare i lavori. L’inizio è previsto inoltre nel 2027. I treni, come già per la metropolitana C saranno driverless, cioè senza conducente.

Le fermate che verranno realizzate nella prima fase dei lavori saranno: Ojetti, Talenti, Adriatico, Jonio (dove sarà realizzato lo scambio con linea B1), Vaglia, Val d’Ala, Villa Chigi e Nemorense (due stazioni). Queste potrebbero essere attive prima della conclusione di tutta la linea perché a Nemorense ci sarebbe la possibilità di far invertire il senso di marcia dei treni.

Cosa cambierebbe per chi si muove a Roma

Se realizzata, la Metro D avrebbe un ruolo di collegamento tra aree molto popolate e nodi di lavoro, rafforzando gli interscambi con le altre linee in punti chiave. La presenza di fermate come Jonio, Barberini, Venezia, Trastevere ed Eur Magliana punta a creare una dorsale capace di alleggerire alcune direttrici oggi cariche su autobus e rete stradale.