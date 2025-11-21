Dieselgate, 10 anni dopo il più grande scandalo dell’industria dell’auto

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

È il 2015 e l’industria dell’auto trema: negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Dieselgate. Volkswagen viene accusata di aver truccato quasi mezzo milione di auto diesel per falsare le emissioni. In realtà, le auto coinvolte erano 11 milioni in tutto il mondo.

Da allora Volkswagen ha pagato 33 miliardi di dollari in multe, rimborsi e cause. Il Dieselgate ha travolto moltissime case automobilistiche, che finirono sotto inchiesta per i dati truccati delle emissioni.

Il Dieselgate non è solo uno scandalo passato, non solo perché i rimborsi vanno avanti ancora oggi, ma perché ha cambiato per sempre la mobilità, le regole e le scelte industriali verso una maggiore sostenibilità.