Il 3 luglio all’aeroporto di Catania i voli restano fermi per ostacoli sulle direttrici: molti passeggeri non sono riusciti a partire verso la propria destinazione a causa dei ritardi

Aeroporto di Catania chiuso per una gru in pista

Giornata pessima per i viaggiatori siciliani. La società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso ha comunicato proprio oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza, per la presenza di ostacoli a ovest della pista che impediscono condizioni di volo sicure.

La misura, valida fino alle 9 locali, è stata definita temporanea. La Sac ha precisato, rassicurando i viaggiatori sulla gestione della situazione, che:

sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi.

Aeroporto di Catania, una gru sollevata all’origine del problema

Pare che la sospensione sia dovuta a una gru rimasta sollevata all’interno dell’area aeroportuale. La sua vicinanza alla pista ha creato quindi un impedimento alle operazioni, rendendo inevitabile lo stop per tutelare la sicurezza di personale e viaggiatori.

Insomma, non una giornata semplice per chi desidera allontanarsi dalla città, considerato che nella giornata di oggi e domani è previsto, per chi si reca in Francia, uno sciopero dei controllori di volo. Sul suolo italiano bisognerà fare attenzione il 10 luglio, quando ci saranno degli scioperi locali del trasporto aereo (qui potete trovare il calendario completo degli scioperi di luglio).

Cosa possono fare i viaggiatori

La Sac nel comunicato invita tutti i viaggiatori a informarsi prima di recarsi in aeroporto, come si legge in una nota ufficiale:

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Chi deve affrontare un volo annullato, in ritardo o rinviato può verificare se ha diritto al rimborso del volo. Conviene:

controllare lo stato del volo sul sito o sull’app della compagnia;

parlare subito con il servizio clienti per alternative o rimborsi;

tenere da parte ricevute e documenti utili per eventuali richieste;

chiedere informazioni direttamente in aeroporto per assistenza immediata.

Se il problema dipende dalla compagnia, le regole europee garantiscono assistenza, rimborso o un volo alternativo, e in certi casi anche un indennizzo in base alla distanza e al ritardo accumulato.

Se invece il disservizio è causato dall’aeroporto, come in questo caso, la compagnia aerea non è tenuta a pagare indennizzi, ma resta comunque obbligata a fornire assistenza, pasti, bevande e una sistemazione in caso di lunga attesa.