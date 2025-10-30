Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: il contratto

Luciano Spalletti riparte dalla Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor la società ha deciso di affidare la panchina all’ex Ct della Nazionale per cercare di risollevare un inizio stagione zoppicante e l’allenatore toscano non si è fatto scappare l’occasione di rilanciarsi in una grande squadra, così da potersi lasciare alle spalle il deludente capitolo Italia.

Il nuovo allenatore sarà il terzo attualmente a libro paga della Juventus, dopo il tecnico croato appena congedato, subentrato nella stagione passata a Thiago Motta. Un nuovo ingaggio destinato a pesare ulteriormente sulle casse bianconere.

Spalletti nuovo allenatore bianconero

Il nome dell’ex Ct è apparso da subito in testa alla lista delle preferenze del club dopo l’esonero di Tudor. L’ufficialità è attesa soltanto dopo la partita valida per la nona giornata di Serie A, ma l’accordo sarebbe cosa ormai fatta e il tecnico di Certaldo farebbe il suo debutto nel prossimo turno di sabato 1 novembre contro la Cremonese.

La riserva su Spalletti era stata però sciolta dopo l’incontro con il dg Damien Comolli ancora prima della gara contro l’Udinese, affidata nel frattempo all’allenatore della Juventus NextGen Massimo Brambilla.

Il vertice, preparato dagli “sherpa” tra le due parti, è servito a mettere a punto gli ultimi dettagli dell’accordo. Secondo le indiscrezioni, molto sarebbe ruotato attorno alla durata del contratto e alla clausola del rinnovo per la prossima stagione.

Contratto Spalletti, quanto guadagna alla Juve

La trattativa si sarebbe sbloccata con l’intesa trovata sul prolungamento automatico in caso di qualificazione in Champions: salvo sorprese dell’ultimo minuto, Spalletti sarebbe pronto a firmare un contratto di otto mesi fino al termine dell’attuale stagione, con l’opzione di estensione del contratto per almeno un altro anno al raggiungimento dell’obiettivo minimo del quarto posto in campionato.

Secondo indiscrezioni, il tecnico di Certaldo dovrebbe guadagnare circa 3 milioni netti fino a giugno 2026, intorno ai 5,55 milioni di euro lordi, con il rinnovo che scatterebbe alle stesse cifre.

Il nuovo ingaggio si andrà ad aggiungere ai contratti già presenti alla voce allenatori nel libro paga del club: oltre 16 milioni di euro già accantonati nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025 per Thiago Motta e il suo staff, più lo stipendio a Igor Tudor, che si aggirerebbe sugli 11 milioni lordi fino al 2027.

L’allenatore croato aveva rilevato l’italo-brasiliano nel marzo scorso, riuscendo a farsi confermare per il Mondiale per Club e per questa stagione. Fino alla conclusione del rapporto deciso dalla società dopo 8 partite senza vittorie e tre sconfitte consecutive nell’ultimo mese e mezzo.

Se si somma il contratto in chiusura con Spalletti, la Juventus dovrà sborsare fino al 2027 in totale circa 37 milioni di euro, almeno fino a quando uno dei due tecnici esonerati non troverà una nuova panchina.