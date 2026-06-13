Sciopero aerei del 13 giugno 2026: stop piloti e assistenti di volo EasyJet, disagi negli aeroporti di Verona, Cagliari e Milano Linate

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iStock Gli orari e le fasce garantite dello sciopero aereo del 13 giugno

Nuova giornata di disagi in vista per chi deve viaggiare in aereo. Sabato 13 giugno è infatti previsto uno sciopero che interesserà diversi comparti del trasporto aereo italiano, con possibili conseguenze su voli, operazioni di assistenza a terra e gestione del traffico aeroportuale. La protesta non coinvolge l’intero settore a livello nazionale, ma riguarda alcune categorie specifiche di lavoratori. Tra i soggetti interessati figurano il personale navigante di EasyJet, gli addetti ai servizi aeroportuali di Milano Linate e Cagliari e il personale Enav impegnato nel controllo del traffico aereo nello scalo di Verona. Nonostante il carattere circoscritto dell’agitazione, il rischio di ritardi e cancellazioni resta elevato, soprattutto nelle tratte operate dalla compagnia low cost britannica.

Sciopero EasyJet per piloti e assistenti di volo

La mobilitazione principale riguarda il personale di volo di EasyJet. Piloti e assistenti di volo incroceranno le braccia dalle ore 6 alle ore 24 del 13 giugno. Lo sciopero è stato proclamato da Uiltrasporti, che denuncia il mancato rinnovo del contratto collettivo del personale navigante, scaduto nel settembre 2025. In una nota, il sindacato ha spiegato di esprimere “forte preoccupazione per il mancato rinnovo del contratto collettivo del personale di volo di EasyJet” e per il “progressivo deterioramento delle relazioni industriali con l’azienda”.

Secondo Uiltrasporti, i lavoratori italiani continuano a percepire trattamenti economici inferiori rispetto ai colleghi impiegati nelle altre basi europee della compagnia. “Lavoratrici e lavoratori continuano a essere penalizzati da condizioni economiche significativamente inferiori rispetto a quelle riconosciute ai colleghi impiegati nelle altre basi europee del gruppo”, afferma il sindacato, che chiede la ripresa immediata del confronto per il rinnovo del contratto e l’adeguamento delle retribuzioni.

Le fasce orarie garantite

Come previsto dalla normativa sugli scioperi nel settore aereo, alcune fasce orarie saranno comunque tutelate. L’Enac ha comunicato che saranno garantiti i voli programmati:

dalle 7 alle 10;

dalle 18 alle 21.

Sono inoltre assicurati alcuni collegamenti considerati essenziali, in particolare quelli con le isole servite da una sola frequenza giornaliera. Resteranno garantiti anche i voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero e i collegamenti internazionali con arrivo previsto entro trenta minuti dall’avvio della protesta.

Stop anche a Verona, Cagliari e Milano Linate

La giornata del 13 giugno non interesserà soltanto EasyJet. All’aeroporto di Verona è previsto lo sciopero del personale Enav addetto al controllo del traffico aereo. La protesta durerà dalle 6 alle 24 e potrebbe influire sulla gestione di decolli e atterraggi, con possibili effetti anche sulla puntualità dei voli programmati.

A Cagliari si fermeranno invece i lavoratori della società di gestione aeroportuale Sogaer. Anche in questo caso l’agitazione coprirà l’intera giornata e potrebbe rallentare diverse attività operative all’interno dello scalo. Situazione diversa a Milano Linate, dove lo sciopero coinvolgerà il personale addetto alle operazioni nell’area del piazzale ovest. Lo stop sarà limitato a quattro ore, dalle 12 alle 16.

Cosa fare in caso di cancellazione del volo

Per i passeggeri che devono partire il 13 giugno, il consiglio è quello di monitorare costantemente lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali della compagnia aerea e degli aeroporti interessati. In caso di cancellazione, i viaggiatori hanno diritto a scegliere tra il rimborso integrale del biglietto oppure la riprotezione su un altro collegamento disponibile verso la destinazione finale.

È inoltre consigliabile conservare email, messaggi e comunicazioni ricevute dalla compagnia, documentazione che può risultare utile per eventuali richieste di assistenza o rimborso. La giornata di sciopero si inserisce in un periodo particolarmente intenso per il traffico aereo estivo e potrebbe interessare migliaia di passeggeri in partenza o in arrivo negli aeroporti coinvolti.